Liveticker

5 Neue Bestzeit von Lando Norris in Q3 Lando Norris markiert eine neue Bestzeit in Q3

2 Leclerc legt los Auch Charles Leclerc legt jetzt los. Noch an der Box stehen einzig Vettel und Verstappen. Bei Vettel gehen wir davon aus, dass er nur einen Run fahren wird, da er nur noch einen Satz der frischen Reifen hat. Am Auto von Verstappen wird noch gearbeitet.

1 Die ersten Fahrer sind draußen Die ersten Fahrer sind bereits draußen und haben ihr Q3 begonnen. Bei den Topfahrern ist es Bottas der als Erster loslegt, ihm folgt Hamilton.

1 Q3 gestartet Start von Q3! Jetzt wird es ernst in Bahrain. In den nächsten zwölf Minuten wird hier die Pole vergeben.

Gibt es die erste Leclerc-Pole? Bislang war Chales Leclerc in diesem Qualifying klar die Nummer eins, wenn er gleich in Q3 die Runden wieder so sauber runterbringt, winkt ihm die erste Pole der Karriere. Im Duell mit Vettel hat er dabei den Vorteil, von den frischen Softs einen Satz mehr zu haben.

15 Q2 beendet Q2 ist beendet. Vettel konnte sich noch einmal verbessern und kommt als Zweiter in die nächste Runde. Ausgeschieden sind Ricciardo, Albon, Gasly, Perez und Kvyat.

12 Finale Minuten laufen Die finalen Runden laufen und die Haas-Fahrer legen als Erste wieder los. Ihnen folgt Norris und auch Vettel kommt noch einmal und wie es aussieht sogar mit einem frischen Satz der Softs.

9 Boxenfunk Sebastian Vettel "Das war die schlechteste Position, die wir erwischen konnten", sagt Vettel über Funk. Da hat das Timing auf der schnellen Runde wohl nicht ganz gepasst.

9 Die aktuell Ausgeschiedenen Derzeit ausgeschieden sind auf den Plätzen elf bis 15 Daniel Ricciardo, Gasly, Kvyat, Albon und Perez.

8 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2 Charles Leclerc führt die Mercedes wieder vor und setzt sich jetzt mit einer halben Sekunde vor Hamilton. Nicht rund lief es für Vettel. Er ist momentan nur auf Platz sechs zu finden und hat 1,1 Sekunden Rückstand.

7 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 Die Mercedes legen vor und derzeit ist Lewis Hamilton derjenige, der mit einer 1:28.578 die Tabelle anführt, doch gleich dürfte das wohl Geschichte sein. Leclerc ist richtig stark unterwegs und beginnt mit absoluten Bestzeiten.

4 Leclerc macht den Anfang Be den Ferrari macht Leclerc den Anfang, unmittelbar hinter ihm folgt dann Sebastian Vettel. Beide sind auf deinem frischen Satz der Softs.

3 Strecke füllt sich Lange passierte nichts, jetzt kommen die Fahrer nach und nach schnell hintereinander auf die Strecke. Zehn Piloten sind schon unterwegs, darunter auch die beiden Mercedes.

1 Q2 gestartet Start von Q2! In den nächsten 15 Minuten geht es für die Fahrer darum, sich einen Platz unter den besten Zehn und damit Q3 zu sichern.

18 Q1 beendet Hülkenberg schafft zwar die Verbesserung, doch kurz danach rutscht er wieder runter und scheidet schließlich als 17 aus! Was für eine dicke Überraschung, denn bislang war er im Mittelfeld der stärkste Fahrer. Gesellschaft bekommt er durch Giovinazzi, Stroll, Russell und Kubica. Gerade noch in Q2 gerettet hat sich Ricciardo im zweiten Renault.

18 Letzte Fahrer auf der schnellen Runde Die letzten Runden in Q1 laufen. Noch haben die Fahrer die Möglichkeit sich hier zu verbessern und einen Platz in Q2 zu ergattern. Zulegen muss unter anderem Hülkenberg, der aktuell ausgeschieden wäre.

15 Hamilton steigert sich auf Platz fünf Lewis Hamilton steigert sich und schiebt sich auf Platz drei. Zu Leclerc fehlt mit 0,7 Sekunden aber weiter deutlich Zeit.

13 Die aktuell Ausgeschiedenen Aktuell nicht in Q2 dabei wären Kvyat, Giovinazzi, Perez, Kubica und Russell. Noch bleiben knapp fünf Minuten, um sich hier zu verbessern und einen Platz unter den besten 15 zu ergattern.

11 Hülkenberg auf der Zwölf Nico Hülkenberg ist mit seiner ersten schnellen Runde auch schon durch, liegt derzeit aber nur auf Platz zwölf. Da ist noch Luft nach oben. Sein Teamkollege Ricciardo findet sich auf Platz zehn wieder.

10 Untersuchung gegen Grosjean Gegen Romain Grosjean läuft eine Untersuchung. Er war es, der vorhin Norris auf seiner schnellen Runde in Kurve 14 massiv im Weg gestanden hatte.

9 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1 Was für eine Überlegenheit! Die Mercedes setzen sich zunächst an die Spitze, doch dann kommt Leclerc durch und nimmt dem besten Silberpfeil gleich einmal eine Sekunde ab. Was zeigt Vettel? Der bleibt hinter dem Teamkollegen. 0,2 Sekunden fehlen zum jüngeren Teamkollegen.

8 Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1 Lando Norris markiert eine neue Bestzeit in Q1, der Ärger dürfte bei McLaren aber dennoch da sein. In der letzten Kurve stand Norris ein Haas im Weg und er musste deutlich vom Gas gehen.

7 Verstappen gesellt sich dazu Max Verstappen gesellt sich als letzer Fahrer dazu. Auch bei ihm ist der Soft am Auto.

5 Topteams legen los Valtteri Bottas legt jetzt als erster Fahrer aus den Topteams los. Ihm folgen Teamkollege Hamilton, Vettel sowie Leclerc. Alle vier sind auf dem Soft.

3 Erste Bestzeit von Alex Albon in Q1 Alex Albon markiert als erster Fahrer eine Bestzeit in Q1. 1:31.125 Minuten hatte er für seine Runde benötigt. Neben ihm ist derzeit nur Russell auf der Strecke, Kubica hatte seine Runde abgebrochen und war zurück an die Box gekommen.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in al-Manāma ist erfolgt. In den nächsten 18 Minuten geht es darum, sich einen Platz unter den Top 15 zu sichern. Erste Autos auf der Strecke sind die Williams, die wir wohl aller Wahrscheinlichkeit nach auch nur in Q1 sehen werden.

Die Bedingungen Zum 3. Training sind die Temperaturen deutlich gesunken. Vor dem Start des Qualifyings liegt die Streckentemperatur bei 30 Grad, die Luft hat sich auf 25 Grad abgekühlt. Regen wird nicht erwartet.

Hülkenberg gut in Schuss Richtig gut lief es indes im 3. Training für Nico Hülkenberg. Mit Platz sechs war er im Mittelfeld wieder ganz vorne mit dabei und hatte den neuen Teamkollegen erneut voll im Griff. Ricciardo kam nicht über Platz 13 hinaus. Insgesamt scheint es aber auf einen engen Fight um die Plätze hinter Ferrari und Mercedes hinauszulaufen. Die Teams im Mittelfeld lagen jeweils dicht beisammen.

Wo steht Red Bull? Ein großes Fragezeichen steht hinter den Red Bull. Max Verstappen war im letzten Training nur Achter und hatte 1,3 Sekunden Rückstand, konnte aber auch keine saubere Runde fahren. Teamkollege Gasly war gar nur auf Rang zwölf zu finden. Auch am gestrigen Freitag waren die "Bullen" noch nicht in Angriffsposition.

Ferrari der große Favorit In Melbourne erlebte Ferrari ein großes Debakel und konnte nicht einmal annähend die Pace der Testfahrten zeigen, hier scheint es für die Italiener bislang nach Plan zu laufen. Die Ferrari-Fahrer waren in allen Sessions mit Abstand am schnellsten und sind entsprechend der Favorit für das heutige Qualifying. Im letzten Training war Charles Leclerc mit einer 1:29.569 die Bestzeit gefahren. Zweiter war Vettel mit 0,1 Sekunden Abstand. Erst 0,7 Sekunden dahinter folgte Hamilton vor Teamkollege Bottas.

Bottas beim Auftakt überlegen Den Auftakt in Australien hatte nicht etwas Weltmeister Lewis Hamilton im Griff, sondern sein Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne lieferte ein bärenstarkes Rennen ab. Er hatte sich Hamilton am Start gepackt und war ihm von diesem Moment an davongefahren. Entsprechend führt er mit der Maximalpunktzahl von 26 Zählern auch die WM-Wertung an.