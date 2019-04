Liveticker

35 Boxenstop von Charles Leclerc Charles Leclerc kommt an die Box...

34 Aufgabe von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo hat inzwischen sein Rennen aufgegeben müssen. Grund dafür war sicherlich der Crash mit Kvyat.

34 Überholmanöver von Sebastian Vettel Wenig überraschend wird kurz darauf dann auch Vettel am derzeit deutlich langsameren Teamkollegen vorbeigewunken. 2,2 Sekunden sind es, die er hinter Hamilton liegt.

32 Überholmanöver von Lewis Hamilton Lewis Hamilton hat sich inzwischen auf der Strecke auch den Ferrari von Leclerc holen können und ist Zweiter hinter Bottas.

31 Unfall von Daniil Kvyat Zwischen Daniil Kvyat und Daniel Ricciardo kracht es! Der Renault möchte Kvyat wiederholen, dann geht die Straße aus und Beide landen im Notausgang. beim Rücksetzen zeigt sich der Australier dann ungeschickt und räumt Kvyat ab, der dahinter steht. Beide können aber weiterfahren.

31 Überholmanöver von Valtteri Bottas Valtteri Bottas weicht dem aus und holt sich ohne große Schwierigkeiten den Ferrari von Leclerc für die erste Postion.

31 Gibt es ein Mercedes-Duell? Hamilton ist inzwischen in das DRS-Fenster seines Teamkollegen herangefahren. Anders als im letzten Jahr wird er den Briten aber nicht so leicht vorbeilassen.

29 Boxenfunk Sebastian Vettel "Die Pace ist gut, behalte das bei", bekommt Vettel ins Cockpit gefunkt. 3,6 Sekunden liegt er momentan hinter Lewis Hamilton.

29 Es schiebt sich zusammen Ganz vorne hat es sich ein wenig zusammengeschoben. Bottas liegt nur noch 1,9 Sekunden hinter Leclerc, der weiterhin tapfer mit seinem ersten Satz fährt. Er hat Hamilton auf den Fersen. Vettel ist Vierter mit einem guten Vorsprung von 7,6 Sekunden zu Verstappen.

27 Überholmanöver von Alex Albon Für Nico Hülkenberg geht es noch einmal zurück. Albon überholt den Renault-Piloten, der jetzt nur noch 17. ist.

26 Boxenfunk Max Verstappen Verstappen erkundigt sich über Funk, wie weit Leclerc weg ist. Man kann den Niederländer beruhigen. Momentan würde Leclerc nach einem Stopp hinter ihn auf Platz sechs zurückfallen.

25 Grosjean im Notausgang Romain Grosjean landet in Kurve 15 nach einem Verbremser im Notausgang. Nutznießer dieser ganzen Situation ist Daniel Ricciardo und auch andere Fahrer, darunter auch Hülkenberg können an ihm vorbeigehen.

25 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton bekommt von seinem Kommandostand gefunkt, dass er zum Ende des Rennens noch "Möglichkeiten" haben wird.

24 Bottas verkleinert weiter Bottas hat seinen Rückstand zu Leclerc weiterhin mit großen Schritten verkleinern können und es sind nur noch 3,7 Sekunden, die ihn inzwischen von dem Mann an der Spitze trennen.

22 Der Blick an die Spitze Charles Leclerc führt hier weiterhin das Rennen an, muss aber noch zum Stopp kommen. Bottas ist mit 6,2 Sekunden Rückstand Zweiter vor Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Max Verstappen. Gasly ist von ganz Hinten bis auf Platz sechs vorgekommen und zeigt bislang sein bestes Rennen in dieser Saison.

21 Neue beste Runde von Max Verstappen Vorhin ließen es die Mercedes fliegen, nun setzt Verstappen nach und knallt mit 1:45.569 die bislang beste Rennrunde hin, die in diesem Jahr ja mit einem Extrapunkt in der WM belohnt wird.

20 Überholmanöver von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo sorgt im hinteren Feld für ein Überholmanöver und kann sich mithilfe von DRS Räikkönen holen. Der muss kurz darauf auch Lance Stoll vorbeilassen.

18 Mercedes-Fahrer die Schnellsten Momentan sind die beiden Mercedes-Fahrer die schnellsten Piloten auf der Strecke. Beide können derzeit tiefe 1:46er-Zeiten abliefern. In Führung bleibt Leclerc, der derzeit zehn Sekunden Vorsprung zu Bottas hat, aber noch zum Stopp kommen muss.

17 Hülkenberg weit zurück Bei Nico Hülkenberg ist in Baku auch im Rennen nicht besonders viel los und derzeit steht für den zweiten deutschen Fahrer im Feld nur Platz 16 zu Buche. Sicherlich nicht das, was er sich eigentlich vorgestellt hatte. Noch sind hier alle Autos im Rennen.

16 Überholmanöver von Lando Norris Lando Norris geht dank DRS souverän an Romain Grosjean vorbei und ist nun Achter.

15 Strafe für Robert Kubica Robert Kubica wird von der Rennleitung bestraft und muss eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Er war vor dem Start des Rennens zu früh an der Boxengassen-Ausfahrt gestanden. Derweil ebenfalls seinen Boxenstopp absolviert hat Max Verstappen.

14 Boxenstopp von Lewis Hamilton Lewis Hamilton war jetzt auch an der Box und holt sich einen frischen Satz Reifen ab. Er bleibt vor Vettel, doch der Deutsche ist deutlich näher herangekommen. Führender im Rennen von Baku ist Leclerc.

13 Neue beste Runde von Charles Leclerc Charles Leclerc setzt eine neue Rundenbestzeit mit 1:47.326 Minuten und liegt jetzt nur noch gut drei Sekunden hinter Hamilton.

13 Boxenstopp von Valtteri Bottas Bei Mercedes reagiert man und holt dem Führenden Bottas zu seinem Stopp rein. Auch für ihn gibt es jetzt den Medium. Neuer Führender ist nun Hamilton, dem Leclerc deutlich näher kommt.

12 Boxenstopp von Sebastian Vettel Ferrari löst die Angelegenheit eleganter und holt Vettel jetzt zu seinem ersten Boxenstopp rein. Er bekommt den Medium und könnte damit theoretisch durchfahren. Auf Rang fünf hinter Max Verstappen geht es wieder raus.

11 Was macht Ferrari? Charles Leclerc ist mit großen Schritten an Vettel herangekommen. Jetzt wird es spannend, wie sich der Kommandostand entscheiden wird? Lässt man Vettel ziehen oder wir Leclerc vorbeigewunken?

11 Boxenstopp von Sergio Pérez Sergio Pérez kommt an die Box und wechselt als nächster Fahrer die Reifen. Auch Stroll und Ricciardo waren zu ihren Stopps abgebogen.

10 Überholmanöver von Charles Leclerc Keine Schwierigkeit für Leclerc. Der Monegasse zieht auf der Geraden ohne große Schwierigkeiten am Red Bull vorbei.

9 Boxenfunk Max Verstappen Das sind natürlich Dinge, die man auf einem Stadtkurs nicht gebrauchen kann. Verstappen meldet über Funk Probleme bei Bremsen. Das tritt insbesondere in den Kurven 5 und 6 auf.

9 Boxenstopp von Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg kommt als inzwischen dritter Fahrer zu seinem Boxenstopp und schnappt sich den Medium. Vor ihm hatten bereits die beiden Alfa gestoppt.

8 Leclerc holt zu Verstappen auf Charles Leclerc kämpft sich immer weiter vor und bald dürfte es zum direkten Duell mit Verstappen kommen. Er liegt nur noch 1,2 Sekunden hinter dem Konkurrenten aus der Niederlande.

8 Boxenstopp von Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen kommt an die Box und absolviert als erster Fahrer seinen Boxenstopp. Er wechselt von den Soft auf den Medium und fällt ans Ende des Feldes zurück.

7 Untersuchung gegen Kubica Gegen Robert Kubica hat die Rennleitung gerade eine Untersuchung geöffnet. Irgendwas hat im Start-Prozedere nicht gestimmt.

7 Überholmanöver von Charles Leclerc Bis auf Platz fünf ist inzwischen Leclerc vorgekommen, nachdem er in den letzten beiden Runden Norris und Pérez überholt hatte.

5 Überholmanöver von Max Verstappen Vertappen setzt den Angriff gegen den Konkurrenten in Kurve eins und schiebt sich innen vorbei. Er ist wieder Vierter hinter Vettel, der weiterhin deutlich zu den Mercedes verliert.

4 Überholmanöver von Charles Leclerc Leclerc ist weiter auf dem Weg nach vorne und hat sich nun den Wagen von Carlos Sainz schnappen können. Er ist nun Siebter.

4 Verstappen lauert auf Pérez DRS ist inzwischen freigegeben und könnte gleich Max Verstappen im Duell mit Pérez helfen. Zwischen den Beiden geht es um Platz vier.

2 Überholmanöver von Charles Leclerc Immerhin eine Position hat Leclerc inzwischen aufholen können. Platz neun steht nun für ihn zu Buche. Vorne sind die Abstände indes doch deutlich angewachsen. Hamilton liegt 2,3 Sekunden hinter Bottas, Vettel sogar fast vier Sekunden hinter Hamilton. Setzt man hier schon auf Reifensparen?

2 Leclerc einer der Verlierer Neben Verstappen ist auch Leclerc einer der großen Verlierer am Start. Mit seinem Medium-Reifen kam der Ferrari-Fahrer schlecht weg und ist aktuell nur Zehnter hinter Ricciardo.

1 Bottas löst sich Als es auf den zweiten Teil der Strecke geht, kann sich Bottas dann doch deutlich von Hamilton lösen und hat bereits einen guten Vorsprung von zwei Sekunden. Vettel hängt im Heck des Briten. Richtig zu kämpfen hat Verstappen, bei dem Norris gerade eine Attacke setzt. Er kann aber vorne bleiben. Insgesamt verlief die erste Runde gesittet ab und den befürchteten großen Crash hat es nicht gegeben.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus und der Start ist erfolgt! Valtteri Bottas kann seine Spitze behaupten, doch Hamilton bleibt ihm auf den Fersen. Vettel bleibt Dritter, Verstappen hingegen hat eine Position verloren.

Einführungsrunde läuft Für die Fahrer geht es zum letzten Mal vor dem Start in die Einführungsrunde. Jetzt heißt es noch einmal die letzten Eindrücke sammeln und die Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen. Fast alle Fahrer haben sich entschieden mit dem Soft zu starten. Den Medium haben Leclerc, Grosjean, Russell, Kubica und Kvyat aufgezogen.

Die Bedingungen Die Verhältnisse in Baku sind gut. Die Sonne scheint und kurz vor Rennstart beträgt die Streckentemperatur 42 Grad. Die Lufttemperatur liegt bei 20 Grad. Regen wird auch heute nicht erwartet.

Drei Fahrer aus der Boxengasse Drei Fahrer werden das heutige Rennen aus der Boxengasse beginnen. Pierre Gasly wurde von der Rennleitung am Freitag mit einer Strafe belegt, als er nach dem 2. Training das Wiegen verpasste. Zu ihm gesellen sich Robert Kubica und Kimi Räikkönen. Kubica hatte sich im Qualifying das Auto beschädigt, Räikkönen verstieß gegen das Technische Reglement, da der Flap an seinem Frontflügel zu stark verbogen war. Er wurde daher vom Qualifying disqualifiziert. Eine Disqualifikation hatte im Qualifying übrigens auch Gasly erhalten, machte aber keinen Unterschied, da er ohnehin ja schon aus der Box starten musste.

Hülkenberg startet weit hinten Bei Nico Hülkenberg lief am Samstag auch nichts wie geplant und der Emmericher war mit seinem Renault schon in Q1 ausgeschieden, nachdem die Balance gefehlt hatte. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo schaffte es ins Q2. Durch Strafversetzungen startet Hülkenberg heute von Rang 15. Die Punkte sind in Baku also durchaus noch möglich.

Leclerc von Platz acht Ganz anders vorgestellt hatte sich den Samstag sicherlich auch Charles Leclerc. Der Monegasse war in den Trainings stark unterwegs und als klarer Favorit in das Qualifying gestartet, leistete sich in Q2 aber einen entscheidenden Fehler und landete in der Streckenbegrenzung. Aus war damit der Traum von der Pole. Immerhin: Durch zwei Strafversetzungen geht es auf Rang acht vor.

Wer ist der Favorit? Baku hat seine eigenen Gesetze und in den letzten zwei Jahren hatte es im Rennen immer viel Chaos gegeben. Einen klaren Favoriten zu benennen ist also gar nicht so einfach, da viele Faktoren von Bedeutung sein können. Die besten Möglichkeiten hat aber Mercedes. Die Silberpfeile sicherten sich im Qualifying die Plätze eins und zwei durch Bottas und Hamilton und können vornewegfahren. Sebastian Vettel muss sich indes mit Startrang drei begnügen und steht neben Max Verstappen.

Der WM-Stand In der Fahrer-WM führt nach drei Rennen Lewis Hamilton mit 68 Punkten. Zweiter ist mit 62 Zählern sein Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen hat 39 Punkte auf seinem Konto und liegt auf Position drei, Sebastian Vettel muss sich mit 37 Punkten und Platz vier begnügen. Nico Hülkenberg ist mit sechs Punkten Zehnter.

Schwere und enge Strecke Auf die Fahrer wartet mit dem Stadtkurs in Baku eine herausfordernde Strecke. Designt wurde die gut sechs Kilometer lange Strecke von Hermann Tilke. Der Kurs ist eine Mischung aus langsamen Kurven und schnellen Geraden. Zum Ende der Runde wartet mit einer Geraden von 2,1 Kilometern die längste Vollgas-Passage im Rennkalender. Es kommt also darauf an, die perfekte Balance zu finden.