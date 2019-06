Liveticker

90 Lewis Hamilton gewinnt das 1. Training des Österreich Grand Prix

87 Rote Flagge Rote Flaggen zum Ende des Trainings! Ein Stück Frontflügel liegt auf der Strecke. Die Wiederholung offenbart den Schuldigen: Hülkenberg hatte die Kerbs zu hart rangenommen. Er war in der Bergabkurve zu weit rausgekommen und über die Wurstkerbs gefahren, wobei er sich den Frontflügel beschädigte.

85 Noch fünf Minuten Das Training geht in die letzten Minuten. Bislang die meisten Runden gedreht hat in diesem Training Valtteri Bottas mit 34 Runden, Perez kommt auf 33 Runden.

81 Boxenfunk Max Verstappen Unzufriedenheit bei Verstappen. Der Niederländer würde sein Training gerne beenden, doch das Team ist anderer Meinung. Man möchte gerne, dass er noch eine weitere Runde dranhängt.

77 Hamilton führt weiterhin Groß getan hat sich in den letzten Minuten nichts und Lewis Hamilton kann seine Position an der Spitze gegen Vettel behaupten. Inzwischen ist es aber wieder ein wenig voller auf dem Kurs geworden und viele Fahrer nutzen noch einmal die letzten 13 Minuten Fahrzeit.

72 Wenig los Aktuell herrscht auf der Strecke wieder eine ruhigere Phase. Nur vier Fahrer sind momentan auf dem Kurs und absolvieren Runden.

71 Vettel verbessert sich auf Platz zwei Sebastian Vettel hat sich nach seiner ersten schnellen Runde im zweiten Run auf Position zwei verbessern können. Knapp 0,1 Sekunden hatten ihm zur Bestzeit von Hamilton gefehlt.

68 Vettel zurück auf der Strecke Nach einer längeren Pause und Arbeiten am Auto ist Sebastian Vettel nun wieder zurück auf der Strecke. Wie im ersten Teil des Trainings, fährt er auch jetzt wieder mit dem Medium. Gut 20 Minuten verbleiben in dieser Session noch.

67 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton hatte lange keine saubere Runde auf den Soft zusammenbekommen, jetzt aber schnappt sich der WM-Führende mit einer 1:04.838 die Spitze in der Ergebnisliste.

64 Hülkenberg jenseits der Top Ten Nico Hülkenberg findet sich aktuell jenseits der Top Ten wieder. Der Emmericher hat anders als Teamkollege Ricciardo aber noch kein Motorenupdate bekommen. Wenn alles gut läuft, soll das am morgigen Samstag erfolgen.

61 McLaren gut dabei Auch nach 60 Minuten in dieser Session kann McLaren den Eindruck aus Frankreich bestätigen. Platz sechs steht aktuell für Sainz zu Buche, Norris ist Neunter.

58 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas hat noch einmal zulegen kann und schiebt sich mit einer 1:04.999 wieder an Leclerc vorbei.

55 Boxenfunk Charles Leclerc Leclerc fragt über Funk nach, ob sein Auto beschädigt ist. Er hatte vorhin in der letzten Kurve die Kerbs etwas hart rangenommen. Aus der Ferrari-Box heißt es, dass man kein Problem erkennen kann.

53 Neue beste Runde von Charles Leclerc Hamilton bricht eine Runde nach einem Fehler ab. Leclerc hingegen übernimmt nach einer 1:05.141 wieder die Spitze im Zeitenmonitor. Vettel steht derzeit noch in der Box.

51 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Lange hält Leclercs Bestzeit allerdings nicht. Bottas hat ihn um 0,1 Sekunden unterboten. Wie lange diese Zeit hält, wird sich jetzt zeigen. Hamilton ist auf der schnellen Runde und beginnt mit einer absoluten Sektorenbestzeit.

51 Neue beste Runde von Charles Leclerc Charles Leclerc setzt eine neue Rundenbestzeit, wenn die Umrundung auch nicht ohne Fehler vonstatten ging. Eine 1:05.409 war der Monegasse gefahren.

49 Bottas wieder untewegs Auch bei Mercedes hält man die Pause kurz. Dort ist gerade Valtteri Bottas wieder rausgefahren. Er ist abermals auf dem Soft.

47 Leclerc bricht die Stille Charles Leclerc bricht die Stille im 1. Training und kommt jetzt wieder au die Strecke. Einmal mehr ist der Ferrari-Fahrer auf dem Medium.

45 Halbzeit im 1. Training Die ersten 45 Minuten im 1. Trainings sind um. Während die Fahrer derzeit geschlossen in den Garagen stehen, blicken wir auf den Zwischenstand. Aktuell liegt Max Verstappen mit einer 1:05.488 an der Spitze. Gut eine halbe Sekunde hinter ihm folgen die Mercedes, die auf der weicheren Reifenmischung waren. Gasly ist Vierter vor Norris, Vettel und Leclerc. Die Ferrari waren ihre Runden allerdings schon sehr früh im Training gefahren. Hülkenberg ist derzeit Zehnter.

40 Zusatzreifen werden zurückgegeben Es wird ruhig auf dem Red-Bull-Ring. Alle Fahrer sind zurück in ihren Garagen und die Zusatzreifen, die nur in den ersten 40 Minuten verwendet werden dürfen, werden an Pirelli zurückgegeben.

37 Viel Bewegung an der Spitze Ganz vorne gibt es weiterhin viel Bewegung. Verstappen führt das Feld weiter an, dahinter haben sich inzwischen die beiden Mercedes-Piloten eingefunden. Gasly ist Vierter vor Norris, Vettel und Leclerc.

34 Verstappen verbessert Rundenzeit Max Verstappen hat seine Rundenzeit noch einmal verbessert und fährt eine 1:05.938. Vettel liegt 0,2 Sekunden dahinter vor Leclerc. Auf dem vierten Rang folgt Bottas.

29 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:06.100. Knappe 0,060 Sekunden liegt er damit vor Vettel.

26 McLaren beginnt gut Die McLaren starten ganz ordentlich in das Wochenende. Gerade hat sich Sainz auf den dritten Rang hinter die Ferrari geschoben. Er ist allerdings auch auf dem Soft.

25 Boxenfunk Alex Albon Alex Albon meldet seinem Team über Funk Fehlzündungen. Große Sorgen macht man sich bei Toro Rosso aber nicht. Man möchte das nach dem ersten Run genauer ansehen und reparieren.

22 Strecke füllt sich Die Strecke hat sich inzwischen deutlich gefüllt und der Großteil des Feldes kreiselt fleißig auf dem Asphaltband. An der Spitze liegen weiter die beiden Ferrari, dahinter folgt Gasly im Red Bull.

21 Hamilton startet ins Wochenende Auch Lewis Hamilton startet nach 21 Minuten in diese Session in das Österreich-Wochenende. Er beginnt auf dem Soft.

17 Neue beste Runde von Sebastian Vettel Und schon gibt es wieder einen neuen Führenden. Vettel ist mit einer 1:06.106 der neue Schnellste. Auf der Strecke ist aber weiterhin recht wenig los.

14 Leclerc übernimmt Führung An der Spitze herrscht momentan viel Abwechslung. Nun ist es wieder ein Ferrari, der vorne liegt. Allerdings nicht Vettel, sondern Leclerc, der eine 1:06.169 gefahren war.

11 Neue beste Runde von Pierre Gasly Pierre Gasly holt sich die schnelle Runde zurück und ist mit einer 1:96.385 wieder der Führende in der Zeitentabelle. Auf der Strecke sind momentan nur drei Autos. Die beiden Ferrari sowie Gasly.

10 Neue beste Runde von Sebastian Vettel In der zweiten Runde ist der Heppenheimer dann deutlich schneller und übernimmt die Führung. Doch für wie lange. Gasly ist auf der nächsten schnellen Runde und hat zwei absolute Bestzeiten in den ersten Sektoren vorzuweisen.

9 Vettel legt los Sebastian Vettel hat inzwischen auch losgelegt und seine erste gezeitete Runde gefahren. Die kommt bislang aber noch nicht an die Zeit von Gasly heran. Die nächste schnelle Runde hängt er gerade an.

6 Arbeiten am Bottas-Auto Für Valtteri Bottas heißt es länger warten auf seinen Einsatz im 1. Training. Bei ihm wird derzeit der Motor getauscht, nachdem man ein Öl-Leck entdeckt hatte.

5 Neue beste Runde von Pierre Gasly Pierre Gasly kann diese Marke in seiner ersten schnellen Runde deutlich unterbieten und bringt jetzt die 1:08.299. Sainz indes ist zurück in seiner Garage.

3 Erste gezeitete Runde von Sainz Carlos Sainz legt sofort los und fährt als erster Fahrer eine gezeitete Runde im 1. Training. 1:14.185 lautet die erste Zeit an diesem Wochenende. Alle anderen Piloten sind nach der Installationsrunde wieder an die Box abgebogen.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Spielberg ist erfolgt. Zu den ersten Fahrern auf der Strecke gehört Max Verstappen, der hier wieder viele seiner niederländischen Fans mitgebracht hat.

Die Strecke Der Red-Bull-Ring besitzt ein interessantes Streckenlayout. Die maximale Steigung liegt bei zwölf Prozent, das maximale Gefälle bei 9,3 Prozent. Drei lange Geraden und schnelle Kurven fordern Fahrer und Boliden gleichermaßen heraus. Die Strecke gehört neben Baku zu den schnellsten Stationen im Kalender der Formel 1.

Reifen-Diskussion im vollen Gange Schon seit Beginn der Saison zeigten sich viele Teams unzufrieden mit den Pirelli-Reifen von 2109, die auch als Grund für die deutliche Überlegenheit von Mercedes gesehen werden. Die Reifen haben 2019 eine steifere Seitenwand sowie eine dünnere Lauffläche, weshalb viele Teams es nicht schaffen, das richtige Reifenfester zu erwischen. Vor dem Training kamen die Teams zusammen, um über die Reifen und mögliche Änderungen zu diskutieren. Laut ersten Mercedes-Information auf Instagram, soll aber vorerst alles beim Alten bleiben.

Kann McLaren wieder mitmischen? In Frankreich erlebten die Fans einen richtig starken McLaren, der sich als Nummer eins im Mittelfeld etablierte. Ein Ergebnis, an dem das Team in Spielberg anknüpfen möchte. Doch die bisherige Saison hat auch gezeigt, dass es im Mittelfeld eine Wellenbewegung gibt. Bisher hat es noch kein Team geschafft, über mehrere Wochenenden hinaus stabile Leistungen zu bringen. Mit ihnen aufnehmen wollen es die Renault, die sich in Frankreich ebenfalls wiedererstarkt zeigten.

Mercedes Favorit, Ferrari hofft auf Wende Das alte Lied: Mercedes geht als der große Favorit ins Rennen, während Ferrari hofft, endlich das Blatt zu wenden. Acht Rennen, acht Siege, so ließt sich die aktuelle Mercedes-Bilanz in dieser Saison. Die letzten vier Siege gingen dabei allesamt an Hamilton. Ob es auch in Österreich so sein wird? Ferrari hofft nicht. Das Streckenprofil kommt dem Hauptkonkurrenten der Silbernen nämlich deutlich mehr entgegen als zuletzt Frankreich. Hinzu kommen hohe Temperaturen, die dem Mercedes normalweise nicht zusagen.

Mercedes enteilt der Konkurrenz Von großartiger Spannung konnte man in der Saison 2019 noch nicht sprechen und Mercedes dominiert die Fahrer-WM bisher nach belieben. Mit einem soliden Vorsprung hat Lewis Hamilton die Spitze inne. Der Brite hat in den bisherigen acht WM-Läufen 187 Punkte gesammelt, Teamkollege Bottas kommt auf 151 Zähler. Sebastian Vettel folgt abgeschlagen auf Rang drei mit 111 Punkten, Verstappen ist Vierter (100 Pkt.) vor Leclerc (37 Pkt.) und Gasly (37 Pkt.).