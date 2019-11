Liveticker

49 Tor für THW Kiel, 22:20 durch Niclas Ekberg



49 Tor für DHfK Leipzig, 21:20 durch Philipp Weber



48 Tor für DHfK Leipzig, 21:19 durch Franz Semper



47 Kiel zieht nun davon! Leipzig schwächt sich zum wiederholten Male selber und fängt sich in Unterzahl den nächsten Gegentreffer. So viele Zeitstrafen darfst du dir gegen den THW nicht fangen.

47 Tor für THW Kiel, 21:18 durch Magnus Landin



46 Tor für THW Kiel, 20:18 durch Niclas Ekberg



46 2 Minuten für Maciej Gębala (DHfK Leipzig)



43 Tor für THW Kiel, 19:18 durch Nikola Bilyk



42 Tor für DHfK Leipzig, 18:18 durch Patrick Wiesmach



42 Tor für THW Kiel, 18:17 durch Hendrik Pekeler



41 Tor für DHfK Leipzig, 17:17 durch Raul Santos

Wow! Die Gäste fangen an zu zaubern! Wiesmach ist auf rechts eigentlich durch, legt das Leder aber rüber zu Santos, der per Kempa zum 17:17 trifft.

40 Tor für THW Kiel, 17:16 durch Nikola Bilyk



40 Tor für DHfK Leipzig, 16:16 durch Raul Santos



39 Tor für THW Kiel, 16:15 durch Lukas Nilsson



37 2 Minuten für Patrick Wiesmach (DHfK Leipzig)



37 2 Minuten für Philipp Weber (DHfK Leipzig)

Sehr dumme Zeitstrafe! Der Leipziger foult Landin und unterbindet damit den Konter. Bis dahin alles in Ordnung, doch Weber provoziert noch ein kleines Scharmützel und sieht dafür zurecht die Zwei-Minuten.

35 Tor für DHfK Leipzig, 15:15 durch Franz Semper

Bester Mann bei Leipzig ist eindeutig Franz Semper. Der Linkshänder macht in der Offensive nahezu immer das richtige und trifft auch dieses Mal zum 15:15.

35 Tor für THW Kiel, 15:14 durch Niclas Ekberg



34 Es ist deutlich mehr Tempo drin in dieser zweiten Halbzeit. Die beiden Teams sind im Angriff etwas zielorientierter und treffen auch besser.

34 Tor für DHfK Leipzig, 14:14 durch Franz Semper



33 Tor für THW Kiel, 14:13 durch Patrick Wiencek



33 Tor für DHfK Leipzig, 13:13 durch Franz Semper



32 2 Minuten für Hendrik Pekeler (THW Kiel)



32 Tor für THW Kiel, 13:12 durch Niclas Ekberg



31 Tor für DHfK Leipzig, 12:12 durch Philipp Weber

Leipzig beginnt die zweite Hälfte und das direkt mal mit einem Treffer. Weber geht einfach auf die Abwehr zu, steigt hoch und vollendet sicher.

31 Beginn 2. Halbzeit

30 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der THW denkbar knapp mit 12:11 gegen den DHfK Leipzig. In einer wechselhaften Partie auf mäßigem Niveau hatten beide Teams so ihre Phasen. Nachdem Kiel zum Start zwar etwas wackelte, sah es dann aber so aus, könne man sich wieder befreien. Wieder wechselte jedoch das Geschehen und Leipzig übernahm die Führung. Zwischenzeitlich war es dann wieder der THW der mit vier Toren weg war, von denen am Ende nur eines übrig ist. Grund dafür waren auf beiden Seiten zu hektische Angriffe und auch Abschlüsse.

30 Ende 1. Halbzeit

30 Tor für DHfK Leipzig, 12:11 durch Lucas Krzikalla



30 2 Minuten für Magnus Landin (THW Kiel)



29 Tor für THW Kiel, 12:10 durch Nikola Bilyk



29 Tor für DHfK Leipzig, 11:10 durch Luca Witzke



27 Tor für DHfK Leipzig, 11:9 durch Raul Santos



26 Tor für DHfK Leipzig, 11:8 durch Luca Witzke



26 Tor für THW Kiel, 11:7 durch Patrick Wiencek



25 Tor für THW Kiel, 10:7 durch Nikola Bilyk



23 Tor für THW Kiel, 9:7 durch Niclas Ekberg

Nachdem Wiencek gegen Mamic mit viel Arbeit einen Siebenmeter herausholte und Ekberg diesen wie immer souverän einnetzen konnte, führen die Kieler hier erstmals mit zwei Treffern.

23 2 Minuten für Marko Mamić (DHfK Leipzig)



22 Tor für THW Kiel, 8:7 durch Nikola Bilyk



21 Tor für DHfK Leipzig, 7:7 durch Patrick Wiesmach



19 Tor für THW Kiel, 7:6 durch Harald Reinkind



19 Tor für DHfK Leipzig, 6:6 durch Alen Milošević



18 Tor für THW Kiel, 6:5 durch Magnus Landin

Der THW dreht die Partie, weil Leipzig jetzt so inkonsequent ist. Einen Wurf aus dem Rückraum kann Landin sogar fangen und setzt umgehend seinen Bruder in Szene, der zum 6:5 trifft.

17 Tor für THW Kiel, 5:5 durch Niclas Ekberg



15 Tor für THW Kiel, 4:5 durch Magnus Landin



15 2 Minuten für Bastian Roscheck (DHfK Leipzig)



13 Kiel agiert in der Offensive momentan sehr ideenlos. Immer wieder nehmen sich die Hausherren keine guten Würfe aus dem Rückraum und lassen viel liegen.

13 Tor für DHfK Leipzig, 3:5 durch Maciej Gębala



12 Tor für DHfK Leipzig, 3:4 durch Raul Santos



11 Tor für DHfK Leipzig, 3:3 durch Franz Semper



10 7-Meter verworfen von Lucas Krzikalla (DHfK Leipzig) Das darf nicht passieren! Der Leipziger versucht den ersten Siebenmeter direkt mal frech über Landin zu heben, legt die Kugel aber deutlich über den Kasten. Gegen Kiel muss man solche Chancen einfach nutzen.

9 Gelbe Karte für Ole Rahmel (THW Kiel)



8 Tor für THW Kiel, 3:2 durch Ole Rahmel



7 Tor für THW Kiel, 2:2 durch Miha Zarabec

Der Mittelmann ist die torlose Phase satt und feuer aus dem Rückraum einfach mal per Stemmwurf drauf. Der Ball zappelt im Netz!

4 Tor für THW Kiel, 1:2 durch Miha Zarabec



4 Tor für DHfK Leipzig, 0:2 durch Patrick Wiesmach

Nach einem Fehlwurf von Nilsson rollt die zweite Welle der Gäste über Semper, der im letzten Moment an den Kreis ablegt und damit Tor Nummer Zwei für die Gäste vorbereitet.

3 Tor für DHfK Leipzig, 0:1 durch Franz Semper



2 Gelbe Karte für Patrick Wiencek (THW Kiel)



1 Auf geht's! Kiel wirft an und das ganz in Weiß. Die Gäste aus Leipzig halten in den grünen Jerseys dagegen.

1 Spielbeginn

Am heutigen Sonntag bekommen es die Nordlichter erstmal mit den Gästen aus Leipzig zu tun. Auch die Sachsen schielen nach oben und könnten mit einem überraschenden Sieg beim Rekordmeister sogar mit dem THW gleichziehen in Sachen Punkte. Das Ziel ist also klar, zumal es in dieser Saison ja schon einige Überraschungen gab.

Wo es mit dem THW Kiel in dieser Spielzeit hingeht, werden die nächsten Wochen zeigen. Dass es nach oben geht ist klar, wie weit es kurzfristig sein wird, ist abzuwarten, denn die Kieler haben mit elf Spielen die wenigsten in der ganzen Liga bestrittn. Sollte der THW die drei Nachholspiele gewinnen, läge man mit 24:4 Punkten nach aktuellem Stand an der Spitze der Tabelle.