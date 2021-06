Liveticker

19 Tor für SC Magdeburg, 10:8 durch Ómar Ingi Magnússon



19 2 Minuten für Patrick Wiencek (THW Kiel)



19 Gelbe Karte für Domagoj Duvnjak (THW Kiel)



19 Tor für THW Kiel, 9:8 durch Hendrik Pekeler

Hendrik Pekeler richtet es vom Kreis und bringt die Kieler wieder auf einen Treffer heran.

18 Sander Sagosen probiert es aus der Ferne, jedoch ist Tobias Thulin rechtzeitig in der bedrohten Ecke.

18 Tor für SC Magdeburg, 9:7 durch Michael Damgaard

Aus neun Metern steigt Michael Damgaard in die Luft und schweißt das Leder ins Netz.

17 Tor für THW Kiel, 8:7 durch Niclas Ekberg

Nach einem Ballgewinn der Zebras wirft Niclas Ekberg die Kugel ins verwaiste Tor.

16 Energieleistung von Tobias Thulin, der zurück ins Tor eilt und einen Gegenstoß von Niclas Ekberg pariert. Die Halle jubelt euphorisch!

15 2 Minuten für Ómar Ingi Magnússon (SC Magdeburg)



15 Tor für THW Kiel, 8:6 durch Rune Dahmke

Rune Dahmke erzielt seinen zweiten Treffer in Folge und holt zudem eine Zeitstrafe gegen Ómar Ingi Magnússon heraus.

15 Tor für SC Magdeburg, 8:5 durch Tim Hornke

Von der rechten Seite trifft Tim Hornke und baut die Führung des SCM in Überzahl aus.

15 2 Minuten für Steffen Weinhold (THW Kiel)

Steffen Weinhold ringt Željko Musa zu Boden und muss deswegen für zwei Minuten auf die Bank.

14 Tor für THW Kiel, 7:5 durch Rune Dahmke

Von Linksaußen bekommt Rune Dahmke einen günstigen Winkel und verwandelt in der langen Ecke.

13 Tor für SC Magdeburg, 7:4 durch Lukas Mertens

Lukas Mertens setzt sich an den Kreis und wirft die Kugel in den Kasten von Niklas Landin.

13 7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel) Niclas Ekberg zimmert einen Strafwurf an den Pfosten.

12 2 Minuten für Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg)



11 Tor für SC Magdeburg, 6:4 durch Ómar Ingi Magnússon

Ómar Ingi Magnússon hebt aus dem Rückraum ab und knallt den Ball in die Maschen.

10 Tor für THW Kiel, 5:4 durch Niclas Ekberg

Niclas Ekberg feuert das Leder von der Siebenmeterlinie in die linke Ecke.

10 Gelbe Karte für Niclas Ekberg (THW Kiel)



10 Tor für SC Magdeburg, 5:3 durch Željko Musa

Das können die Magdeburger ebenso! Željko Musa markiert bereits seinen dritten Treffer.

9 Tor für THW Kiel, 4:3 durch Hendrik Pekeler

Es geht wieder über den Kreis, Hendrik Pekeler überwindet Tobias Thulin aus kurzer Distanz.

9 Gelbe Karte für Bennet Wiegert (SC Magdeburg)



9 Die Torhüter sind in der Partie! Tobias Thulin wehrt einen Versuch von Niclas Ekberg ab.

8 Erste große Parade von Niklas Landin, der seinen Arm überragend platziert und einen freien Wurf von Tim Hornke pariert.

8 Tor für SC Magdeburg, 4:2 durch Christian O'Sullivan



7 Tor für THW Kiel, 3:2 durch Patrick Wiencek

Im direkten Gegenzug erzielt Patrick Wiencek aus sechs Metern den Anschlusstreffer.

7 Langer Angriff vom SCM, der letztendlich mit einem technischen Fehler von Christian O'Sullivan endet.

6 Aus der Mitte zieht Miha Zarabec ab, aber Tobias Thulin verzeichnet seine erste Parade.

5 Tor für SC Magdeburg, 3:1 durch Ómar Ingi Magnússon

Ómar Ingi Magnússon nutzt seine erste Wurfgelegenheit und bringt die Kugel in der linken Ecke unter.

4 Erst unterläuft auf der einen Seite Rune Dahmke ein Ballverlust, dann passiert Ómar Ingi Magnússon direkt das gleiche Missgeschick.

4 Gelbe Karte für Ómar Ingi Magnússon (SC Magdeburg)



3 Tor für SC Magdeburg, 2:1 durch Željko Musa

Erneut ist es Željko Musa, der am Kreis optimal in Szene gesetzt wird und anschließend sicher einnetzt.

2 Tor für THW Kiel, 1:1 durch Niclas Ekberg

Niclas Ekberg gleicht für die Norddeutschen per Siebenmeter aus.

1 Tor für SC Magdeburg, 1:0 durch Željko Musa

Željko Musa wirft nach Zuspiel von Michael Damgaard vom Kreis den ersten Treffer des Tages.

1 Die Hausherren führen den Anwurf aus und starten die Partie damit im Angriff. Bei den Magdeburgern beginnt Thulin zu Beginn im Tor, da Green unter Knieproblemen leidet.

1 Spielbeginn

Das Schiedsrichterduo Jörg Loppaschewski und Nils Blümel wird die Begegnung leiten. Während beide Mannschaften in die Halle einlaufen, sorgen die 1.500 Zuschauer bereits für ordentlich Stimmung.

Das verpatzte Final-Four am Wochenende war für die Mannschaft von Filip Jícha der nächste schwere Schlag nach dem Ausscheiden in der Champions-League gegen Paris. Mit sieben Toren Vorsprung führten die Zebras im Halbfinale des Pokal gegen Lempo, doch letztendlich setzte es eine bittere 28:29 Niederlage. "Wir haben noch ein großes Ziel, für das wir kämpfen. Das wird nicht leichter nach der herben Enttäuschung, aber jetzt müssen wir Charakter beweisen", erklärte Rune Dahmke vor der Begegnung. Um eine Saison ohne Titel zu vermeiden, müssen die Gäste das Ruder schnellstmöglich wieder herumreißen und das Auswärtsspiel in Magdeburg erfolgreich gestalten.

In der vergangenen Woche musste sich der SCM bei den Flensburger mit 30:33 geschlagen geben. Gewinnen die Magdeburger jetzt gegen den THW Kiel, könnten sie der SG den entscheidenden Vorteil im Titelrennen bescheren. Motiviert wird der European-League-Sieger dabei von 1.500 Fans, die erstmals in diesem Jahr in die GETEC-Arena dürfen. Hinzu kommt, dass das Team von Bennet Wiegert gegen die Zebras in der eigenen Halle seit 2015 nicht mehr verloren hat. "Bei einem Sieg gegen Kiel sind unsere Aussichten auf Platz drei am Saisonende sehr gut. Wir geben immer 100 Prozent und wollen immer gewinnen", sagte Linksaußen Lukas Mertens optimistisch.

Nachdem die Kieler beim Final-Four in Hamburg aufgrund einer überraschenden Niederlage trotz hoher Halbzeitführung im Halbfinale gegen den TBV Lemgo auch den zweiten Titel der Saison aus der Hand gegeben haben, bleibt den Norddeutschen nur die Chance auf den Meistertitel. Um die SG-Flensburg-Handewitt wieder vom ersten Platz zu verdrängen, benötigen die Zebras am heutigen Abend in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt allerdings mindestens einen Punkt. Die Magdeburger wollen ihrerseits mit einem Erfolg den dritten Rang vor den Rhein-Neckar Löwen festigen.