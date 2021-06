Liveticker

Tor für SC Magdeburg, 3:4 durch Michael Damgaard Von halblinks schraubt sich Michael Damgaard in die Luft und bringt die Gäste in Führung.

Tor für SG Flensburg-Handewitt, 2:1 durch Johannes Golla Jim Gottfridsson setzt Johannes Golla am Kreis in Szene, der sich die Chance nicht entgehen lässt.

Auf dem Weg zurück in die Normalität sind am heutigen Abend in der Flens-Arena erstmals wieder 125 Fans zugelassen, die für Stimmung in der Hölle Nord sorgen werden. "Die Freude seitens unserer Fans ist unbändig und ich denke wir alle können es kaum erwarten, Handball wieder vor Zuschauern zu erleben", erzählte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke vor dem Spiel.