Liveticker

29 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 11:15 durch Alexander Petersson



29 Tor für Bergischer HC, 11:14 durch Max Darj



29 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 10:14 durch Mads Mensah Larsen



28 Tor für Bergischer HC, 10:13 durch Kristian Nippes



28 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 9:13 durch Jannik Kohlbacher

Mit etwas Glück landet das Spielgerät bei Kohlbacher, der das Runde unter großer Bedrängnis in den linken Knick jagt.

26 Kurioser Gegenstoß der Hausherren! Im Zentrum macht Darj einige Meter und will seinen Kollegen auf der rechten Außenbahn bedienen. Der Ball kommt allerdings nicht an, da Nippes das Leder an den Kopf bekommt.

24 Tor für Bergischer HC, 9:12 durch Arnór Gunnarsson



24 2 Minuten für Gedeón Guardiola (Rhein-Neckar Löwen)



24 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:12 durch Alexander Petersson



22 Gelbe Karte für Alexander Petersson (Rhein-Neckar Löwen)



21 Auf der linken Außenbahn wird Larsen schön freigespielt, doch der Löwen-Werfer scheitert mit seinem schwachen Versuch am bislang auffälligen Mrkva.

19 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:11 durch Mads Mensah Larsen



18 Gelbe Karte für Csaba Szűcs (Bergischer HC)



17 Tor für Bergischer HC, 8:10 durch Max Darj



17 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 7:10 durch Romain Lagarde



16 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 7:9 durch Niclas Kirkeløkke



15 Tor für Bergischer HC, 7:8 durch Csaba Szűcs

Nach dem Tor der Löwen geht es verdammt schnell nach vorne. Szűcs marschiert zentral auf die Kiste zu und nagelt den Ball unter großer Bedrängnis aus rund neun Metern ins flache rechte Eck.

15 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:8 durch Niclas Kirkeløkke



14 Tor für Bergischer HC, 6:7 durch Arnór Gunnarsson



14 2 Minuten für Jesper Nielsen (Rhein-Neckar Löwen)



13 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:7 durch Andy Schmid



13 Tor für Bergischer HC, 5:6 durch Rafael Baena Gonzales

Baena, der viele Jahre bei den Löwen spielte, bekommt halbrechts die Kugel und donnert das Leder knallhart in den linken Knick.

12 2 Minuten für Max Darj (Bergischer HC)



12 Gelbe Karte für Jesper Nielsen (Rhein-Neckar Löwen)



11 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:6 durch Romain Lagarde



10 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:5 durch Patrick Groetzki

Zum dritten Mal darf Groetzki von rechts in den Torraum fliegen. Nachdem die ersten beiden Versuche nicht drin waren landet die Pille jetzt im langen Eck.

10 Tor für Bergischer HC, 4:4 durch Max Darj



10 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 3:4 durch Niclas Kirkeløkke



8 Tor für Bergischer HC, 3:3 durch Linus Arnesson



8 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 2:3 durch Uwe Gensheimer

Diesmal wird Schmid beim Wurf am Kreis gefoult, sodass Gensheimer erneut an die Linie darf. Der Deutsche feuert die Murmel ins rechte Eck.

7 Tor für Bergischer HC, 2:2 durch Fabian Gutbrod



6 Gelbe Karte für Max Darj (Bergischer HC)



5 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:2 durch Romain Lagarde



4 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:1 durch Uwe Gensheimer

Nach einer eher schwachen Vorstellung gegen Flensburg tritt Gensheimer wieder an der Linie an. Der Ball schlägt unhaltbar im rechten Winkel ein.

2 Tor für Bergischer HC, 1:0 durch Maciej Majdziński

Von der rechten Seite zieht Majdziński nach innen und feuert den Ball zum ersten Mal in dieser Partie ins linke Eck.

1 Los geht's!

1 Spielbeginn

Auch die Löwen kommen nicht unbedingt mit der breitesten Brust am zweiten Weihnachtstag angereist. Im DHB-Pokal verlor man vor eigener Kulisse im Viertelfinale in letzter Sekunde gegen Hannover. Zuletzt mussten die Mannheimer auch in der Liga im Meisterschaftsrennen abreißen lassen, als in Lemgo und zu Hause gegen Flensburg verloren wurde. Heute benötigen die Gäste unbedingt wieder einen Sieg, da es auch im Kampf um die internationalen Plätze heiß hergeht.

Nach einer starken Phase vor rund eineinhalb Monaten ging es für den Bergischer HC in Der Tabelle bis auf eine einstellige Position nach oben. Im Dezember lief für den Gastgeber allerdings noch nicht viel zusammen. Gleich vier Niederlagen setzte es am Stück, sodass es im Gesamtklassement wieder nach unten ging. Vor allem defensiv muss sich der HC steigern, wenn es heute nicht die nächste Schlappe setzen soll. In den vergangenen fünf Duellen gegen die Löwen setzte es jeweils eine Schlappe, sodass heute endlich ein Erfolg hersoll.