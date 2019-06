Liveticker

Magnussen-Auto am Haken Der Start von Q3 wird sich wohl noch etwas verzögern. Das Auto von Magnussen hängt gerade am Haken und wird auf ein Abschleppauto gehoben.

15 Q2 beendet Die Roten Flaggen kommen raus und damit ist klar, dass es keine Verbesserungen mehr geben wird! Bitter für Verstappen, der war auf der schnellen Runde, scheidet jetzt aber als Elfter aus. Kvyat, Giovinazzi, Albon und Grosjean sind ebenfalls ausgeschieden.

15 Unfall von Kevin Magnussen Heftiger Crash von Kevin Magnussen in die Wall of Champion! Der Däne schlägt ein, wird nach einem Gegenpendler über die Strecke geschleudert und schlägt noch mal auf der anderen Seite ein. Es gibt aber schnell Entwarnung von Magnussen und er steigt aus dem havarierten Fahrzeug aus.

13 Es geht in die zweiten Runs Nach einer ruhigen Phase wird es jetzt wieder voller auf der Strecke und der Großteil kommt noch einmal zurück auf die Strecke. Einzig Gasly steht derzeit noch in der Box.

11 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 Mercedes hat seinen Fahrern noch einmal einen frischen Satz der Medium-Reifen aufgezogen. Zahlt sich aus. Hamilton setzt sich an die erste Position, Bottas ist Zweiter. Zudem hätte man den Vorteil der frischeren Reifen.

9 Boxenfunk Max Verstappen "Unglaublich, so viel Verkehr!", funkt Max Verstappen an seine Box. Der Niederländer hatte ebenfalls versucht, sich mit dem Medium zu qualifizieren, wird aber wohl bald auf den Soft wechseln. Als Elfter wäre er aktuell nicht in Q2 dabei.

8 Leclerc-Untersuchung nach dem Qualifying Inzwischen kommt die Bestätigung der Rennleitung: Nach dem Qualifying muss Leclerc vorsprechen, nachdem er nach seinem Ausritt nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise zurück auf die Strecke gekommen ist.

7 Vettel wieder an der Spitze Lange hält die Bestzeit aber nicht. Vettel legt noch einmal zu und schiebt sich mit 0,063 Sekunden wieder vor den Teamkollegen.

7 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2 Charles Leclerc markiert eine neue Bestzeit in Q2 und geht knapp an Sebastian Vettel vorbei.

6 Hülkenberg Vierter Nico Hülkenberg beginnt Q2 mit einer guten Runde und Position vier im Zwischenergebnis. 0,2 Sekunden fehlen ihm zur Vettel-Zeit. Anders als der Ferrari-Fahrer ist er aber natürlich auf dem Soft.

4 Neue Bestzeit von Sebastian Vettel in Q2 Sebastian Vettel kann noch schneller und schiebt sich mit einer 1:11.309 knapp am Konkurrenten im Mercedes vorbei. Charles Leclerc hingegen könnte Ärger drohen, nachdem er auf seiner schnellen Runde von der Strecke abkam und nicht den von der FIA vorgeschriebenen Weg zurück auf die Strecke nahm. Wird man sich sicherlich noch einmal genauer anschauen.

3 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 Lewis Hamilton ist mit seiner schnellen Runde durch und legt für den Anfang eine 1:11.336 vor. Bottas konnte keine saubere Runde setzen und brach nach einem dicken Fahrfehler im zweiten Sektor ab.

2 Auch Ferrari fährt Medium Bei Ferrari entscheidet man sich für exakt die gleiche Taktik und wird ebenfalls versuchen, mit dem Medium unter die Top Ten zu kommen, damit man diesen Reifen morgen am Start verwenden darf.

1 Q2 gestartet Start von Q2! Die Mercedes-Piloten fackeln nicht lange und gehen als erste Fahrer wieder auf die Strecke. Beide sind auf dem Medium, als der mittleren Reifenmischung.

18 Q1 beendet Q1 ist beendet! Nico Hülkenberg konnte sich in seiner letzten Runde noch auf Rang sechs verbessern und ist damit sicher in Q2 dabei. Ausgeschieden sind Sergio Pérez, Kimi Räikkönen, Lance Stroll, George Russell und Robert Kubica. Die Bestzeit in Q1 war Sebastian Vettel gefahren.

15 Für Hülkenberg wird es eng Für Nico Hülkenberg heißt es jetzt unbedingt noch einmal zulegen. Innerhalb von nur einer Minute ist der Emmericher auf Rang 17 zurückgereicht worden und wäre damit momentan nicht in Q2 dabei. Neben ihm sind derzeit Stroll, Sainz, Russell und Kubica ausgeschieden.

14 Untersuchung gegen Sainz Carlos Sainz und Alex Albon müssen nach dem Qualifying bei der Rennleitung vorsprechen. Es geht da um eine Behinderung in Q1 durch Sainz.

13 Viel Bewegung an der Spitze Momentan gibt es viel Bewegung an der Spitze! Erst unterbietet Leclerc Bottas, kurz darauf holt sich Vettel mit einer 1:11.200 die Bestzeit.

12 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q1 Valtteri Bottas markiert eine neue Bestzeit in Q1 und ist der neue Führende. Eine 1:11.229 war der Finne gefahren. Auch Hamilton war schneller als Vettel, der nun wieder Vierter ist.

11 Verbesserung von Vettel Vettel kann sich steigern und kommt bis auf 0,1 Sekunden an die Leclerc-Zeit heran. Er ist damit Zweiter, doch wie lange noch? Hamilton und Bottas legen auch noch mal nach.

9 Vettel wird zurückgereicht Sebastian Vettel ist die erste fliegende Runde mal so gar nicht gelungen und derzeit geht es für den Heppenheimer nach hinten. Nur noch Rang sieben steht zu Buche. Sollte sich aber bald ändern, denn gerade geht er mit absoluter Bestzeit im ersten Sektor auf die nächste schnelle Runde.

8 Verstappen neuer Zweiter Max Verstappen kann die Zeit von Vettel ebenfalls unterbieten und schiebt sich jetzt mit 0,232 Sekunden Rückstand zu Leclerc auf die zweite Position.

7 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1 So ist es dann auch. Charles Leclerc bringt eine 1:11.786 hin und ist damit der neue Führende. Vettel konnte mit dem jüngeren Teamkollegen nicht mithalten und reiht sich mit einer halben Sekunde Rückstand auf Rang zwei. Inzwischen ebenfalls auf der Strecke sind die beiden Mercedes.

6 Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1 An der Spitze der Zeitentabelle gibt es aktuell viel Bewegung. Der derzeitige Spitzenreiter ist Lando Norris, der vorhin eine 1:12.407 gefahren war. Bald aber wird er seinen Platz wohl an die Ferrari abgeben, die gerade auf die schnelle Runde gehen.

5 Ferrari-Fahrer sind gestartet Die Ferrari-Fahrer haben ihr Qualifying inzwischen auch aufgenommen. Beide Piloten sind auf dem Soft-Reifen. Die Silberpfeile stehen indes noch in der Box.

4 Erste Bestzeit von Kubica Robert Kubica ist der erste Fahrer im Feld, der hier mit einer 1:16.564 die erste Runde im Qualifying setzt. Da werden aber schnell andere Piloten kommen, die ihn unterbieten.

2 Stroll ist unterwegs Bei Racing Point hat man in den letzten Stunden alles gegeben und so kann Lance Stroll früh auf die Strecke gehen. Bei ihm musste der Motor gewechselt werden.

2 Kubica macht den Anfang Robert Kubica geht als erster Fahrer auf die Strecke. Selbstverständlich mit der weichsten Reifenmischung, dem Soft. Ihm folgt Teamkollege Russell.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Montréal, QC ist erfolgt. In den nächsten 18 Minuten geht es darum, sich für Q2 zu qualifizieren.

Die Strecke Gefahren wird beim Kanada-Rennen auf dem 4,361 Kilometer langen "Circuit Gilles Villeneuve". Der Rundkurs gilt fahrerisch als nicht so anspruchsvoll wie der Stadtkurs in Monaco, fordert aber mit zahlreichen Vollgasabschnitten die Fahrer dennoch enorm. Berühmt ist der Kurs für die 'Wall of Champions', eine Betonmauer in der letzten Kurve vor dem Ziel.

Motorschaden bei Stroll Für Lokalmatador Lance Stroll nahm das 3. Training kein gutes Ende. Stroll musste wegen eines Motorschadens sein Auto früh abstellen. Statt dem neuen Phase-2-Motor muss er nun wieder mit dem alten Phase-1-Moto benutzen.

Harter Kampf um die Top Ten Spannend dürfte auch der Kampf um die Plätze in Q3 ausfallen. Im Mittelfeld hat sich über die bisherigen Trainings kein wirklicher Platzhirsch herauskristallisiert und im 3. Training waren es gerade einmal 0,3 Sekunden, die zwischen Platz sieben und Rang 14 gelegen hatten. Einzig Alfa Romeo und Williams fielen deutlich ab.

Red Bull wohl nur dritte Kraft Red Bull hingegen wird aus eigener Kraft wohl nur um die dritte Startreihe kämpfen. Sowohl Max Verstappen als auch Pierre Gasly lagen im letzten Training vor dem Qualifying deutlich zurück. Gut eine Sekunde war es jeweils, die zur Vettel-Zeit gefehlt hatte.

Kann Ferrari für die Trendwende sorgen? Ferrari fuhr bislang den eigenen Erwartungen hinterher und hofft darauf, endlich für die Trendwende zu sorgen. Zumindest die Ergebnisse aus den Trainings sprechen jetzt dafür, dass das durchaus möglich ist. Im letzten Training war Sebastian Vettel mit einer 1:10.843 der stärkste Fahrer vor Teamkollege Leclerc (+0,139). Hamilton lag als bester Mercedes-Fahrer 0,4 Sekunden zurück, Bottas 0,6 Sekunden.

Hamilton führt WM an In der Fahrer-Weltmeisterschaft kommt Lewis Hamilton als Führender nach Kanada. Der Brite hat inzwischen 137 Punkte auf dem Konto und führt mit 17 Punkten Vorsprung zu Teamkollege Valtteri Bottas. Dritter ist Sebastian Vettel mit 82 Punkten. Max Verstappen folgt auf Rang vier mit 78 Punkten. Leclerc (57 Pkt.) und Gasly (32 Pkt.) komplettieren die Top sechs.