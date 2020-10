Liveticker

52 Tor für Bergischer HC, 23:27 durch Arnór Gunnarsson



51 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 22:27 durch Mads Mensah Larsen



51 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 22:26 durch Jim Gottfridsson

Gottfridsson wird nicht hart genug attackiert und hämmert die Kugel aus dem Stand ins lange Eck.

51 Auszeit SG Flensburg-Handewitt! So hatte Maik Machulla sich das nicht vorgestellt. Der hohe Favorit aus dem Norden wankt ganz schön und läuft Gefahr, einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben. Vor allem will Machulla von seinen Jungs mehr Einsatz und Präsenz sehen.

50 Tor für Bergischer HC, 22:25 durch Arnór Gunnarsson

Nur noch drei! Arnór Gunnarsson bekommt auf rechts zu viel Platz und vollstreckt konsequent ins kurze Eck.

49 Tor für Bergischer HC, 21:25 durch Maciej Majdziński



48 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 20:25 durch Hampus Wanne

Der tut gut! Rød blockt hinten einen Wurf von Babák und Wanne macht vorne sein siebtes Tor.

46 Es geht in die Schlussviertelstunde und wir haben hier tatsächlich nochmal eine halbwegs enge Partie. Die Löwen haben sich reingekämpft in dieses Spiel und halten voll dagegen. Flensburg muss jetzt richtig ackern um diese zwei Punkte einzusammeln.

45 Tor für Bergischer HC, 20:24 durch Csaba Szűcs



45 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 19:24 durch Mads Mensah Larsen



44 Tor für Bergischer HC, 19:23 durch Jeffrey Boomhouwer

Mrkva landet seine nächste Parade und Boomhouwer schließt den Konter ins leere Gehäuse ab. Einer der weniger leichten Treffer für den BHC bisher.

44 Tor für Bergischer HC, 18:23 durch Jeffrey Boomhouwer

Diesmal bleibt Boomhouwer von der Linie cool und verkürzt wieder auf fünf.

43 2 Minuten für Gøran Johannessen (SG Flensburg-Handewitt)

Johannessen schubst Babák von hinten um und erhält zwei Minuten. Da kann er sich die Hände noch so ungläubig vors Gesicht schlagen.

43 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 17:23 durch Mads Mensah Larsen



42 2 Minuten für David Schmidt (Bergischer HC)



42 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 17:22 durch Jim Gottfridsson

Gottfridsson macht es auf eigene Faust, tankt sich durch und hängt Schmidt beim Tor noch eine Strafe an.

41 Die Löwen sind im Vergleich zur ersten Halbzeit nicht wiederzuerkennen. Da ist jetzt viel mehr Dampf und vor allem Zielstrebigkeit in den Angriffen und die Trefferquote geht auch nach oben. Können die Gastgeber den Favoriten vielleicht doch noch ärgern?

41 Tor für Bergischer HC, 17:21 durch David Schmidt



40 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 16:21 durch Jim Gottfridsson



40 Tor für Bergischer HC, 16:20 durch Lukas Stutzke

Lukas Stutzke in der Offensive mehr einzubinden war eine geniale Entscheidung von Sebastian Hinze. Der 22-Jährige geht mutig voran und nutzt jede kleine Lücke für seine wuchtigen Abschlüsse.

39 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 15:20 durch Magnus Rød



39 2 Minuten für Sebastian Damm (Bergischer HC)

Damm verhindert robust ein Einlaufen von Svan und muss auf die Bank. Das passt den Hausherren in dieser Phase gar nicht und es gibt auch gleich den Rüffel von Coach Hinze.

38 Tor für Bergischer HC, 15:19 durch Lukas Stutzke

Plötzlich wackelt die SG! Gottfridsson begeht vorne den technischen Fehler und Stutzke schließt den Gegenstoß ins leere Tor ab.

37 Tor für Bergischer HC, 14:19 durch Jeffrey Boomhouwer

Boomhouwer scheitert mit seinem Siebenmeter erst an Burić, krallt sich aber den Abpraller und netzt dann ein.

37 7-Meter verworfen von Jeffrey Boomhouwer (Bergischer HC)

36 2 Minuten für Jacob Heinl (SG Flensburg-Handewitt)

Heinl reißt am Kreis einen Löwen zu Boden und muss für zwei Minuten zuschauen.

36 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 13:19 durch Mads Mensah Larsen



35 Tor für Bergischer HC, 13:18 durch Lukas Stutzke

Vorne arbeiten die Hausherren jetzt für Stutzke und der bedankt sich mit einem zweiten Treffer.

34 Tomáš Mrkva hütet jetzt das bergische Tor und bleibt gegen Hampus Wanne gleich mal Sieger. Solche Impulse brauchen die Löwen jetzt, wenn hier noch was gehen soll.

33 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 12:18 durch Magnus Rød

Jetzt sind auch die Gäste in der zweiten Hälfte angekommen. Rød wird zu nah rangelassen und trifft aus dem Handgelenk flach ins Eck.

32 Tor für Bergischer HC, 12:17 durch Lukas Stutzke



31 Tor für Bergischer HC, 11:17 durch Fabian Gutbrod

Der Auftakt in die zweite Hälfte gelingt den Gastgebern schon mal! Gutbrod darf mit Tempo kommen und netzt aus neun Metern krachend unten links ein.

31 Beginn 2. Halbzeit

30 Halbzeitfazit:

Die SG Flensburg-Handewitt ist im Auswärtsspiel beim Bergischen HC nach 30 Minuten voll auf Kurs und liegt mit 17:10 in Front! Dabei erwischten eigentlich die Hausherren den besseren Start und gingen mit 5:3 in Führung. Dann aber steigerten sich die Gäste und Keeper Benjamin Burić lief zu Höchstform auf. Neun Paraden, davon ein gehaltener Siebenmeter, konnte Flensburgs Torhüter für sich verbuchen. Die daraus immer wieder entstehenden Chancen münzten vor allem Hampus Wanne (6 Tore) und Gøran Johannessen (5 Tore) in Zählbares um. Die Löwen müssen nach der Pause dringend ihre Fehler abstellen und zumindest ihre guten Würfe treffen, um hier eventuell noch eine Chance zu haben. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

30 2 Minuten für Maciej Majdziński (Bergischer HC)



30 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 10:17 durch Gøran Johannessen

Johannessen vollendet den angesagten Spielzug perfekt und zieht dabei sogar noch eine Strafe.

30 53 Sekunden vor der Pause nimmt Maik Machulla seine Auszeit und bespricht den letzten Angriff der ersten Hälfte.

30 Tor für Bergischer HC, 10:16 durch Fabian Gutbrod

Wenn es schon nicht läuft, kann man ja zumindest zaubern. Gutbrod vollendet einen Kempa-Trick der Hausherren zum 10:16.

29 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:16 durch Hampus Wanne

Beim BHC ist komplett der Wurm drin! Der nächste unnötige Ballverlust in der Offensive wird diesmal von Hampus Wanne bestraft.

28 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:15 durch Hampus Wanne



27 7-Meter verworfen von Arnór Gunnarsson (Bergischer HC)

Jetzt holt Burić auch noch einen Siebenmeter raus! Der SG-Keeper bleibt einfach stehen und pariert den Aufsetzer Gunnarssons mit dem Fuß.

27 2 Minuten für Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)

das tut weh! Gottfridsson verursacht den nächsten Siebenmeter und kassiert bereits seine zweite Zeitstrafe.

26 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:14 durch Jim Gottfridsson



26 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:13 durch Franz Semper

Semper macht es gegen die tiefen 6-0-Deckung der Gastgeber auf eigene Faust! Eine kleine Körpertäuschung und die Lücke ist da. Rechts unten schlägt die harzige Kugel ein.

26 Gelbe Karte für Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)



25 Tor für Bergischer HC, 9:12 durch Tom Kåre Nikolaisen



25 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 8:12 durch Hampus Wanne



24 Jetzt haben beide Offensiven Ladehemmung. Nur ein Tor in den letzten fünf Minuten.

21 Tor für Bergischer HC, 8:11 durch Arnór Gunnarsson

Damm zieht gegen Svan mit viel Willenskraft den Siebenmeter und Gunnarsson verwandelt den ersten Strafwurf dieser Partie sicher.

21 Gelbe Karte für Lasse Svan (SG Flensburg-Handewitt)



20 Nachdem Gøran Johannessen die Gäste mit seinem bereits vierten Treffer wieder auf vier Tore weggebracht hat, zieht Sebastian Hinze die erste Auszeit. Viel zu kritisieren gibt es für den Löwen-Coach eigentlich nicht, nur die vielen guten Würfe, die sich die Hausherren erarbeiten, müssen eben rein.

20 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:11 durch Gøran Johannessen



19 Tor für Bergischer HC, 7:10 durch Arnór Gunnarsson

Nach vier Toren in Folge für die Gäste dürfen auch die Löwen mal wieder jubeln. Nach einer schnellen Mitte zieht Gunnarsson energisch durch und vollstreckt wuchtig zum 7:10.

19 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:10 durch Gøran Johannessen



17 Burić! Der SG-Keeper läuft jetzt zu Höchstform auf und landet seine fünfte Parade innerhalb von wenigen Minuten! So lässt sich eine Unterzahl natürlich gut überstehen.

17 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:9 durch Gøran Johannessen



17 Gelbe Karte für David Schmidt (Bergischer HC)



16 2 Minuten für Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)

Gottfridsson begeht erst ein Offensivfoul und hindert dann zwei gegnerische Spieler an der schnellen Ausführung des Freiwurfes.

14 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:8 durch Hampus Wanne

Und plötzlich sind die Gäste auf zwei Tore weg! Der BHC gibt vorne leichtfertig den Ball her und Wanne vollstreckt den Konter cool zum 8:6.

14 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:7 durch Franz Semper



13 Tor für Bergischer HC, 6:6 durch Max Darj



13 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:6 durch Lasse Svan

Langsam läuft Flensburg warm! Burić verbucht zwei Paraden in Folge und vorne wird eiskalt abgeschlossen. Schnell wandert der Ball von rechts nach links, Svan ist frei und trifft ins kurze Eck.

13 Gelbe Karte für Max Darj (Bergischer HC)



12 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:5 durch Magnus Rød



11 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:4 durch Hampus Wanne

Der Arm der Schiedsrichter ist längst oben als Gottfridsson doch noch Wanne am Kreis entdeckt und per Bodenpass durchsteckt. Der Rest ist Formsache.

10 Der Bergische HC ist gut in diese Partie gestartet und hält Flensburg erfolgreich auf Distanz. Die Hausherren sind einen Tick aggressiver als die Gäste und treten enorm selbstbewusst auf während die SG noch nicht so richtig in dieser Partie angekommen ist.

10 Tor für Bergischer HC, 5:3 durch Tomáš Babák



9 Gelbe Karte für Magnus Rød (SG Flensburg-Handewitt)



8 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 4:3 durch Lasse Svan



8 Tor für Bergischer HC, 4:2 durch Fabian Gutbrod

Der Junge hat einfach einen mächtigen Zug im Arm! Flensburg rückt nicht gut raus und lässt Gutbrod aus acht Metern werfen. Burić kann nur zuschauen wie die Kugel unten links einschlägt.

5 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 3:2 durch Hampus Wanne

Der erste ordentliche Angriff der Gäste führt zum Erfolg. Wanne wird auf links freigespielt, fliegt ein und hämmert die Pille hoch ins lange Eck.

5 Tor für Bergischer HC, 3:1 durch Max Darj



4 Tor für Bergischer HC, 2:1 durch Fabian Gutbrod



4 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 1:1 durch Gøran Johannessen

Per Tempogegenstoß nach Steal kommen die Gäste zum Ausgleich.

2 Tor für Bergischer HC, 1:0 durch Arnór Gunnarsson

Rudeck nimmt gleich mal den ersten Flensburger Wurf weg und beschert seinem Team den ersten Angriff. Gunnarsson haut einen Aufsetzer von Linksaußen unter die Latte und der Ball titscht von dort wohl knapp hinter die Linie.

1 Auf gehts! Der Bergische HC spielt in schwarz und beginnt mit dem ehemaligen Flensburger Christopher Rudeck zwischen den Pfosten. Bei den in weiß gekleideten Flensburgern hütet zunächst Benjamin Burić das Tor.

1 Spielbeginn

Die Gäste aus dem hohen Norden haben nach den beiden Niederlagen beim Champions-League-Duell in Skopje und im Derby in Kiel wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. In der Königsklasse gelang ein 37:35 gegen Elverum, anschließend bezwang die SG Aufsteiger Coburg in der Liga sicher mit 32:22. Die Machulla-Truppe liegt hinter Überraschungstabellenführer Stuttgart und den Rhein-Neckar Löwen auf Rang drei und würde bei einem Erfolg vorläufig die Spitze übernehmen.

Die Hausherren sind überraschend stark in die neue Saison gestartet. Nach drei Siegen zum Auftakt gab es zwar in eigener Halle eine 20:22-Pleite gegen Wetzlar, doch schon wenig später setzten die Löwen das nächste Ausrufezeichen. In Hannover lag man 69 Sekunden vor Schluss noch mit drei Toren zurück, konnte aber in letzter Sekunde sensationell noch ein 30:30 ergattern. Damit liegt der Bergische HC in der Tabelle auf Rang sechs und könnte mit einem Sieg heute sogar an Flensburg vorbeiziehen.