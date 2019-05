Liveticker

30 Halbzeitfazit:

Die SG Flensburg-Handewitt führt zur Pause des Gastspiels beim TVB 1898 Stuttgart mit 14:9. Ein schwerfälliger Beginn der Norddeutschen, die in den ersten zehn Minuten nur zwei Treffer erzielten, ermöglichte dem Tabellen-15. eine 4:2-Führung. Auch dank der souverän durch Schagen verwandelten Siebenmeter (4/4) bewegte sich die Schweikardt-Truppe in der ersten Viertelstunde auf Augenhöhe mit dem Tabelenführer, obwohl Torhüter Bitter überhaupt nicht im Spiel war. Nach dem Anschlusstreffer zum 7:8 (18.) erlaubte sich der Außenseiter zehn Minuten ohne eigenen Treffer, wodurch sich die Norddeutschen auf fünf Tore absetzen konnten. Trotz eines alles andere als konstanten Auftritts spricht also alles für einen Favoritenerfolg in der Porsche-Arena. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

30 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:14 durch Gøran Johannessen



30 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 9:13 durch Max Häfner



30 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 8:13 durch Gøran Johannessen



29 Golla hat freie Bahn, scheitert aber aus halblinken sechs Metern an Bitter.

28 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 8:12 durch David Schmidt

Aus dem zentralen Rückraum gelingt Schmidt der erste TVB-Treffer seit zehn Minuten.

27 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:12 durch Hampus Wanne

Bei zweiten Siebenmeter der Gäste täuscht Wanne zweimal an und bringt die Kugel daraufhin unten links unter.

26 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:11 durch Gøran Johannessen

Per Schlagwurf baut der Norweger die Führung des Spitzenreiters weiter aus.

26 Maik Machulla nimmt sein erstes Team-Timeout.

25 Seit Minute 18 warten die Wild Boys auf ihren achten Treffer.

24 Schmidt wirft aus dem rechten Rückraum daneben.

23 Svan scheitert vom rechten Flügel aus bestem Winkel an Bitter, der sich über seine erste Parade freut.

22 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:10 durch Lasse Svan

Mit einem erfolgreichen Umschaltmoment sorgt der Rechtsaußen für den ersten Drei-Tore-Vorsprung.

21 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:9 durch Hampus Wanne

... Wanne wirft über Bitters linke Schulter hinweg in die Maschen.

21 2 Minuten für Manuel Späth (TVB 1898 Stuttgart)

Späth erwischt Lauge am Hals. Zur Zeitstrafe gesellt sich ein Siebenmeter...

19 Michael Schweikardt nutzt seine T1-Karte.

18 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 7:8 durch Bobby Schagen

... Schagen lässt sich nicht davon aus der Ruhe bringen, dass Bergerud für diesen Siebenmeter auf die Platte kommt.

18 Gelbe Karte für Magnus Rød (SG Flensburg-Handewitt)

Weiß zieht gegen Rød einen Siebenmeter...

17 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:8 durch Johannes Golla

Die Norddeutschen kommen über Golla zu ihrem ersten Kreistreffer.

16 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:7 durch Rasmus Lauge Schmidt

Lauge kommt über halblinks auf siebeneinhalb Meter an den Kasten und jagt die Kugel in die lange Ecke.

14 DIe Norddeutschen sind zwar noch weit von ihrem Optimum entfernt, nehmen aber langsam an Fahrt auf.

14 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:6 durch Jim Gottfridsson



13 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 6:5 durch Simon Baumgarten



13 Flensburg ist bisher stark auf Lauge angewiesen: Der Däne hat vier der fünf Gästetreffer erzielt.

13 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:5 durch Rasmus Lauge Schmidt



12 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 5:4 durch Bobby Schagen

Wieder geht das niederländisch-bosnische-Siebenmeterduell an Schagen.

12 2 Minuten für Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)

Der Schwede bekommt die erste Zeitstrafe aufgebrummt.

12 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 4:4 durch Rasmus Lauge Schmidt



11 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 4:3 durch Magnus Rød

Rød antwortet auf eine persönliche schwache Anfangsphase mit seinem ersten Treffer.

10 Die Machulla-Truppe beginnt sehr unkonzentriert und ermöglicht dem Tabellen-15. einen unerwartet guten Start.

10 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 4:2 durch David Schmidt



8 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 3:2 durch Bobby Schagen

... Schagen ist erneut souverän zur Stelle.

8 Späth holt gegen Karlsson einen Strafwurf heraus...

7 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 2:2 durch Rasmus Lauge Schmidt



6 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 2:1 durch Sascha Pfattheicher

Mit einem Tempogegenstoßtor bringt Pfattheicher den Underdog wieder nach vorne.

6 Gelbe Karte für Tobias Schimmelbauer (TVB 1898 Stuttgart)



5 Wegen eines Problems mit der Zeitnahme ruht die Partie seit gut zwei Minuten.

5 Bei drohendem Zeitspiel findet Schmidt seinen Meister in Burić.

4 Gelbe Karte für Rasmus Lauge Schmidt (SG Flensburg-Handewitt)



4 Burić gelingt gegen Späth die zweite Parade. Er wehrt aber erneut ins Seitenaus ab.

3 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 1:1 durch Rasmus Lauge Schmidt

Der Weltmeister antwortet auf der Gegenseite mit einem präzisen Abschluss aus der zweiten Reihe.

2 Tor für TVB 1898 Stuttgart, 1:0 durch Bobby Schagen

Schagen überwindet Burić mit einem Siebenmeter, den er per Aufsetzer im Gästekasten unterbringt.

2 Jürgen Schweikardt schickt offensiv Schimmelbauer, Weiß, von Deschwanden, Schmidt, Pfattheicher und Späth ins Rennen. Bitter startet im Heimtor.

2 Gelbe Karte für Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)



1 Maik Machulla setzt im Angriff auf Wanne, Lauge, Gottfridsson, Rød, Svan und Golla. Burić hütet den Gästekasten.

1 Flensburgs Pflichtaufgabe bei den Wild Boys – auf geht's in der Porsche-Arena!

1 Spielbeginn

Die Einlaufzeremonie hat bereits begonnen.

Mit der Regeldurchsetzung des vierten Flensburger Gastspiels in Bad Cannstatt wurden Martin Thöne und Marijo Zupanovic beauftragt. Das Gespann gehört zum Elitekader des DHB. Wolfgang Jamelle kümmert sich um die Spielaufsicht, Volker Hegel um die Zeitnahme.

Nicht nur die makellose historische Bilanz (sieben Siege in sieben Spielen mit mindestens sieben Treffern Vorsprung) spricht für einen Erfolg der Machulla-Truppe, hat sie doch auf die 18:20-Pleite im Nordderby beim THW Kiel mit einem sehr souveränen 30:24-Heimerfolg gegen die MT Melsungen geantwortet, der noch viel deutlicher hätte ausfallen können. Sollte dieses Niveau noch dreimal wiederholt werden können, wird die SG keine Zähler mehr abgeben und am 9. Juni die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern.

Für die SG Flensburg-Handewitt erscheint die Auswärtsaufgabe beim TVB 1898 Stuttgart als die leichteste der restlichen drei, die auf dem Weg zur Titelverteidigung aller Voraussicht nach gewonnen werden müssen, schließlich geht es daraufhin noch gegen die Füchse Berlin (H) und den Bergischen HC (A), die beide noch um das internationale Geschäft kämpfen. Wenn die Blau-Weiß-Roten Rang eins vor dem formstarken THW Kiel verteidigen wollen, benötigen sie wohl mindestens fünf Punkte.

Die Auswahl von Trainer Jürgen Schweikardt war zuletzt an vier äußerst knappen Duellen beteiligt, aus denen insgesamt lediglich ein Zähler heraussprang. Nachdem sie den Füchsen Berlin (33:34, H), dem Bergischen HC (28:29, A) und GWD Minden (30:31) jeweils mit einem Treffer unterlegen gewesen waren, holten sie bei Schlusslicht Die Eulen Ludwigshafen mit einer gehören Portion Glück ein 23:23-Unentschieden. Um es dem Tabellenführer heute jedenfalls schwer zu machen, braucht es einen deutlich gefestigteren Auftritt als in der Friedrich-Ebert-Halle.

Der TVB 1898 Stuttgart ist bei diesem Aufeinandertreffen auf den ersten Blick nur noch Beiwerk, da er sein Saisonziel mit dem Klassenerhalt schon frühzeitig eingetütet hat. Die Schwaben, die zur Spielzeit 2015/2016 in die DKB Handball-Bundesliga aufgestiegen sind, haben nämlich noch die Chance, einige Ränge in der Tabelle gutzumachen: Aktuell sind sie nur 15. des Tableaus, liegen aber lediglich drei Ränge hinter dem zehnten Platz. Neben der bisher besten Platzierung, zwei 14. Ränge in den beiden Vorjahren, könnte auch die bisher beste Punktausbeute (23:45, Saison 2016/2017) überflügelt werden.

Dass sich die 53. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse dem Ende zuneigt, ist schon daran zu erkennen, dass heute die letzten Donnerstagspartien ausgetragen werden. Abgesehen von einer Ausnahme finden sämtliche Begegnungen der 33. und der 34. Runde am nächsten Mittwoch (29. Mai) und dem Sonntag in zwei Wochen (9. Juni) zeitgleich statt. Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt hat also letztmals die Möglichkeit, Verfolger THW Kiel, der erst am Sonntag GWD Minden empfängt, unter Druck zu setzen.