Liveticker

30 Halbzeitfazit:

Eine sehr unterhaltsame erste Hälfte mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten endet mit einer knappen 16:15-Führung für die Gäste aus Kiel! Der Rekordmeister hatte gegen zunächst leicht nervöse Essener den besseren Start hingelegt und schnell mit drei Toren geführt. Doch der TuSEM fand anschließend besser ins Spiel, setzte der THW-Abwehr mit hohem Tempo zu und bog das Spiel herum. Gegen Ende des ersten Durchgangs machten die Hausherren dann aber wieder den einen oder anderen Fehler zu viel und so konnten die Zebras sich wieder in Front bringen. Angeführt von Topscorer Dimitri Ignatow (4 Tore) macht der Aufsteiger hier dennoch eine tolle Partie und hat alle Chancen. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

30 Tor für TuSEM Essen, 15:16 durch Eloy Morante Maldonado

Mit der Sirene verkürzt Eloy Morante Maldonado auf 15:16!

30 2 Minuten für Tim Zechel (TuSEM Essen)



30 Tor für THW Kiel, 14:16 durch Hendrik Pekeler

Pekeler tankt sich am Kreis durch, netzt souverän ein und zieht dabei noch eine Strafe gegen den schubsenden Zechel.

30 Tor für TuSEM Essen, 14:15 durch Dimitri Ignatow

Irres Teil! Bliß pariert einen Wurf und schmeißt den langen Ball direkt an den Kieler Kreis. Ignatow pflückt das Ding aus vollem Lauf runter und netzt akrobatisch ein.

29 Nun machen die Gastgeber die unnötigen Fehler und werden bestraft. Und auch da reagiert der Trainer sofort und zückt die Auszeit. Essen hat eine sehr gute Ausgangsposition in den letzten Minuten leichtfertig weggegeben.

28 Tor für THW Kiel, 13:15 durch Sander Sagosen



27 Tor für THW Kiel, 13:14 durch Sven Ehrig

Szczesny scheitert an Quenstedt und der THW macht das Spiel schnell. Über Duvnjak und Weinhold kommt die Kugel rechts raus zu Ehrig, der aus dem Flug ins kurze Eck trifft.

26 Tor für THW Kiel, 13:13 durch Sander Sagosen

Sagosen übernimmt und knallt den Ball brachial unter die Querlatte.

26 Mittlerweile haben die Zebras im Rückraum ihre Topformation auf dem Feld. Auch die tut sich aber schwer, gegen nun deutlich besser verteidigende Essener zu Treffern zu kommen.

25 7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel)

Zweiter Versuch, zweite Niete! Ekberg kommt diesmal zwar an Bliß vorbei, jagt die Pille aber an die Latte!

25 Gelbe Karte für Dimitri Ignatow (TuSEM Essen)



23 Tor für TuSEM Essen, 13:12 durch Noah Beyer

Beyer tritt nochmal gegen Quenstedt an und netzt diesmal wuchtig oben rechts ein.

23 Gelbe Karte für Sander Sagosen (THW Kiel)



22 Kiel verteidigt nun im 3-2-1 mit Duvnjak auf der vorgezogenen Position. Prompt fällt es den Essenern auch schwerer, ordentliche Abschlüsse zu kreieren.

22 Tor für THW Kiel, 12:12 durch Sven Ehrig

Im dritten Versuch verbucht dann auch Ehrig von Rechtsaußen seinen ersten Treffer.

22 Diese Auszeit kommt nicht von ungefähr! Der THW Kiel hat hier völlig den Faden verloren und vier Treffer in Serie kassiert. Die Abwehr der Zebras agiert pomadig und packt oft nicht richtig zu, zudem leisten die Gäste sich vorne einige Abspielfehler. Filip Jícha macht seinen Jungs daher ein paar klare Ansagen.

21 Tor für TuSEM Essen, 12:11 durch Dimitri Ignatow

Eben hatte Ignatow noch für Morante Maldonado serviert, diesmal macht er es selbst und sorgt für die erste Führung.

20 Gelbe Karte für Tim Zechel (TuSEM Essen)



20 Tor für TuSEM Essen, 11:11 durch Eloy Morante Maldonado

Zack, ist der Drei-Tore-Rückstand egalisiert! Kiel gibt den Ball leicht her und Essen zeigt mal locker einen Kempa, den erneut Morante Maldonado vollendet.

19 Tor für TuSEM Essen, 10:11 durch Eloy Morante Maldonado



17 7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel)

Auch die Gäste lassen ihren ersten Siebenmeter aus! Ekberg scheitert am langen Bein von Bliß.

17 Gelbe Karte für Justin Müller (TuSEM Essen)



17 Offensiv ist das durchaus in Ordnung, was die Hausherren hier spielen. Allerdings kann Kiel im Angriff fast nach Belieben treffen und wird so kaum einzuholen sein. Defensiv müssen die Essener sich vor allem in der Zentrale etwas einfallen lassen.

16 Tor für TuSEM Essen, 9:11 durch Dimitri Ignatow

Bliß pariert hinten stark, dann macht der TuSEM das Spiel schnell und Ignatow überwindet Quenstedt.

15 Tor für THW Kiel, 8:11 durch Harald Reinkind

Auch die Gäste beherrschen die schnelle Mitte. Reinkind wird wieder nicht energisch genug angegangen und hämmert die harzige Kugel über die Unterlatte ins Netz.

15 Tor für TuSEM Essen, 8:10 durch Tim Zechel



15 Tor für THW Kiel, 7:10 durch Harald Reinkind

Quenstedt verbucht im Kieler Kasten bereits seine vierte Parade und sorgt für die nächste Chance. Reinkind macht es auf eigene Faust, lässt einen Essener stehen und netzt ins kurze Eck ein.

13 Tor für THW Kiel, 7:9 durch Rune Dahmke



13 7-Meter verworfen von Noah Beyer (TuSEM Essen)

12 Gelbe Karte für Harald Reinkind (THW Kiel)



11 TuSEM Essen übersteht die erste Unterzahl bestens und geht sogar mit einem 2:1 aus den 120 Sekunden zu fünft heraus. Überhaupt hat der Abstiegskandidat nach nervösem Beginn gut ins Spiel gefunden und bereitet der Kieler Defensive mit schnellem Direktspiel einige Probleme.

11 Tor für TuSEM Essen, 7:8 durch Dimitri Ignatow



11 Tor für THW Kiel, 6:8 durch Patrick Wiencek



10 Tor für TuSEM Essen, 6:7 durch Justin Müller

In Unterzahl landen die Hausherren den Steal und verkürzen!

10 2 Minuten für Dennis Szczesny (TuSEM Essen)

Szczesny nimmt Pekeler zu hart ran und zieht am Trikot bis es die erste Zeitstrafe der Partie gibt.

9 Tor für THW Kiel, 5:7 durch Hendrik Pekeler



8 Tor für TuSEM Essen, 5:6 durch Lucas Firnhaber

Firnhaber will seinem ehemaligen Arbeitgeber heute mal zeigen, was sie sich entgehen lasse haben. Treffer Nummer drei!

8 Tor für THW Kiel, 4:6 durch Hendrik Pekeler

Sagosen bereitet bereits zum zweiten Mal mustergültig vor und steckt diesmal durch an den Kreis zu Pekeler. Der dreht die Kugel cool an Sebastian Bliß vorbei.

7 Tor für TuSEM Essen, 4:5 durch Noah Beyer



7 Tor für THW Kiel, 3:5 durch Oskar Sunnefeldt

Der THW agiert erstmals mit einem siebten Feldspieler und bekommt mit ein paar schnellen Treffern die Lücke für Sunnefeldt gerissen.

6 Tor für TuSEM Essen, 3:4 durch Lucas Firnhaber

Firnhaber hat schon wieder viel Platz und bedankt sich artig. Da passt in der Kieler Defensive irgendwas noch nicht zusammen.

6 Tor für THW Kiel, 2:4 durch Oskar Sunnefeldt



5 Tor für THW Kiel, 2:3 durch Rune Dahmke



5 Tor für TuSEM Essen, 2:2 durch Lucas Firnhaber

Im zweiten Versuch trifft Firnhaber erstmals und markiert den Ausgleich. Kiels Abwehr pennt und der Linkshänder darf acht Meter vor dem Tor frei hochsteigen.

4 Gelbe Karte für Oskar Sunnefeldt (THW Kiel)



3 Tor für TuSEM Essen, 1:2 durch Tim Zechel

Nach dem zweiten Gegentreffer spielen die Gastgeber es schnell und finden Zechel am Kreis. Der netzt gegen Quenstedt im Kieler Kasten sicher zum Anschluss ein.

3 Tor für THW Kiel, 0:2 durch Harald Reinkind



2 Auf der anderen Seite setzt Firnhaber den ersten Wurf der Hausherren über den Kasten und der nächste THW-Angriff läuft.

1 Tor für THW Kiel, 0:1 durch Sander Sagosen

Kiel beginnt nicht mit der ersten Garde, aber der Superstar ist natürlich dabei und verbucht mit dem ersten Angriff den ersten Treffer.

1 Spielbeginn

Die Gäste aus Kiel feierten mit einem hart erkämpften 32:26 in Melsungen jüngst den siebten Pflichtspielerfolg in Serie. Die Zebras sind pünktlich zur heißen Phase der Saison in Topform, stehen im Viertelfinale der Champions League und können in der Liga heute wieder bis auf einen Zähler an den Dauerrivalen aus Flensburg heranrücken. Obwohl sein Team derzeit einen Sieg nach dem anderen Sieg einfährt, hat Filip Jicha großen Respekt vor dem heutigen Gegner. "Wir sind maximal gewarnt", stellte der THW-Trainer klar und betonte nochmal den Stellenwert der Partie: "Die zwei Punkte dort wären genauso wichtig wie die in Melsungen."

Die 28:31-Pleite beim direkten Konkurrenten in Balingen am Donnerstag war für die Essener ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Das rettende Ufer ist nun bereits sechs Punkte entfernt. Dennoch freut man sich im Pott auf das ungleiche Duell mit dem Rekordmeister. Schließlich hat man zuletzt auch gegen Tabellenführer Flensburg gut mitgehalten und nur denkbar knapp mit 28:29 verloren. "Wir haben die Chance, uns gegen die weltbesten Handballer zu messen und wollen mit unserem Spielstil begeistern und mutig performen. Wir haben uns ein gewisses Selbstbewusstsein erarbeitet, das wir auch in einem solchen Spiel in die Waagschale werfen wollen", so TUSEM-Coach Jamal Naji.