Liveticker

Es gibt weiterhin noch keine Info, wann es weitergehen soll und an der Unfallstelle wird weiter aufgeräumt. Die Fahrer warten geduldig ab. Wenn es weitergeht, dann verbleiben noch 7:41 Minuten auf der Uhr.

Arbeiten dauern an

Die Session ist weiter unterbrochen, während an der Unfallstelle fleißig gearbeitet wird. Das kaputte Auto von Leclerc wird gerade abtransportiert. Wann es weitergehen soll, wurde noch nicht angekündigt.

Die Bestzeit in der unterbrochenen Session hat momentan Max Verstappen inne, der eine 1:41.388 gefahren war. Die Mercedes-Fahrer Bottas und Hamilton folgen dahinter vor Pérez und dem gecrashten Leclerc. Räikkönen rangiert auf Rang sechs vor Kvyat, Norris und Magnussen. Vettel ist Zwölfter.

7

Unfall von Charles Leclerc

Unfall von Charles Leclerc! Der Monegasse lenkt seinen Ferrari an exakt der gleichen Stelle, wie vorhin Kubica in die Streckenbegrenzung. "Ich bin so dumm!", ärgert sich Leclerc selbstkritisch über Funk. Klar, er hätte heute die Pole holen können!