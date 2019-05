Liveticker

45 Neue beste Runde von Alex Albon Der Punkt für die schnellste Rennrunde könnte heute an einen Fahrer gehen, der nicht auf dem Podium steht, denn dort ist derzeit Reifensparen angesagt. Mit einer 1:15.607 in seiner letzten Runde war Albon vorhin zwei Sekunden schneller als Hamilton an der Spitze.

44 Unauffälliges Hülkenberg-Rennen Nach seinem Crash mit Leclerc fährt Nico Hülkenberg derzeit ein unauffälliges Rennen und droht einmal mehr ohne Punkte zu bleiben. Er ist 15.

42 Boxenfunk Lewis Hamilton "Wir haben den falschen Reifen", funkt Hamilton an die Box. Der Kommandostand beruhigt den Führenden: "Wir sind ziemlich sicher, dass er bis zum Ende halten wird. Grosjean fährt derzeit immer noch mit dem Soft." 43 Runden hat der Franzose auf der weichsten Mischung absolviert und fährt aktuell deutlich schneller als die Fahrer ganz vorne.

40 Der Trödelzug von Monaco Schon fast traditionell gibt es an der Spitze den üblichen Trödelzug des Monaco-Rennens. Hamilton, Verstappen, Vettel und Bottas fahren momentan deutlich langsamer als die bereits gestoppten Fahrer im Mittelfeld.

39 Unfall von Kimi Räikkönen Eine Wiederholung zeigt gerade, dass es im Mittelfeld eine Kollision gab. Lance Stroll war da Räikkönen ins Auto gefahren. Beide können ihr Rennen aber fortsetzen.

38 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton fragt über Funk nach, ob ein Wechsel auf den Hard eine Option wäre. Man beruhigt ihn und meldet, dass man davon ausgeht, dass der Reifen bis zum Ende halten wird.

46 Reifenflüstern im Mittelfeld Im Mittelfeld gibt es noch einige Fahrer, die noch mit ihrem Startreifen unterwegs sind. Noch stoppen müssen sechs Fahrer.

34 Verstappen lässt nicht locker Max Verstappen lässt nicht locker und macht weiter Druck auf den Führenden. Der ist aus der Spitzengruppe auch der Einzige, der den Medium fährt. Verstappen, Vettel und Bottas sind auf den Hard. Vielleicht ein Nachteil für Hamilton, dessen Reifen schneller abbauen dürften.

33 Boxenstopp von Daniil Kvyat Daniil Kvyat kommt an die Box und absolviert seinen ersten und wohl auch einzigen Stopp in diesem Rennen. Er kommt auf Rang neun vor Norris wieder raus.

32 Rankommen ist das eine ... Die Tücken der Strecke bekommt gerade Max Verstappen zu spüren. In einigen Abschnitten kommt er zwar nah an Hamilton heran, aber in den wichtigen Stellen hat der Mercedes-Star die besseren Karten. Verstappen findet derzeit keinen Weg vorbei.

30 Leichter Regen setzt ein Der Wetterbericht von Mercedes war richtig und momentan fällt leichter Regen in Monaco. Noch hat das aber keinerlei Einfluss auf die Streckenbedingungen.

29 Vettel verliert etwas Vettel war lange im Sekunden-Fenster zu Verstappen, jetzt aber fällt er zurück und es fehlen ihm gut 1,3 Sekunden zum Red Bull.

28 Boxenstopp von Pierre Gasly Pierre Gasly kommt an die Box und absolviert seinen ersten Stopp. Für das restliche Rennen gibt es für den Franzosen den Medium.

27 Verstappen macht Druck Max Verstappen macht jetzt Druck auf Hamilton und sorgt dafür, dass die Zeiten an der Spitze zumindest für den Moment wieder etwas schneller werden.

26 Strafe für Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi wird von der Rennleitung für seinen Kollision mit Kubica bestraft. Er erhält eine 10-Sekunden-Strafe.

24 Boxenfunk Lewis Hamilton Bei Mercedes geht man davon aus, dass es in den nächsten fünf Minuten Regen gibt. Der soll allerdings sehr leicht ausfallen.

23 Strafe für Max Verstappen Da ist Max Verstappen eigentlich noch recht gut weggekommen. Der Niederländer erhält für die unsafe release von der Rennleitung eine 5-Sekunden-Strafe.

21 Boxenfunk Lewis Hamilton Hamilton fragt über Funk nach, wie es mit seinem Reifen aussieht. Man antwortet ihm, dass er einen guten Job macht und das "Management beihalten soll".

20 Reifensparen angesagt Ganz vorne wird momentan getrödelt und niemand geht hier wirklich Tempo. So ist es dann kein Wunder, dass momentan George Russell im sonst unterlegenden Williams die schnellsten Rundenzeiten fährt.

19 Aufgabe von Charles Leclerc Für Charles Leclerc nimmt das Rennen ein bitteres Ende. Er hat sich sein Auto in seinem Crash mit Hülkenberg zu sehr beschädigt und wird bei seinem Heim-Grand-Prix die Zielflagge nicht sehen. Er steht in der Box und ist gerade ausgestiegen.

19 Enge Abstände Nach dem Safety Car ist die Spitze eng zusammengerutscht. Die Top vier liegen jeweils innerhalb von einer Sekunde zu ihrem Vordermann.

17 Untersuchung gegen Verstappen Wenig überraschend läuft derzeit eine Untersuchung gegen Max Verstappen wegen einer unsafe release beim Boxenstopp. Er hatte Bottas beim losfahren berührt und gegen die Mauer gedrückt.

16 Stau am Casino Am Rascasse gibt es Stau! Giovinazzi räumt Kubica ab, der quer auf der Strecke steht. Auch Leclerc und Russell bleibt dadurch hängen. Löst sich aber alles ohne Safety Car wieder auf. Eine ähnliche Situation hatte es ja schon während der Formel 2 gegeben, dort musste dann aber die Rote Flagge raus, um den Knoten aus Autos wieder zu lösen.

15 Neustart ist erfolgt! Der Neustart ist erfolgt! Lewis Hamilton hat keine Schwierigkeiten und kann seine Spitze locker vor Max Verstappen behaupten. Vettel ist Dritter vor Bottas. Dahinter gehen Gasly, Sainz, Kvyat und Albon in die erste Kurve.

14 Safety Car kommt rein Der Restart steht kurz bevor! Am Ende dieser Runde wird das Safety Car wieder in die Boxengasse abbiegen.

13 Boxenstopp von Valtteri Bottas Nach dem Crash mit Verstappen kommt Valtteri Bottas jetzt ein weiteres Mal an die Box. Dadurch geht es für ihn jetzt hinter Vettel auf Platz vier zurück. Das Safety Car genutzt haben neben den Top vier übrigens nur Ricciardo, Magnussen, Perez, Hülkenberg und Russell.

12 Unsafe Release bei Red Bull Bei Red Bull droht eine Strafe wegen einer unsafe release. Die Wiederholung spricht dafür, als hätte die Red Bull-Crew Max Verstappen da zu knapp vor Bottas und Vettel rausgeschickt.

12 Viel los in der Box In der Box herrscht Hochbetrieb und die ersten vier Fahrer kommen gleichzeitig an die Box und es gibt wieder Kleinteile. Zwischen Verstappen und Bottas kracht es.

11 Safety Car kommt Jetzt könnte es hektisch werden in der Box. Das Safety Car kommt auf die Strecke, da Leclerc einige große Reifenteile über die Strecke verteilt hatte.

11 Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc hat es an die Box geschafft, das Rennen ist aber natürlich vorbei. Er fällt auf den letzten Platz zurück!

9 Reifenschaden bei Leclerc "Ich habe einen Reifenschaden", funkt Leclerc und kurz darauf fährt der Monegasse nur noch auf der Felge. Er versucht sich an die Box zu retten.

9 Unfall von Charles Leclerc Dieses Mal war der Ferrari-Rookie zu ungestüm! Er versucht es an der gleichen Stelle, wie vorhin bei Grosjean, doch dieses Mal gibt es einen halben Dreher nach der Berührung und er fällt zurück.

8 Überholmanöver von Charles Leclerc Leclerc wird Aufatmen! Endlich hat er es geschafft und ist an Grosjean vorbei. Der Ferrari-Pilot schiebt sich in der Rascasse innen neben dem Haas und geht mit einer leichten Berührung vorbei. Platz zwölf steht zu Buche. Nächster auf seiner Liste ist dann Hülkenberg.

6 Leclerc hängt hinter Grosjean Die Aufholjagd von Charles Leclerc ist derzeit ins Stocken geraten. Der Monegasse hängt hinter Romain Grosjean auf Position 13 fest. Unmittelbar vor dem Duo fährt Nico Hülkenberg.

5 Ricciardo als Bemsklotz Daniel Ricciardo fungiert derzeit als Bremsklotz für das restliche Feld und der Rückstand zu den Top vier ist bereits auf gut zehn Sekunden angewachsen. Magnussen hängt dahinter, findet aber keinen Weg vorbei am Renault.

3 DRS freigegeben DRS darf ab dieser Runde genutzt werden. Ganz vorne kann diese Zusatzhilfe beim Überholen derzeit aber niemand nutzen. Die ersten vier trennt jeweils etwas mehr als eine Sekunde von dem jeweiligen Vordermann. Deutlichen Rückstand hat Ricciardo, der schon fast sechs Sekunden hinter Vettel liegt.

2 Räikkönen nach Berührung zurückgefallen Nach einer kleinen Berührung in der Haardnadel in der ersten Runde zurückgefallen ist Kimi Räikkönen, der heute seinen 300. Grand Prix bestreitet. Er liegt nun auf Rang 17.

1 Ricciardo macht eine Position gut Eine Position aufholen konnte am Start Daniel Ricciardo, der sich an Magnussen vorbeigequetscht hat und nun Fünfter ist. Leclerc kam im Mittelfeld auf Rang 14 vor. Hülkenberg bleibt Elfter.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, der Grand Prix von Monaco ist gestartet! Lewis Hamilton kommt gut weg und kann seine Position vor Bottas halten. Auch dahinter bleibt alles unverändert. Verstappen bleibt vor Vettel.

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Lewis Hamilton führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start um die Strecke. Der Großteil wird das Rennen auf dem Soft beginnen, sieben Fahrer starten auf dem Medium. Darunter sind unter anderem Hülkenberg und Leclerc.

Gibt es Regen? Den Blick werden die Teams und Fahrer während des Rennens wohl häufiger in Richtung Himmel wenden. Aktuell regnet es zwar nicht, aber über den Kurs hängt eine dichte Wolkendecke. Für die nächsten Stunden gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Es wird nicht leicht sein, die Strategie heute richtig zu setzen.

Hülkenberg von Platz elf Eben einer dieser blockierten Fahrer war Nico Hülkenberg, der dadurch keine gute Zeit mehr setzen konnte und den möglichen Einzug in Q3 verpasste. Der Emmericher wird das Rennen heute von Platz elf angehen müssen und hoffen müssen, dass es noch ein paar Positionen nach vorne geht, denn die große Punktausbeute blieb in dieser Saison bislang aus. Sein Teamkollege und Monaco-Spezialist Daniel Ricciardo wird von Position sechs in das Rennen gehen.

Strafen für Giovinazzi und Gasly Mit Strafen wurden vor dem Rennen Giovinazzi und Gasly belegt. Beide Fahrer hatten aus Sicht der Rennleitung im Qualifying einen anderen Fahrer blockiert und müssen daher drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten. Gazly steht dadurch auf Rang acht, Giovinazzi muss als 18. starten.

Vettel und Ferrari abgeschlagen Bei Ferrari läuft es in den letzten Wochen nicht rund. Das Auto ist zwar auf der Geraden schnell, verliert aber in den langsamen Kurven zu viel, um Mercedes unter Druck zu setzen. Im Gegenteil: In Monaco scheinen auch die Red Bull besser auszusehen. Im Qualifying gab es die nächste Schlappe. Vettel steht nur auf Platz vier, während Charles Leclerc das völlige Debakel erlebte und die Welt nicht mehr verstand. Der Monegasse schied bereits im ersten Qualifying-Abschnitt aus und geht nur von Rang 15 ins Rennen. Ferrari hatte gepokert, in der Annahme, die Zeit von Leclerc würde reichen und damit einen mächtigen Strategiefehler begangen.

Mercedes der große Favorit An einem für alle Teammitglieder schwerem Wochenende könnte die Mercedes-Crew mit sechs Doppelsiegen in Folge einen neuen Rekord in der Formel-1-Geschichte brechen. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schnappten sich im Qualifying die Plätze eins und zwei. Auf Platz drei startet Max Verstappen im Red Bull in das Rennen.

Gedenken an eine Legende Das Rennen in Monaco steht im Zeichen von Rennfahrerlegende Niki Lauda, der am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben war. Die Teams gedenken Lauda mit Schriftzügen und besonderen Designs. Bei Mercedes tragen die Team-Mitglieder Trauerflor, am Auto sind zahlreiche kleine Tribute angebracht. So fahren die Piloten unter anderem mit einem rot lackierten Halo - in Gedenken an Laudas Markenzeichen, die rote Kappe. Sebastian Vettel ließ sich einen roten Helm im Lauda-Design anfertigen. Die FIA setzt zudem eine Gedenkminute vor dem Rennen an. Gleichzeitig bat man alle Fans und Verantwortlichen heute rote Kappen mitzubringen, um Lauda zu gedenken.