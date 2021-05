Liveticker

27 Boxenfunk Valtteri Bottas Während Verstappen weiterhin zufrieden ist, hat Valtteri Bottas inzwischen doch zu kämpfen. "Da ist nicht mehr viel los mit meinen Reifen", meldet er an seine Box.

26 Wie läuft es bei Vettel? Bei Sebastian Vettel läuft es aktuell ordentlich. Er fährt solide Rundenzeiten und konnte den Rückstand zu Hamilton zuletzt verkleinern. Der Heppenheimer hat weiterhin Position sieben inne.

25 Verstappen jetzt deutlich schneller Max Verstappen war in den letzten Runden jetzt doch deutlich schneller als Bottas. In der letzten Runde hatte er dem Konkurrenten 0,9 Sekunden abgenommen.

23 Boxenfunk Carlos Sainz "Ich spüre so langsam die schmutzige Luft von Valtteri Bottas", funkt Sainz an seiner Crew. Er liegt nur noch 1,4 Sekunden hinter dem Mercedes-Fahrer.

23 Verstappen vergrößert seinen Vorsprung An der Spitze hat Max Verstappen seinen Vorsprung auf Valtteri Bottas zuletzt wieder deutlich vergrößern können. Über drei Sekunden liegt der Niederländer nun vor dem finnischen Konkurrenten. Sainz folgt weitere 1,7 Sekunden dahinter vor Norris, Gasly und Hamilton. Überholmanöver hat es seit der ersten Runde nicht mehr gegeben.

21 Boxenfunk Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo wird über Teamfunk angewiesen, dass er versuchen soll, Räikkönen zu schnappen. Ansonsten könnte es für ihn eng werden, in diesem Rennen noch ein gutes Ergebnis mitzunehmen.

19 Boxenfunk Max Verstappen "Mit dem Reifen bin ich aktuell total zufrieden", funkt der Führende an seine Box. Der Vorsprung zu Bottas ist ordentlich.

19 Verwarnung für Norris Lando Norris ist der nächste Fahrer, der von der Rennleitung die schwarz-weiße Flagge sieht. Auch für ihn wird es jetzt heißen, auf die Streckenlimits zu achten.

17 Schumacher auf Platz 18 Mick Schumacher findet sich seinerseits weiter auf Platz 18 wieder. 3,5 Sekunden fehlen ihm zu Tsunoda auf Position 17. Mazepin fährt 4,5 Sekunden hinter seinem Teamkollegen.

16 Verstappen vergrößert den Vorsprung Max Verstappen hat an der Spitze zuletzt einige schnellen Runden hingelegt und seinen Vorsprung zu Bottas auf über zwei Sekunden vergrößert. Auch Vettel hat jetzt zugelegt in den Rundenzeiten und konnte sich so wieder von Pérez lösen.

15 Boxenfunk Sebastian Vettel Bei Vettel geht es über Funk um die Strategie. Das Team möchte, dass er einige schnelle Runden fährt, so dass man bei einem Stopp vor Räikkönen bleibt. Die Reifen würden gut aussehen. Vettel seinerseits antwortet: "Wir haben keine Eile hier zu stoppen." Spricht dafür, dass er lieber einen längeren ersten Stint möchte.

14 Verwarnung für Mazepin Nikita Mazepin erhält von der Rennleitung eine Verwarnung. Er hat zu oft die Streckenbegrenzungen missachtet. Gemeint ist vermutlich Kurve 10, denn sonst gibt es durch die Leitplanken nicht viele Stellen zum abkürzen. Wenn er das noch einmal macht, dann droht die Strafe.

13 Pérez macht Druck auf Vettel Sergio Pérez fährt einige schnelle Runden und verkleinert seinen Rückstand zu Sebastian Vettel dadurch auf 0,7 Sekunden. Doch kann er auf dieser engen Strecke auch einen Angriff setzen.

12 Boxenfunk George Russell Russell klagt am Funk über Probleme mit der Power Unit. Derzeit ist der Brite 15, knapp vor Alonso und Teamkollege Latifi. Kann man das aus der Box beheben oder droht ihm am Ende ein Ausfall im 750. Rennen des Teams?

11 Boxenfunk Sebastian Vettel Bei Sebastian Vettel geht es über Funk um das Reifenmanagement. "Die Reifen sind gut. Wenn ich jetzt alles rausholen würde, dann würde ich eine Sekunde rausholen", so die Einschätzung des Heppenheimers. Nach vorne hat er zuletzt deutlich verloren. 6,8 Sekunden fehlen zu Hamilton auf Platz sechs.

10 Verstappen kann sich nicht lösen Bottas fährt zwar nicht in die DRS-Sekunde hinein, lösen kann sich Max Verstappen von dem Finnen allerdings nicht. Der Abstand bewegt sich aktuell zwischen 1,2 bis 1,5 Sekunden.

9 Nur Giovinazzi im DRS-Fenster Giovinazzi ist mit seinem Alfa Romeo derzeit der einzige Fahrer in den Top Ten, der innerhalb der DRS-Sekunden zu seinem Vordermann liegt. Scheint, als würden viele Teams hier aus Reifenschonen und Boxenstrategie setzen.

8 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton bekommt über Funk die Zeiten von Max Verstappen durchgegeben. "Es ist hart, hier zu folgen", lautet die Antwort des Briten. 1,9 Sekunden liegt er momentan hinter Gasly im AlphaTauri.

6 Ricciardo nur im Mittelfeld Während sein Teamkollege sich im Team immer mehr als Leader etabliert, hängt Daniel Ricciardo momentan im Mittelfeld fest. Nur Platz 13 steht aktuell für den Australier zu Buche. Lando Norris seinerseits ist guter Vierter.

4 Verstappen verschafft sich kleinen Vorsprung Max Verstappen verschafft sich einen kleinen Vorsprung und liegt nun bereits 1,2 Sekunden vor Valtteri Bottas. Auch direkt dahinter sind die Abstände im Feld schon ordentlich und niemand in den Top Ten ist innerhalb der DRS-Sekunde zum Vordermann.

2 Schumacher am Teamkollegen vorbei Mick Schumacher hat seinerseits auf den ersten Kilometer des Rennens den Teamkollegen Mazepin überholen können. Er hat nach zwei Crashs an diesem Wochenende gegenüber dem Team immerhin einiges gutzumachen.

2 Alles geht glatt Auf der ersten Runde ging alles glatt und es gab keine großen Berührungen und Kämpfe. Ocon war kurzzeitig vorgefahren, musste aber in der Haarnadel wieder einige Plätze einbüßen.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, das Rennen in Monaco ist gestartet! Bottas macht Druck, doch Max Verstappen lässt sich nicht überrumpeln und behält die Führungsposition. Dahinter Sainz, Norris, Gasly und Hamilton. Auch Vettel konnte seine Position behaupten.

Kurzes Drama auf Einführungsrunde Verstappen wartet schon, dann gibt es Drama weiter hinten. Der Alfa Romeo von Kimi Räikkönen steht kurzzeitig in der letzten Kurve. ER kann aber weiterfahren!

Gleich geht's los! Die Autos kehren zurück ins Startgrid. Nicht mehr lange, dann wird der traditionelle Grand Prix von Monaco starten!

Aufwärmrunde läuft! Das Feld setzt sich in Bewegung und durch den Ausfall von Leclerc ist es Max Verstappen, der die 19 verbliebenen Fahrer über die Runde führen wird. Die Startbox eins bleibt entsprechend des Reglements auch gleich leer, wenn sich das Feld wieder einordnet. Hinter den Top Ten gibt es einige, die nicht mit dem Soft starten werden. Ricciardo, Latifi, Räikkönen, Alonso und Russell sind auf Medium. Stroll und Tsunoda auf Hard.

Das Wetter Die Sonne scheint in Monte Carlo und die Streckentemperatur liegt kurz vor dem Start bei 42 Grad. Die Lufttemperatur beträgt 20 Grad.

Der WM-Stand Vor dem traditionsreichen Grand Prix in Monaco hat Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft die Nase vorn. Auf einem Punktepolster ausruhen kann sich der Brite aber keinesfalls. Nur 14 Punkte Rückstand hat Max Verstappen als Zweiter der Fahrer-WM. Der mit seiner Position in der Startaufstellung heute die große Chance hat, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Valtteri Bottas liegt mit 47 Punkten auf dem dritten Rang vor Lando Norris im McLaren, der 41 Zähler in der bisherigen Saison einfahren konnte. Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben noch keine WM-Punkte.

Schumacher steht nach Crash ganz hinten Mick Schumacher steht nach einem Unfall im 3. Training auf der letzten Position. Der Haas-Rookie hatte die Kontrolle über seinen Boliden verloren und war seitlich in die Leitplanke eingeschlagen. Der Schaden war so groß, dass die Reparatur zum Qualifying nicht möglich war. Für den Wechsel des Getriebes gab es zudem eine Strafe, die aber keinen Einfluss hat, da Schumacher eh schon auf dem letzten Platz steht.

Vettel von Startplatz acht Bei Sebastian Vettel setzt sich der leichte Aufwärtstrend fort und heute hat der Heppenheimer große Möglichkeiten, die ersten Punkte mitzunehmen. Für den Deutschen geht es Position acht in ein Rennen, bei dem Überholen nicht einfach ist. Teamkollege Lance Stroll hingegen steht nur auf Rang 13.

Leclerc kann nicht starten! Bei Ferrari ist es jetzt dann endgültig Gewissheit: Bei Charles Leclerc ist das Getriebe zu kaputt und ein Start des Monegassen ist nicht möglich! Da wird man bei Ferrari heute noch lange darüber diskutieren, was genau bei der Aufarbeitung des gestrigen Unfalls schiefgelaufen war.

Auf wen gilt es noch zu achten? Während Hamilton nur Siebter ist, schafft es Valtteri Bottas immerhin auf den dritten Platz. Dadurch, dass der Startplatz von Leclerc leerbleiben wird, hat er gleich beim Start zudem freie Sicht nach vorne. Carlos Sainz wird von Position vier das Rennen angehen. Fünfter ist sein früherer Teamkollege Lando Norris. Auch Pierre Gasly dürfte darauf hoffen, sich mit seinem AlphaTauri hervorzutun.

Hamilton weit zurück Bei Lewis Hamilton war schon seit dem 1. Training in Monaco der Wurm drin und auch im Qualifying lief es nicht wirklich rund für den Briten. Das Ergebnis: ein siebter Rang. Das letzte Mal, dass Hamilton so weit hinten starten musste, ist immerhin schon vier Jahre her. In Monaco bedeutet es einen deutlichen Nachteil, denn Überholen ist hier nicht einfach. Im Anschluss kritisierte er das Team deutlich. Man habe am Donnerstag die falsche Richtung in Sachen Setup eingeschlagen. Nachdem sich das im 3. Training zeigte, gab es weitere Änderungen, die aus seiner Sicht das Ganze aber weiter verschlimmerten.

Offiziell: Leclerc startet nicht von der Pole Eins ist schon einmal offiziell: Charles Leclerc wird nicht von der Pole starten können. Ferrari wendet sich über den Funk an die FIA und teilt dies gerade mit. "Wir haben ein Problem", funkt Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies an FIA-Rennleiter Michael Masi. "Wir werden nicht ins Grid fahren. Wir werden es versuchen, es zu reparieren. Schicke bitte zwei Leute für die Überwachung." Wenn Leclerc mitfahren kann, dann nur aus der Boxengasse. Scheint so, als könnte der Monegasse das Pech beim Heim-Grand-Prix einfach nicht abschütteln!

Verstappen lauert auf Platz zwei Von dem Ausfall Leclerc profitieren würde Max Verstappen, der sich gestern enorm geärgert hatte, da er durch die roten Flaggen im Qualifying seine Zeit nicht mehr verbessern konnte. Der Niederländer war vor dem Leclerc-Unfall schnell unterwegs und hatte alle Möglichkeiten zur Pole zu fahren. Wie bei Leclerc ist auch die Statistik von Verstappen in Monaco nicht die beste. Gewonnen hat er hie noch nie und auch das Podest hat Verstappen im Fürstentum nicht betreten. Daran wird er heute sicherlich etwas ändern wollen.

Leclerc mit Problemen auf der Einführungsrunde! Gerade noch gab es Entwarnung, auf der Outlap aber kommt ein besorgter Funkspruch von Charles Leclerc. "Nein, nein, nein. Das Getriebe", funkt er an seine Crew. Er kommt wieder zurück an die Boxengasse und das Auto wird in die Garage gelenkt. Wenn das Getriebe wirklich hin ist, dann ist für ihn das Rennen vorbei, ehe es überhaupt begonnen hat! Für ihn bleibt nur zu hoffen, dass es nur ein kleines technisches Problem ist, was man noch beheben kann.

Charles Leclerc von der Pole Die Bilanz von Charles Leclerc bei seinem Heimrennen ist alles andere als gut. Schon seit seiner Zeit in der Junior-Formel musste er ausgerechnet in Monaco jedes Mal eine Niederlage einstecken. In diesem Jahr verpasste er zunächst wegen eines Getriebeproblems das 1. Training. Davon erholte er sich aber und konnte mit einer starken Runde seinen Ferrari auf die Pole setzen. Im finalen Showdown von Q3 kam dann aber die Schrecksekunde: Leclerc landete in der Leitplanke. Es gab einen Schaden am Ferrari und eine große Zitterpartie begann, ob er seine eingefahrene Pole auch behalten könne. Die endgültige Entwarnung kam erst heute Vormittag. Ferrari konnte keinen Schaden am Getriebe oder dem Chassis feststellen, womit er seinen Heim-Grand-Prix heute von P1 beginnen wird.