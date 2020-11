Liveticker

31 Tor für TBV Lemgo Lippe, 14:10 durch Andrej Kogut

Nach 30 Sekunden bricht Kogut auf halblinks durch und netzt aus sechs Metern in die lange Ecke.

31 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der SAP-Arena! Ähnlich wie in Magdeburg haben sich die Löwen in den Anfangsminuten die ein oder andere Nachlässigkeit in der Deckung erlaubt, packten in der Folge aber ziemlich konsequent zu. Es lag daraufhin eher an der offensiven Ausbeute, dass die Schwalb-Auswahl den Spielstand nicht noch deutlicher gestalten konnte.

31 Beginn 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die Rhein-Neckar Löwen führen zur Pause des Heimspiels gegen den TBV Lemgo Lippe mit 14:9. In einer fehlerträchtigen Anfangsphase bewegten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Die Badener arbeiteten sich in der 13. Minute ihre erste Zwei-Tore-Führung heraus und schafften in dieser Phase sogar einen 5:0-Lauf (17.). Die Kehrmann-Truppe antwortete infolge einer Auszeit mit drei Treffern in Serie (21.), leistete sich dann gegen den starken RNL-Keeper Katsigiannis aber zu viele Fehlwürfe und geht mit einem klaren Nachteil in die Kabine. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

30 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 14:9 durch Lukas Nilsson

Bei drohendem Zeitspiel rauscht Nilssons Sprungwurf aus dem zentralen Rückraum in die flache linke Ecke.

29 Katsigiannis gelingt gegen Cederholm seine achte Parade. Er kommt aktuell auf eine Abwehrquote von 47 %.

28 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 13:9 durch Albin Lagergren

Der Schwede bricht auf halbrechts durch und knallt den Ball in die lange Ecke.

26 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 12:9 durch Patrick Groetzki

Nach feinem Anspiel durch Kohlbacher bekommt Groetzki einen guten Winkel und vollendet das Spielgerät in der halbhohen linken Ecke.

26 Tor für TBV Lemgo Lippe, 11:9 durch Andreas Cederholm

Cederholm zieht von halbrechts nach innen und jagt die Kugel per Sprungwurf in das linke Kreuzeck.

24 Tor für TBV Lemgo Lippe, 11:8 durch Bjarki Már Elísson

Aus spitzem Winkel düpiert Elísson Katsigiannis mit einem gefühlvollen Heber.

23 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 11:7 durch Albin Lagergren



23 Katsigiannis gelingt gegen Baijens' Schlagwurf die fünfte Parade.

22 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 10:7 durch Uwe Gensheimer

... Gensheimer bringt auch den zweiten Siebenmeter in den Maschen unter.

22 Nulsson erzwingt über halblinks einen Strafwurf...

21 Martin Schwalb macht von seiner T1-Karte Gebrauch.

21 Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:7 durch Andreas Cederholm

Cederholm rennt zentral auf den Mittelblock und packt einen Aufsetzer aus, der Katsigiannis durch die Beine fliegt.

20 Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:6 durch Bjarki Már Elísson

... Elísson netzt auch von der Marke eiskalt.

19 Gelbe Karte für Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Cederholm wird am mittigen Kreis siebenmeterwürdig zu Fall gebracht...

19 Bei drohendem Zeitspiel jagt Nilsson die Kugel aus mittigen zehn Metern an die Unterkante der Latte.

18 Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:5 durch Bjarki Már Elísson

Nach Sutons Anspiel bekommt Elísson auf dem linken Flügel einen guten Winkel und überwindet Katsigiannis mit einem Abschluss in die kurze Ecke.

17 2 Minuten für Ýmir Örn Gíslason (Rhein-Neckar Löwen)

Der Isländer erwischt Suton mit der linken Hand an der rechten Wange und verabschiedet sich für 120 Sekunden auf die Bank.

17 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 9:4 durch Uwe Gensheimer

Nach Gíslasons Ballgewinn am eigenen Kreis hat Gensheimer freie Bahn und baut den Vorsprung der Löwen auf fünf Treffer aus.

16 Nach vier Gegentoren in Serie nutzt TBV-Coach Kehrmann die T1-Karte.

16 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:4 durch Albin Lagergren

Auch der Schwede bekommt auf halbrechts freie Wurfbahn. Der Aufsetzer findet den Weg in die kurze Ecke.

16 Katsigiannis stoppt Koguts Schlagwurf in der linken Ecke.

15 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 7:4 durch Lukas Nilsson

Nilsson schweißt die Kugel aus halbrechten acht Metern in der halbhohen linken Ecke ein.

13 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:4 durch Uwe Gensheimer

... Gensheimers Aufsetzer fliegt rechts an Johannessons linkem Fuß vorbei in die Maschen.

13 Gelbe Karte für Tim Suton (TBV Lemgo Lippe)

Kohlbacher holt gegen Suton einen ersten Siebenmeter heraus...

12 Suton bricht auf halblinks durch, findet dann aber seinen Meister in Katsigiannis.

11 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:4 durch Jannik Kohlbacher

Diesmal wird der Nationalspieler von Nilsson gefunden. Aus halblinken sechs Metern bringt er die Kugel sicher in der rechten Ecke unter.

11 Tor für TBV Lemgo Lippe, 4:4 durch Marcel Timm

Timm erzielt am Ende eines Gegenstoßes seinen zweiten Treffer.

11 Isaías Guardiola trifft aus dem rechten Rückraum nur den linken Pfosten.

10 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:3 durch Andy Schmid

... im direkten Gegenstoß rennt Schmid durch und lässt Johannesson aus vollem Lauf und kurzer Distanz keine Abwehrchance.

10 Timm scheitert vom Kreis freistehend an Katsigiannis...

9 TBV-Schlussmann Johannesson lenkt Nilssons Aufsetzer aus der Distanz um den linken Pfosten.

8 Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:3 durch Bobby Schagen

Der Niederländer besorgt vom rechten Flügel den ersten Außentreffer der Partie.

8 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 3:2 durch Jannik Kohlbacher

Auf der Gegenseite netzt Kohlbacher ebenfalls vom mittigen Kreis.

7 Tor für TBV Lemgo Lippe, 2:2 durch Marcel Timm

Kogut steckt präzise an den zentralen Kreis zu Timm durch, der den Ausgleich besorgt.

7 Gelbe Karte für Mait Patrail (Rhein-Neckar Löwen)



6 2 Minuten für Gedeón Guardiola (TBV Lemgo Lippe)

... und zieht eine Zeitstrafe gegen seinen spanischen Ex-Kollegen.

6 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 2:1 durch Uwe Gensheimer

Per Tempogegenstoß bringt der Nationalspieler die Badener wieder in Front...

5 Die Hausherren bringen im dritten Angriff in Serie keinen Abschluss zustande.

4 Guardiolas Schlagwurf aus halbrechten neun Metern fliegt über den Heimkasten.

2 Tor für TBV Lemgo Lippe, 1:1 durch Gedeón Guardiola

Der Ex-Löwe schleudert das Spielgerät aus dem rechten Rückraum in das linke Kreuzeck.

1 Florian Kehrmann setzt im Angriff auf Elísson, Suton, Kogut, Guardiola, Schagen und Timm. Johannesson steht im Gästetor.

1 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:0 durch Lukas Nilsson

Nilsson schraubt sich im zentralen Rückraum hoch und jagt die Kugel nach 37 Sekunden in die flache rechte Ecke.

1 Martin Schwalb schickt offensiv Gensheimer, Lagarde, Schmid, Lagergren, Groetzki und Kohlbacher ins Rennen. Katsigiannis hütet den Heimkasten.

1 Die Löwen gegen Lemgo – auf geht's in der SAP-Arena!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor leeren Sitzen die Platte betreten.

Der TBV Lemgo Lippe hat aktuell ein ordentliches Punkteverhältnis von 8:6 vorzuweisen, musste zuletzt aber einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen: Dem bis dahin punktlosen Vorjahresaufsteiger HBW Balingen-Weilstetten unterlag er mit 26:32. Die Kehrmann-Auswahl lagen schon zur Pause mit 10:16 hinten, geriet in der zweiten Halbstand sogar mit acht Treffern ins Hintertreffen und kam in der Schlussphase nicht einmal mehr in Sichtweite zu den Galliern von der Alb.

Die Rhein-Neckar Löwen starten als Tabellenführer in den 8. Spieltag, übernahmen Rang eins am Mittwochabend durch einen 33:31-Auswärtssieg beim ohne Heimfans schwächelnden SC Magdeburg. Infolge eines sehr schwachen Beginns der Deckung, die in den ersten zehn Minuten acht Gegentore zuließ, zogen die Badener den Spielstand noch vor der Pause auf ihre Seite und konnten den Vorsprung trotz einiger Schwankungen im zweiten Durchgang souverän ins Ziel bringen.

Zahlreiche Coronafälle in der deutschen Nationalmannschaft haben den Betrieb der Handball-Bundesliga in dieser Woche stark gefährdet, konnten doch neun der 20 zwischen Mittwoch und Sonntag angesetzten Begegnungen des 7. und 8. Spieltags nicht ausgetragen werden. Von einer Absage waren die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo Lippe bisher nicht direkt betroffen, doch ihr heutiges Duell wurde durch den Ausfall der Partie zwischen Melsungen und Magdeburg von 20:30 Uhr auf 18:05 Uhr vorgezogen.