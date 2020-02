Liveticker

Tor für SG Flensburg-Handewitt, 25:21 durch Holger Glandorf Zum dritten Mal springt Glandorf in den Torraum und setzt das Leder zum dritten Mal frech ins kurze Eck.

55

Ist das bitter! Kristjánsson geht mit Tränen in den Augen vom Platz, da Jurecki den Magdeburger böse an der linken Schulter trifft, an der er im letzten Jahr operiert wurde.