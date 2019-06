Liveticker

Der schnellste Mann in der Spitzengruppe ist aktuell Charles Leclerc, der seinen Rückstand zu Hamilton auf drei Sekunden verkürzt hat. Der seinerseits ist auf 1,7 Sekunden an Vettel herangekommen. Es schiebt sich vor den Boxenstopps also etwas zusammen.

Technische Probleme bei Hamilton?

Bei Mercedes wird derzeit am Auto von Lewis Hamilton gearbeitet. Am gestrigen Spätnachmittag hatte man an dessen Auto ein Hydraulikleck entdeckt. Das wurde geflickt, in der Aufwärmrunde aber merke Hamilton an, dass sich das Auto sich noch nicht richtig anfühlte. Nun schraubt man in der Startaufstellung erneut am Wagen.