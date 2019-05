Liveticker

44 Verstappen geht auf die schnelle Runde Auch bei Red Bull packt man jetzt den Soft raus und schickt die Fahrer für eine Qualifying-Simulation wieder auf die Strecke. Gerade auf einen guten sechsten Platz verbessert hat sich Nico Hülkenberg.

42 Ist Leclerc angekommen? Bisher lief es für Leclerc bei seinem Heim-Grand-Prix so gar nicht rund, jetzt aber hat er für's Erste die beiden Mercedes hinter sich gelassen. 0,073 Sekunden sind es, die Bottas fehlen. Hamilton liegt 0,2 Sekunden hinter Leclerc auf Rang drei.

39 Neue beste Runde von Charles Leclerc Ferrari zeigt sich zum ersten Mal am heutigen Tag ganz oben in der Zeitentabelle. Eine 1:11.265 reicht, um sich vor Bottas zu setzen.

37 Frische Reifen für Topfahrer Jetzt wird sich zeigen, wie das Kräfteverhältnis wirklich ist. Bei Mercedes packt man frische Softs ans Auto, kurz darauf kommt auch Leclerc mit einem frischen Satz der Softs auf die Stecke.

36 Großteil in der Box Der Großteil des Feldes befindet sich derzeit an der Box. Bald dürfte es aber hier wieder etwas mehr Action geben, wenn es in den Qualifying-Test geht.

31 Halbzeit im 3. Training Die Hälfte des 3. Trainings ist bereits gelaufen. Mercedes unterstreicht bislang seine Favoritenstellung und liegt klar vor der Konkurrenz. Dahinter scheint Red Bull zweite Kraft zu sein. Gerade zumindest auf Platz vier verbessern konnte sich Leclerc, nachdem er bislang nur um Platz zehn zu finden war.

30 Hülkenberg abgeschlagen Nicht nur bei Ferrari läuft es heute nicht wirklich nach Plan, auch bei Renault bleibt man derzeit hinter den Erwartungen zurück. Hülkenberg liegt zur Halbzeit nur auf Platz zwölf, Ricciardo ist 13.

27 Leclerc droht Ärger Ausgerechnet der Unfall von Vettel könnte jetzt Ärger für Charles Leclerc bedeuten. Die Rennleitung gibt gerade bekannt, dass es nach dem Training eine Untersuchung gegen Leclerc geben wird, nachdem er sich während der virtuellen Safety Car-Phase nicht an die Vorgaben gehalten hatte.

25 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas unterbietet die Zeit von Hamilton und ist nun wieder an der Spitze der Zeitentabelle zu finden. Eine 1:11.835 konnte Bottas in seiner letzten Runde hinbringen.

23 Verstappen ist dabei Max Verstappen muss man heute wohl definitiv auf der Rechnung haben. Der Niederländer fährt auch heute wieder gute Rundenzeiten und schiebt sich gerade auf Platz zwei hinter Lewis Hamilton. Nur 0,1 Sekunden hatten ihn in seiner letzten Runde gefehlt.

21 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton scheint so langsam in den Flow zu kommen, nachdem er zum Beginn des Trainings mit Vibrationen kämpfte. Mit einer 1:12.034 ist er der schnellste Mann in dieser Session.

20 Strecke wieder freigegeben Die Strecke ist bereits wieder freigegeben und der Großteil des Feldes ist derzeit auf der Jagd nach schnellen Zeiten.

17 Virtuelles Safety Car Das virtuelle Safety Car kommt zum Einsatz, während das Auto von Vettel am Haken hängt. Definitiv ein weiterer Rückschlag für Ferrari auf der Jagd nach der Mercedes-Pace.

17 Unfall von Sebastian Vettel Unfall von Sebastian Vettel! Der Deutsche verbremst sich in Saint Devote und landet in der Streckenbegrenzung! Die Radaufhängung ist dahin.

16 Doppelspitze für Mercedes Hamilton kann zum ersten Mal in dieser Session eine saubere Runde zeigen und verbessert sich auf die zweite Position hinter Bottas. 0,2 Sekunden fehlen zum Teamkollegen.

14 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas kann seine Bestzeit noch einmal verbessern. Mit einer Zeit von 1:12.238 Minuten liegt der Finne nun inzwischen schon 0,7 Sekunden vor Charles Leclerc im besten Ferrari. Scheint derzeit nicht so, als hätte man eine Antwort gefunden auf die starken Silberpfeile.

12 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton ist mit seinem Setup noch nicht ganz zufrieden. "Vorne viele Vibrationen", lautet seine erste Einschätzung an den Kommandostand. Derzeit ist der Brite Siebter in der Ergebnisliste.

11 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas ist der neue Spitzenreiter in der Zeitentabelle. Eine 1:12.764 konnte er in seiner letzten Runde fahren. Sebastian Vettel begann mit einer absoluten Bestzeit im ersten Sektor, am Ende sind es dann aber auch 0,2 Sekunden, die ihm zr Bestzeit fehlen.

9 Ferrari und Mercedes legen los Auch Mercedes und Ferrari haben inzwischen die Session aufgenommen. Beide Teams schicken ihre Fahrer direkt auf der weichsten Reifenmischung, dem Soft, raus.

8 Neue beste Runde von Alex Albon Alex Albon setzt eine neue Rundenbestzeit und ist mit einer 1:15.147 nun der schnellste Mann im Feld. Viele Fahrer haben allerdings noch keine gezeitete Runde auf dem Konto.

6 Erste gezeitete Runde George Russell setzt als erster Fahrer eine gezeitete Runde, erst nehmen muss man die 1:17.926 aber sicherlich nicht. Diese Marke wird schnell fallen.

3 Ruhiger Start Der Auftakt in das 3. Training fällt ruhig aus und bisher standen vor allem die Installationsunden auf dem Plan. Sieben der 20 Fahrer haben diese bereits absolviert.

1 Start 3. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 3. Trainings in Monte Carlo ist erfolgt. Die ersten Fahrer auf der Strecke sind Lando Norris und Kimi Räikkönen.

Die Bedingungen Die Bedingungen in Monaco sind auch heute wieder gut. Die Sonne scheint, es gibt aber auch ein paar Wolken am Himmel. Die Lufttemperatur liegt bei 20 Grad. Die Strecke hat sich kurz vor dem Start des Trainings auf 33 Grad aufgewärmt.

Was ist möglich für Hülkenberg? Nicht nur Vettel hat in Monaco zu kämpfen, auch beim zweiten deutschen Fahrer im Feld gibt es noch Baustellen. Im 1. Training waren die Renault "Best of the Rest", ehe man sich am Nachmittag dann überraschend weit hinten im Feld wiederfand. Nico Hülkenberg zeigte sich trotz allem aber optimistisch und glaubt an eine Verbesserung zum Qualifying.

Verstappen hat Blut geleckt Zu achten gilt es in Monaco auf Max Verstappen. Im 1. Training war der Niederländer richtig gut unterwegs, im 2. Training stoppte ihm dann aber ein technischer Defekt. Umso spannender wird es zu sehen sein, was er im Abschlusstraining abliefern wird. Teamkollege Gasly war am Donnerstag knapper Vierter hinter Vettel.

Findet Ferrari eine Antwort? Am Donnerstag war Sebastian Vettel als Dritter zwar erster Mercedes-Verfolger, doch mit einem so großen Abstand dürften die Italiener nicht zufrieden sein, auch wenn man damit gerechnet hat, dass man auch im Monaco unterlegen sein wird. Am Donnerstag kämpften sowohl Vettel als auch Leclerc vor allem mit den Reifen und konnten nie Druck auf die Spitze ausüben. Während Vettel immerhin noch Dritter wurde, kam Leclerc nicht über Platz zehn hinaus.

Mercedes dominiert am Donnerstag In den ersten beiden Trainingssessions in Monaco hatte am Donnerstag Mercedes die Nase vorn. Die Bestzeit legte jeweils Lewis Hamilton, dicht dahinter folgte ihm in beiden Sessions Teamkollege Valtteri Bottas. Erst mit einem Respektabstand von 0,8 Sekunden folgte Sebastian Vettel auf Rang drei.