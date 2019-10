Liveticker

Das Training ist weiterhin mit den Roten Flaggen unterbrochen. Das Auto von Albon hängt am Hacken und an der Barriere wird auch fleißig gearbeitet.

16

So kam es zum Unfall

Eine Wiederholung zeigt inzwischen, wie es zum Unfall kam. Albon hatte sein Heck am Eingang von Kurve 7 verloren und ruschte dann seitlich in die Barrieren. Albon ist bereits aus dem Auto ausgestiegen und auf dem Weg zurück in den Boxengasse.