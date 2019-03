Liveticker

37 Hamilton kommt weg Lewis Hamilton kann auf den Niederländer reagieren und fährt jetzt noch einmal ein bisschen weg. 1,8 Sekunden liegt Verstappen nach der 36. Runde zurück. Weiter vorne hat Bottas weiterhin alles im Griff und fährt mit gut 20 Sekunden Vorsprung ein einsames Rennen.

36 Gasly noch uf Startreifen Während Verstappen den Angriff auf Hamilton startet, läuft es auch bei Teamkollege Gasly nicht schlecht. Der ist weiterhin auf seinen Startreifen und konnte so aus dem hinteren Feld bis auf Platz sechs vorfahren.

34 Verstappen macht Jagd auf Hamilton! Bei Red Bull scheint man in der Strategie alles richtig gemacht zu haben und schlägt nun im Rennen zurück! Max Verstappen rauscht an Hamilton heran und bald dürfte er innerhalb der DRS-Sekunde liegen.

32 Defekt bei Romain Grosjean Nur unmittelbar darauf ist auch für Romain Grosjean Schluss. Er stellt sein Wagen am Rand der Strecke ab. Die Wiederholung zeigt: Das linke Vorderrad war lose. Sicherlich eine Folge des missglückten Stopps, der allerdings auch schon einige Runden her ist.

31 Aufgabe von Daniel Ricciardo Bitteres Ende für Ricciardo! Der Australier muss sein Heimrennen aufgeben und lenkt den Renault jetzt in die Garage. Sicherlich ein Folgeschaden von seinem Unfall in der ersten Runde.

31 Überholmanöver von Max Verstappen Dass ging doch überraschend schnell! Verstappen setzt sich mit einer Leichtigkeit neben den Deutschen und geht vorbei. Von Vettel gab es da keine große Gegenwehr. Gibt es da Schwierigkeiten beim Ferrari-Star?

30 Verstappen ist dran Für Vettel wird es jetzt eng im Podestkampf! Max Verstappen hat sich an den Ferrari herangearbeitet und liegt inzwischen im DRS-Fenster.

28 Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc war jetzt ebenfalls zu seinem ersten Stopp und es geht von Rang zwei auf Platz fünf hinter Verstappen zurück.

27 Boxenstopp von Antonio Giovinazzi Am Ende der Runde kommt dann Giovinazzi zu seinem ersten Stopp, der aber alles andere als perfekt läuft. Vorne links klemmt das Rad und er lässt viel Zeit liegen.

27 Giovinazzi verliert Plätze Giovinazzi muss jetzt Federn lassen und auch Grosjean und Perez ziehen problemlos an ihm vorbei.

26 Überholmanöver von Lando Norris Endlich, wird sich Lando Norris denken! Der McLaren-Pilot hing lange hinter dem Alfa von Antonio Giovinazzi fest, kommt jetzt aber vorbei. Hinter sich zieht der Rookie bereits eine ordentliche Reihe an Autos hinterher.

25 Boxenstopp von Max Verstappen Max Verstappen kommt an die Box und damit hat Bottas seine Führung nun auch offiziell wieder zurück. Sein erster Verfolger ist Leclerc mit 7,5 Sekunden Rückstand. Verstappen kam auf Rang fünf wieder raus und hat den Medium am Auto.

23 Boxenstopp von Valtteri Bottas Valtteri Bottas kommt in Runde 23 in die Box und schnappt sich jetzt einen frischen Satz der Mediumreifen. Er fällt hinter Verstappen auf Platz zwei zurück, bleibt aber vor Leclerc. Beide Fahrer waren noch nicht an der Box.

23 Kampfgruppe um Rang 13 Im Kampf um Platz 13 hat sich eine kleine Kampfgruppe gebildet aus Giovinazzi, Norris und Grosjean. Bei ihm war der erste Stopp in die Hose gegangen und viel Zeit flöten gegangen.

21 Die Rundenzeiten passen Bei Valtteri Bottas passt weiterhin alles zusammen und der Finne fährt trotz der älteren Reifen weiterhin deutlich schneller als die restlichen Fahrer. Sollte er diese Pace weiter bringen können und das Auto halten, wird es schwer, ihm den Sieg heute noch zu nehmen.

19 Überholmanöver von Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg zieht mit DRS nach und kann den Alfa Romeo ebenfalls überholen. Nun steht für ihn Position zehn zu Buche. Unmittelbar nach ihm geht auch Räikkönen an seinem neuen Teamkollegen vorbei, der nun nur noch Zwölfter ist.

19 Überholmanöver von Kevin Magnussen Gut gemacht! Kevin Magnussen treibt Giovinazzi in den Fehler, der fährt weit raus und Magnussen kann problemlos vorbeiziehen.

18 Magnussen hängt hinter Giovinazzi Vielleicht könnte das Hülkenberg helfen wieder an Magnussen ranzukommen? Der Däne hängt mit seinem Haas aktuell hinter Giovinazzi fest und die bisherigen Überholmanöver gingen daneben.

15 Boxenstopp von Lewis Hamilton Nun kommt auch Lewis Hamilton an die Box, der sich ebenfalls den Medium abholt. Er kommt vor Vettel wieder auf die Strecke, hat aber ein paar Sekunden zum Ferrari verloren.

15 Hülkenberg vs. Magnussen Endlich mal ein Zweikampf in diesem Rennen, könnte man meinen. Nico Hülkenberg versucht es gegen Kevin Magnussen, doch der bleibt knallhart auf seiner Linie. Hülkenberg muss zurückstellen und auf eine neue Chance hoffen.

14 Boxenstopp von Sebastian Vettel Die Action spielt sich weiter in der Box ab. Sebastian Vettel ist der nächste Fahrer, der zu seinen Stopp kommt. Bei Ferrari wählt man eine andere Variante und es gibt den Medium. Auf Rang sechs geht es für den Deutschen wieder auf die Strecke.

13 Boxenstopp von Nico Hülkenberg Eine Runde später kommt dann auch Nico Hülkenberg, der schon viele Runden hinter Grosjean auf Rang vier festgehangen war. Bei Renault geht man auf Nummer sicher und er wird das Rennen auf der härtesten Mischung beenden. Gleichzeitig mit ihm war auch Perez da, um sich den Hard zu holen.

12 Boxenstopp von Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen kommt an die Box und absolviert seinen Stopp. Der Soft wird durch den Medium getauscht, mit dem er sich auf Rang 16 hinter Teamkollege Antonio Giovinazzi wieder einsortiert.

11 Defekt bei Carlos Sainz Defekt bei Carlos Sainz! Der Spanier, der in diesem Jahr bei McLaren fährt, ist der erste Fahrer in dieser Saison, der das Ziel nicht sehen wird. Das Heck qualmt und es kommen ein paar kleinere Flammen. Er stellt an der Boxengassen-Einfahrt ab. Er steigt aus, während die Marshals mit Feuerlöschern zur Stelle sind.

8 Leclerc im Kies Ferrari-Junior Charles Leclerc leistet sich einen Fehler und muss mit seinem Auto durch den Kies rattern. Der Rückstand zu Verrstappen wird dadurch wieder größer!

8 Bottas setzt sich weiter ab Valtteri Bottas setzt sich an der Spitze weiter ab und bald sind es drei Sekunden, die er vor dem Teamkollegen liegt.

6 Auch Kubica verlor Frontflügel Inzwischen gibt eine Wiederholung Aufschluss darüber, wieso auch Kubica nach der ersten Runde direkt an die Box musste. Bei ihm war der Frontflügel weggeflogen, weshalb war aber nicht zu sehen.

6 Bottas souverän Valtteri Bottas hat an der Spitze aktuell alles im Griff. Sein Vorsprung zu Valtteri Bottas liegt bei knapp zwei Sekunden. Ähnlich sind derzeit der Abstand zwischen Hamilton und Vettel aus.

4 Vettel verliert jetzt Jetzt aber verliert Vettel zu Hamilton und der Rückstand wächst auf über eine Sekunde ab. Auch unmittelbar dahinter ist derzeit niemand innerhalb einer Sekunde zum Vordermann.

3 Boxenfunk Daniel Ricciardo Ricciardo wird über Funk darüber informiert, dass er an der rechten Seite seines Autos eine Beschädigung davon getragen hat. Er kann zwar weiterfahren, muss aber damit rechnen, dass es von der Aerodynamik und den Abtrieb schwerer wird.

3 DRS ist freigeschaltet Es geht in die dritte Runde und das DRS ist nun freigegeben. Valtteri Bottas wird das an der Spitze keine Sorgen machen. Er hat sich einen Vorsprung von 1,4 Sekunden zu Hamilton herausgefahren. Der seinerseits hat Vettel im Nacken.

1 Boxenstop von Daniel Ricciardo Für Ricciardo heißt es beim Heim-Grand-Prix an die Boxengasse abbiegen und sich einen neuen Frontflügel abholen. Im gleichen Zug gibt es den Hard-Reifen. Auch Robert Kubica war schon in der Box.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, der Start ist erfolgt! Valtteri Bottas legt einen Blitzstart hin und führt vor Hamilton. Vettel bleibt Dritter vor Verstappen und Leclerc. Weiter hinten kracht es schon auf der Startgeraden. Ricciardo rattert über das Gras und verliert den Frontflügel.

Einführungsrunde gestartet Die Autos setzten sich in für die Einführungsrunde in Bewegung. Jetzt heißt es die letzten Vorbereitungen zu treffen und finale Eindrücke von der Strecke zu sammeln. Der Großteil startet heute auf Soft, einige haben aber auch den Medium als Startreifen gewählt. Einzig Kubica beginnt auf dem Hard.

Die Strecke Der Albert Park Circuit in Australien ist bereits seit 1996 Teil des Formel-1-Kalenders und traditionell Auftaktsstrecke in das neue Jahr. Der Kurs ist 5,3 Kilometer lang und anders als auf den neueren Rennstrecken im Kalender wird hier jeder Fehler hart bestraft. Statt großzügiger, asphaltierter Auslaufzonen, gibt es Wiese, Kiesbetten und Mauern.

Punkte für schnellste Rennrunde In Australien wird es zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder einen Punkt für die WM-Wertung geben, wenn die schnellste Rennrunde des Rennens gefahren wird. Knackpunkt: Das gilt nur für Fahrer, die das Rennen auch in den Top Ten beenden. Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen zusätzliche Spannung.

Hülkenberg verpasst Top Ten Für Renault endete der Samstag mit einer Enttäuschung und keiner der beiden Fahrer kam in die Top Ten. Während Daniel Ricciardo einfach zu einfach war, legte Nico Hülkenberg in Q2 ein Elektrikproblem lahm. Für ihn geht es heute von Platz elf in das Rennen, Ricciardo ist Zwölfter.

Hass führt Mittelfeld an Im Mittelfeld hat Haas die Nase vorne. Romain Grosjean brachte Position sechs in der Startaufstellung nach Hause, Kevin Magnussen startet auf Platz sieben. Einen tollen Saisonstart erlebte auch McLaren-Rookie Lando Norris. Für ihn ging es gleich einmal auf die achte Position. Kimi Räikkönen und Sergio Perez komplettieren mit Alfa Romeo und Racing Point die Top Ten.

Vettel im Qualifying abgeschlagen Sebastian Vettel musste sich im Qualifying Hamilton deutlich geschlagen geben. Für den Heppenheimer reichte es mit einem großen Rückstand von sieben Zehnteln nur zu Platz drei in der Startaufstellung. Neben Vettel wird Max Verstappen stehen, der im letzten Augenblick den zweiten Ferrari von Charles Leclerc auf Platz fünf verdränge.

Hamilton auf der Pole Lewis Hamilton startete stark in die neue Saison. Der amtierende Formel-1-Weltmeister hatte seit dem 1. Training in jeder Session die Nase vorn und war auch im Qualifying der schnellste Fahrer im Feld. 1:21.014 Minuten waren es, die ihm zur 84. Pole der Karriere gereicht hatten. Den Tag für die Silberpfeile rundete Valtteri Bottas auf dem zweiten Platz ab.