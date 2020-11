Liveticker

Halbzeitfazit: Zur Halbzeit führt Kiel hochverdient mit 23:16 gegen Minden. Die Zebras dominierten die erste Hälfte nach Belieben und scorten immer wieder nach schnellen Gegenstößen. Minden spielte sich selbst zahlreiche Chancen heraus, doch in der Defensive taten sich zu viele Lücken auf. Reinkind donnerte Lichtlein, der bisher noch an kaum einen Ball kam, zahlreiche Würfe um die Ohren. Kurze Pause und bis gleich!

Tor für THW Kiel, 7:4 durch Hendrik Pekeler Pekeler setzt sich am Kreis in zentraler Position bärenstark durch und donnert die Kugel ins halbhohe rechte Eck.

Tor für THW Kiel, 6:3 durch Domagoj Duvnjak Die Kieler lassen den Ball schön zirkulieren. Am Ende donnert Duvnjak einen Schlagwurf von der halbrechten Seite unhaltbar in den linken Winkel.

Tor für THW Kiel, 4:2 durch Niclas Ekberg Ekberg behält an der Linie die Nerven und schweißt die Kugel in den linken Winkel.

Minden reißt als klarer Außenseiter in den hohen Norden Deutschlands. Allerdings dürfte das Selbstvertrauen deutlich gewachsen sein, da am vergangenen Spieltag der erste Sieg in der Bundesliga gefeiert wurde. Gegen die Füchse aus Berlin zeigte GWD eine starke Vorstellung und schlug die Hauptstädter verdient mit 31:26. In Kiel will der Underdog für eine faustdicke Überraschung sorgen.