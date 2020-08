Liveticker

59 Ferraris holen auf Auf den roten Reifen holen die roten Boliden endlich auf. Leclerc fährt auf die Drei vor, dicht gefolgt von Sebastian Vettel. Dennoch liegen beide noch eine gute Sekunde hinter den Mercedes.

56 Vettel ohne neue Runde Seit dem ersten Start ist Vettel mehr oder weniger "out lap". Deshalb liegt der vierfache Weltmeister auch nur auf dem 18. Platz mit inzwischen über 3 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

53 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit mit den neuen Reifen. Der Finne legt 1:16.785 vor, womit er aber nur wenige Zehntel vor Hamilton liegt. Die beiden Mercedes scheinen jetzt alles auf die Strecke zu bringen.

51 Es geht weiter Die Pause war nur kurz und fast alle Teams sind wieder draußen. Jetzt sind auch die meisten Softreifen auf der Strecke.

50 Grosjean auf Drei Während die meisten Fahrer zur Halbzeit eine kleine Pause einlegen, fährt Grosjean auf einen guten dritten Platz vor und liegt knapp sechs Zehntel hinter Hamilton. Sein Teamkollege Magnussen ist derweil auf Rang 5 gesprungen.

45 Kvyat startet ins Training Mit ordentlich Verspätung startet auch Daniil Kvyat in dieses erste Training und fährt auf den 15. Rang vor. Damit nimmt der Ersatzfahrer Roy Nissany im Williams den umrühmlichen letzten Platz ein.

43 Frühes Halbzeitfazit Kurz bevor die erste Hälfte vorbei ist, führt Hamilton weiterhin das Feld an. Hinter ihm stehen Bottas und Perez auf 2 und 3, bevor Verstappen und Stroll folgen.

40 Sonne über Barcelona Das Wetter im Norden Spaniens ist übrigens einwandfrei. Bei sehr warmen 28 Grad rasen die Piloten über die Strecke. Wolken sind keine am Himmel zu sehen.

37 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit 1:18.516, womit er 0.057 vor Teamkollege Bottas steht.

36 Nissany in Runde 10 Der Debütant aus Israel liegt immer noch nur auf dem 19. Rang. Hinter ihm liegt nur Kvyat, der noch gar nicht gestartet ist. Bislang ist dieses Training also noch nicht viel wert.

32 Boxenfunk Lewis Hamilton Mercedes meldet seinem Topfahrer, dass er in Kurve 5 und 10 am meisten Zeit auf Verstappen verliert, weil seine Reifen blockieren. Hamilton fährt bis hierhin ebenso wie Verstappen auf harten Reifen, hat ihm im zweiten Versuch aber eine halbe Sekunde abgenommen. Der Niederländer steht aber auch schon wieder in der Box.

26 Boxenfunk Alex Albon Der Thailänder beschwert sich über Untersteuerung in den Kurven.

24 Viel Betrieb Inzwischen sind gut zwei Drittel des Fahrerfelds draußen, um die Zeiten zu messen. Bei Kvyat wird noch geschraubt. Auch Lewis Hamilton verbleibt vorerst in der Box.

21 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Auch Mercedes meldet sich zum Training an und setzt mit 1.18.575 eine neue Bestzeit vor Verstappen und Daniel Ricciardo.

19 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen setzt eine neue Rundenbestzeit. Der Niederländer fährt einmal komplett durch und schlägt prompt die beiden Ferraris. Auch Sainz, Latifi und Norris sind am italienischen Rennstall vorbeigefahren.

16 ... und wieder rein. Verstappen kommt Das war's auch schon wieder vom Franzosen, der nur kurz die Reifen getestet hat. Dafür fährt Verstappen aus der Box heraus.

14 Ocon fährt raus Nach der Pause entlässt Renault als erstes wieder einen Fahrer auf die Strecke. Esteban Ocon wird ein wenig trainieren.

10 Leere auf der Strecke Schon ist das italienische Team wieder in der Box. Damit ist die Strecke unbesetzt. Gewohnt entspannt beginnt nun dieses Training.

6 Ferraris fahren Zeiten Sowohl Leclerc als auch Vettel sind mit Aero Rakes am Heckflügel gestartet und erste vorsichtige Zeiten gefahren. Dabei liegt Vettel bis hierhin an der Spitze.

4 Bei Pérez wird geschraubt Im Boxenstall von Racing Point wird noch herumgeschraubt. Der Mexikaner sitzt zwar im Cockpit, hat aber noch keine Reifen am Boliden. Letzte Woche fuhr Hülkenberg an seiner statt auf einen starken 3. Rang im Qualifying, der Druck ist also durchaus da.

Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Barcelona ist erfolgt.Einige Autos sind schon draußen, darunter auch die beiden Ferraris.

Circuit de Catalunya Die Strecke in Barcelona wird seit 1991 befahren und brachte den Grand Prix zurück in die Hauptstadt Kataloniens. Sie gilt traditionell als anspruchsvoll für die Reifen und damit naturbedingt auch für das gesamte Team, das eine besondere Mischung aus Tempo und Reifenkontrolle finden muss. Die letzten drei Rennen im Circuit de Catalunya gewann Lewis Hamilton. Im Jahr 2016 gewann Max Verstappen sein erstes Rennen seiner Karriere.

Nissany vor Debüt Williams wirft für das erste Freitagstraining in Roy Nissany einen Debütanten ins Feld. Der israelische F2-Pilot ersetzt an diesem Morgen George Russell. Der Name Nissany dürfte dem ein oder anderen F1-Fan aber bekannt sein. Roys Vater Chanoch bestritt 2005 in Ungarn ein ebenso einmaliges wie kultiges Training, bei dem er 6,8 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen hatte, und ganze 12,9 Sekunden auf den schnellsten Fahrer im Feld verlor. Die Session endete schließlich im Kiesbett. Seinem Sohn wünscht man natürlich mehr Glück.

Neues Auto für Vettel Es gibt neue Hoffnung in der Ferrari-Krise! Seit Wochen wurde über Vettels Schwäche gegenüber seinem Teamkollegen Charles Leclerc spekuliert. Nun ist zumindest ein Indiz gefunden. Das Chassis des Heppenheimers war beschädigt und wurde ausgetauscht. Mit neuem Grundgerüst am Boliden könnte sich auch die Stimmung im Traditions-Rennstall wieder bessern, sollte Vettel Kapital daraus schlagen. Allerdings drückte Chassis-Leiter Simone Resta direkt auf die Bremse. Der Chassis-Wechsel ist zwar obligatorisch, habe aber keinen Einfluss auf die Performance.

Hülkenberg raus, Pérez wieder rein Gute Nachrichten gibt es aus dem Fahrerteam von Racing Point. Die Briten begrüßen nach zweiwöchigem Ausfall Sergio Pérez zurück, der sich nach positiven Coronavirus-Tests gesund zurückmeldet. Was für Pérez durch und durch gute Nachrichten sind, drängt dessen Ersatz Nico Hülkenberg wieder aus dem Fahrerfeld. Der deutsche Ersatz hatte trotz schwieriger Umstände zuletzt einen achtbaren 7. Platz herausgefahren. Das hilft ihm zwar in der laufenden Saison nicht weiter, doch "Hulk" bestätigte bereits Gespräche mit zwei Rennställen für einen Cockpit-Platz im kommenden Jahr. Unter Anderem Alfa Romeo zeigt sich interessiert an Hülkenberg.

Einsprüche bei Kopier-Affäre Nach dem FIA-Urteil gegen Racing Point im sogenannten "Copygate" haben sowohl der betroffene Rennstall Einspruch eingelegt, als auch Renault und Ferrari. Ersterem ist die Strafe von 400.000 Euro und 15 WM-Punkten Abzug in der Konstrukteurswertung zu viel, den beiden Gegenklägern zu lasch. Schuldig gesprochen wurde Racing Point, weil sie Bremsbelüftungen von Mercedes illegal kopiert haben sollen. Dass sie diese in den ausstehenden Rennen weiterhin nutzen dürfen, stößt nicht nur Ferrari und Renault auf. Konkurrenten wie McLaren sahen dennoch von einem weiteren Einspruch ab.

Was machen die Reifen? Besonders das Reifenmanagement stand unter schwierigen Bedingungen auf der Insel im Vordergrund. Während die pfeilschnellen Silberpfeile unter extremen Verschleiß litten, sahen Verstappen Pneus nach dem Finish wie frisch aufgezogen aus. Pirellis Reifenmischung soll in Barcelona zwar härter ausfallen, allerdings werden auf einer Strecke, die ohnehin hart für die Gummis ist, erneut hohe Temperaturen erwartet. So zeigte sich Verstappen im Vorfeld zwar zurückhaltend, dürfte aber mit berechtigter Hoffnung auf eine erneute Überraschung ins Rennen gehen.

Verstappen kämpft sich vor Dank des überraschenden Sieges beim Jubiläums Grand Prix von Silverstone hat Max Verstappen in der Fahrerwertung den zweiten Platz erobert. Damit liegt der Niederländer zwar immer noch 30 Punkte hinter dem führenden Lewis Hamilton, dürfte aber die ein oder andere Augenbraue bei Mercedes hochgezogen haben. Nur noch Dritter ist Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas.