Liveticker

Nun wird es ernst in Spielberg! In den nächsten zwölf Minuten wird die Pole für das morige Rennen vergeben. Geht es nach den bisherigen Ergebnissen ist der große Favorit Charles Leclerc.

Gibt es bei Vettel ein technisches Problem? An seinem Auto wurde vorhin hektisch gearbeitet. Hoffentlich ein Problem, das sich schnell löst, so dass er gleich mit auf Pole-Jagd gehen kann.

Während Leclerc auch noch mal rausgefahren ist, sind Verstappen und Vettel in ihren Garagen geblieben. Beide werden keinen Run mehr in Q2 machen.

Noch zulegen muss auch Nico Hülkenberg. Der Deutsche ist derzeit Elfter und wäre damit in Q3 nicht mehr dabei. Auf dem Buckel hat er zudem ja noch eine Fünf-Positionen-Strafe. Jeder Platz wäre also wichtig.

Unpassender Zeitpunkt. Romain Grosjean bekommt ins Cockpit gefunkt, dass er zurück an die Box kommen soll. Es gibt einen Schaden am Frontflügel. Momentan ist er 13.

Viel Bewegung an der Spitze. Erst setzte sich Bottas an die Eins, kurz darauf wurde ihm die Spitze aber von Verstappen weggeschnappt. Eine 1:03.835 war der Niederländer gefahren. Doch wie lange hält er die Führung, die Ferrari sind auf der schnellen Runde und fahren starke Zeiten.

Zwischen Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen gab es gerade eine unglückliche Situation. Der Brite war Räikkönen in Kurve 3 im weg gestanden. Über Funk versichert man Räikkönen, dass man das an die Rennleitung weiterleiten wird.

McLaren führt Mittelfeld an

Im Mittelfeld konnte McLaren seine Form aus Frankreich auch in Spielberg bestätigen und war "Best of the Rest". Zu den größten Konkurrenten gehören gleich Alfa Romeo und Toro Rosso. Noch Luft nach oben hatte Renault und auch bei Haas lief es im Abschlusstraining sicherlich nicht wie erhofft.