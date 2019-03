Liveticker

39 Boxenstop von Sebastian Vettel Sebastian Vettel kommt an die Box...

38 Überholmanöver von Lewis Hamilton Der zweite Versuch von Lewis Hamilton passt dann und er zieht vorbei an Vettel und für ihn kommt es doppelt bitter! Er dreht sich weg, zerstört sich die Reifen und auch noch den Frontflügel.

38 Überholmanöver von Sebastian Vettel Vettel geht an Bottas vorbei und ist jetzt auch offiziell der Zweite. Hamilton wird aber von Bottas nicht groß aufgehalten und biegt kurz drauf ohnehin in die Box ab.

37 Enges Duell zwischen Hamilton und Vettel Lewis Hamilton und Sebastian Vettel schenken sich nichts! Der Brite versucht's außen, doch so leicht lässt sich Vettel nicht überrumpeln und er hält seine Position.

37 Boxenstopp von Charles Leclerc Neue Runde, neuer Boxenstopp. Dieses Mal war es der Führende Leclerc, der zu seinem Stopp war und der lief perfekt. Er bleibt locker an der Spitze.

36 Boxenstopp von Sebastian Vettel Bei Ferrari reagiert man und holt Vettel eine Runde später rein. Geht es dieses Mal besser aus für den Deutschen? Er bleibt vor Hamilton, doch der Brite hat wieder Zeit gewonnen durch den frühen Stopp und es sind nur noch 0,5 Sekunden, die zwischen den Beiden liegen.

35 Mercedes versucht's mit dem Undercut Lewis Hamilton biegt zu seinem Stopp ab und versucht es gegen Vettel einmal mehr mit dem Undercut. Für die finalen Runden gibt es für ihn den Medium, nachdem er vorhin den Soft gefahren war.

34 Boxenstopp von Kimi Räikkönen Eine Runde später folgt Räikkönen, der in den letzten Runden versucht mit dem Soft anzugreifen.

33 Boxenstopp von Nico Hülkenberg Auch Nico Hülkenberg war schon bei seinem zweiten Boxenstopp und der lief ordentlich. Er kommt auf Platz elf wieder raus, aber vor ihm müssen auch noch einige zum Stopp kommen.

33 Boxenstopp von Max Verstappen Max Verstappen kommt an die Box und holt sich für die letzten Runden noch einmal einen frischen Satz der Medium ab.

31 Ruhigere Phase Nach viel Action in den letzten Runden hat sich das Rennen ein wenig beruhigt und momentan deuten sich in den Top Ten keinerlei Zweikämpfe an. Bald dürfte dann auch die nächste Boxenstopp-Phase beginnen.

28 Acht Sekunden Vorsprung Charles Leclerc liegt an der Spitze mit gut acht Sekunden Vorsprung zu Vettel souverän an der Spitze und hat heute beste Karten den Sieg einzufahren. Hamilton liegt 2,3 Sekunden hinter Vettel, Bottas ist mit deutlichem Rückstand zum Teamkollegen Vieter vor Verstappen und Hülkenberg. Norris, Räikkönen, Gasly und Perez komplettieren die Top Ten.

26 Überholmanöver von Lando Norris An Spannung fehlt es dem heutigen Rennen bislang nicht und auch im Mittelfeld gibt es viele Zweikämpfe. Lando Norris zeigt wieder ein gutes Rennen und hat sich gerade an Räikkönen vorbeigeschoben. Der versucht den Konter, den wehrt der McLaren-Pilot aber ab. Vor ihnen liegt Hülkenberg.

25 Vettel löst sich etwas Lange war Hamilton ganz nah dran, jetzt aber scheint es so, als könnte sich Vettel vom Mercedes-Piloten lösen. Der Vorsprung wächst auf 1,3 Sekunden an.

24 Leclerc souverän vorne Charles Leclerc hat an der Spitze derweil alles souverän in Griff und dürfte sich über den Zweikampf hinter sich sehr freuen. Dadurch kann er den Vorsprung weiter weiter vergrößern und liegt nun gut acht Sekunden vor der Konkurrenz.

23 Überholmanöver von Sebastian Vettel Klasse gemacht! In der ersten DRS-Zone schiebt sich Hamilton ganz nah an seinen Konkurrenten vorbei, um ihn dann in der nächsten DRS-Zone zu knacken. Der Brite könnte jetzt den Konter setzen, denn bald kommt die nächste DRS-Zone auf dieser Strecke.

22 Vettel ist dran an Hamilton! Sebastian Vettel ist dran an Lewis Hamilton und vermutlich wird es nicht lange dauern, bis der Angriff kommt. Zuvor hatte Hamilton über Funk gemeldet, dass er große Schwierigkeiten mit den Hinterreifen hat. Vorteil bei Vettel, also.

21 Räikkönen macht Druck gegen Hülkenberg Nico Hülkenberg hat derzeit viel zu tun, seinen siebten Platz zu verteidigen. Er hat Kimi Räikkönen im Alfa Romeo im Nacken, der DRS einsetzen darf.

19 Keine Strafe für Giovinazzi Bei Giovinazzi hat die Rennleitung hingegen entschieden, dass es für seinen Crash mit Kvyat keine Strafe geben wird. Die Verantwortlich ordnen das als normalen Rennunfall ein.

18 Strafe für Daniil Kvyat Daniil Kvyat wird von der Rennleitung bestraft, weil er bei seinem Stopp vorhin in der Boxengasse zu schnell unterwegs war. Er erhält eine 5-Sekunden-Zeitstrafe.

17 Aufgabe von Romain Grosjean Für Romain Grosjean ist das Rennen zu Ende. Vermutlich ein Folgeschaden seines Crashs mit Stroll in der ersten Runde. Für ihn ist es nach Australien der zweite Ausfall in der jungen Saison.

16 Überholmanöver von Sebastian Vettel Auch Vettel hält sich nicht lange an Ricciardo auf und überholt den Australier. Der ist nun Vierter vor Bottas. Verstappen ist Sechster.

15 Überholmanöver von Lewis Hamilton Hamilton überholt den klar schwächeren Renault von Daniel Ricciardo und ist jetzt Zweiter direkt hinter Leclerc.

15 Boxenstopp von Sebastian Vettel Jetzt auch Vettel an der Box. Kann er sich vor Hamilton halten oder zieht der Brite vorbei? Es reicht nicht für den Ferrari-Piloten! Hamilton schiebt sich locker vorbei und schnappt sich durch den Undercut Vettel.

14 Boxenstopps von Leclerc und Hamilton Charles Leclerc kommt an die Box und absolviert seinen ersten Boxenstopp in diesem Rennen und auch Hamilton kommt rein. Jetzt ist Vettel unter Druck!

13 Unfall von Daniil Kvyat Zwischen Giovinazzi und Kvyat gab es zu einer Berührung. Der Alfa-Fahrer kann weiterfahren, Kvyat hingegen dreht sich weg und fällt weit zurück.

13 Boxenstopp von Valtteri Bottas Valtteri Bottas biegt eine Runde später an die Box ab und holt sich einen Medium-Satz ab. Auch Nico Hülkenberg war drin. Für ihn gibt es einmal mehr den Soft.

12 Hamilton ist wieder dran Lewis Hamilton ist inzwischen wieder ganz nah dran an Vettel und liegt innerhalb des DRS-Fensters zum Deutschen.

12 Boxenstopp von Max Verstappen Max Verstappen kommt als erster Fahrer aus der Spitzengruppe zu seinem ersten Boxenstopp und holt sich den Medium ab. Derweil hat die Rennleitung bekanntgegeben, dass der Unfall zwischen ihm und Sainz ohne Strafe bleibt.

10 Verbremser von Hamilton Lewis Hamilton hatte schnell zu Vettel aufgeholt, nach einem Verbremser verschafft sich der Heppenheimer jetzt aber wieder ein wenig Luft.

10 Boxenstopp von Kimi Räikkönen In der Box herrscht Hochbetrieb und gleich drei Fahrer kommen rein. Für Räikkönen und Perez gibt es den Medium, Albon holt sich noch einmal den Soft ab.

9 Untersuchung zwischen Verstappen und Sainz Es läuft derzeit eine Untersuchung. Die FIA schaut sich eine Szene zwischen Max Verstappen und Carlos Sainz genauer an. Der war inzwischen an der Box und hat sich einen neuen Frontflügel abgeholt.

8 Leclerc setzt sich ab Nachdem Leclerc den Angriff von Vettel abgewehrt hat, zeigt sich der Monegasse an der Spitze solide und konnte seinen Vorsprung inzwischen auf 1,8 Sekunden vergrößern. Weitere 1,8 Sekunden dahinter lauert Hamilton. Bottas folgt mit deutlicherem Rückstand.

6 Überholmanöver von Charles Leclerc Charles Leclerc zieht an Vettel vorbei und holt sich wieder die Führungsposition. Vettel versucht den Konter, doch der jüngere Teamkollege behält die Oberhand und bleibt Erster.

5 Hülkenberg in den Top Ten Nicht unterschlagen wollen wir Nico Hülkenberg. Der konnte sich in den letzten Runden bereits auf den neunten Platz vorarbeiten.

5 Leclerc ist dran Chales Leclerc ist auch im Rennen jetzt richtig gut unterwegs und hat den Rückstand zu Vettel aus der ersten Runde schon wieder wett gemacht! Es wird hochspannend sein, ob Ferrari die beiden Fahrer jetzt frei fahren lässt.

4 Schaden bei Carlos Sainz Carlos Sainz hatte sich ein tolles Duell mit Verstappen geliefert, jetzt aber hat der Spanier einen Schaden vorne rechts am Auto und wird gnadenlos zurückgereicht.

2 Boxenstopp von Grosjean und Stroll Bereits an der Box waren Grosjean und Stroll. Beide waren wohl in Scharmützel verwickelt und müssen jetzt kleinere Reparaturen durchführen.

2 Überholmanöver von Lewis Hamilton Auch Hamilton macht jetzt kurzen Prozess mit dem Teamkollegen und ist der neue Dritte. Doch kann er auch mit den Ferrari mithalten?

2 Überholmanöver von Charles Leclerc Das war ganz wichtig für die Ferrari! Leclerc greift zu Beginn der zweiten Runde Bottas an, der sich einen kleinen Fehler leistete. Vettel liegt 2,2 Sekunden vorne.

1 Hamilton macht Druck Hamilton macht ebenfalls Druck gegenüber Leclerc, doch der hält sich zumindest für den Augenblick auf der dritten Position im Feld.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, das Rennen ist gestartet! Charles Leclerc kommt schlecht weg und schon ist Vettel an Leclerc vorbei. Kann der Monegasse in der ersten Kurve kontern? Nein! Vettel bleibt vorne und auch Bottas schnappt sich den jungen Polesetter.

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Leclerc führt das Feld ein letzes Mal vor dem Start über die Runde. Bis auf Kubica starten alle auf dem weichen Soft. Der Pole fährt den Medium.

Die Bedingungen Regen droht in der Wüste nicht, allerdings ist es sehr windig in Sakhir und es werden Windspitzen von 7 m/s erwartet. Es wird nicht leicht werden für die Fahrer, das Auto auf Kurs zu halten. Die Streckentemperatur liegt vor dem Start bei 29 Grad, die Lufttemperatur bei 26 Grad.

Hülkenberg abgeschlagen Abgeschlagen ist auch Nico Hülkenberg. Nachdem er in den Trainings richtig gut dabei war, kam es ausgerechnet im Qualifying zu Problemen mit dem Auto und der Deutsche war überraschend bereits in Q1 ausgeschieden. Auf ihn wartet heute ein schwieriges Rennen, denn eine Aufholjagd dürfte sich von Platz 17 aus schwierig gestalten.

Red Bull hinkt hinterher Überhaupt keine Chance hatten die Red Bull. Anstatt vorne mitzumischen, kämpfte man im Qualifying mit dem Mittelfeld. Max Verstappen schaffte es immerhin noch, Platz fünf zu holen, für Teamkollege Pierre Gasly war indes bereits in Q2 Schluss und er verlor einmal mehr das interne Duell deutlich.

Favoritenrolle bei Ferrari Hier in Bahrain sind die Ferrari die Favoriten. Der italienische Rennstall dominierte das Training und war auch im Qualifying nicht zu schlagen. Allen überlegen war am Samstag Charles Leclerc. Leclerc startet in seinem erst 23. Formel-1-Rennen als zweitjüngster Polesetter der Geschichte von ganz vorne. Teamkollege Vettel, der Rekordhalter in dieser Kategorie, konnte Leclerc zu keinem Zeitpunkt wirklich angreifen und muss sich mit Platz zwei begnügen. Die zweite Startreihe bilden die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Bottas führt WM an Den Auftakt in Australien hatte nicht etwas Weltmeister Lewis Hamilton im Griff, sondern sein Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne lieferte ein bärenstarkes Rennen ab. Er hatte sich Hamilton am Start gepackt und war ihm von diesem Moment an davongefahren. Entsprechend führt er mit der Maximalpunktzahl von 26 Zählern auch die WM-Wertung an.