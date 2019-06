Liveticker

Große Abstände an der Spitze

"Gott, dieser Autos sind schnell auf der Geraden", meldet Hülkenberg über Funk. Gemeint war Kimi Räikkönen, der gerade aber an die Box abgebogen ist. Er wechselt von Hard auf Medium.

Alex Albon holt sich seine Position zurück und schnappt sich in einem klasse und engen Manöver den Alfa von Giovinazzi.

Während es an der Spitze kaum Spannung gibt im Augenblick, geht es im Mittelfeld hoch her und einige Fahrer liefern sich spannende Duell. Für das letzte Überholmanöver sorgte Giovinazzi gegen Albon.

Alle Medium-Starter waren inzwischen an der Box und haben auf den Hard-Reifen gewechselt. Ihren Stopp noch nicht absolviert haben die fünf Fahrer, die auf der härtesten Mischung gestartet waren.

Alle Medium-Starter an der Box

Das Team reagiert und holt Vettel jetzt rein. Wo kommt er wieder raus? Er bleibt mit etwas mehr als vier Sekunden hinter Verstappen. Der spätere Stopp hat sich also nicht wirklich ausgezahlt.

Vettel wünscht sich, dass man ihn bald an die Box holt. Er beklagt Vibrationen am rechten Vorderreifen.

Valtteri Bottas kommt an die Box und absolviert als erster Mercedes den Boxenstopp. Auch bei ihm gibt es jetzt natürlich den Hard, mit dem er das Rennen beenden könnte.

Nico Hülkenberg hängt nun schon seit einigen Runden hinter Räikkönen fest. Bislang hat er aber einfach keinen Weg an dem Finnen vorbei gefunden.

Jetzt kommt auch Verstappen zu seinem Stopp! Die Standzeit ist gut und Verstappen kommt hinter Vettel auf Platz fünf wieder raus. Bei Ferrari plant man jetzt, so lange es möglich ist, Vettel auf der Strecke zu behalten.

Daniel Ricciardo kommt an die Box und wechselt die Reifen. Vom Medium geht es für ihn auf den Hard. Kurz nach ihm biegt auch Magnussen ab, der ebenfalls auf Hard wechselt.

Sebastian Vettel konnte in den letzten Runden zu Verstappen aufholen und inzwischen sind es nur noch 5,3 Sekunden, die ihn von Verstappen vor ihm trennen. Die McLaren dahinter sind um 15 Sekunden abgefallen, von ihnen droht momentan also keine Gefahr.

Alex Albon zeigt sich mutig im Überholmanöver mit Kevin Magnussen und drückt sich am Dänen vorbei. Kurz danach muss Magnussen auch den zweiten Toro Rosso passieren lassen.

Zumindest im Mittelfeld gibt es ein paar Überholmanöver. Für das Letzte hat Stroll gesorgt, der vorhin an Magnussen vorbeigegangen war. Zwischen den Beiden ging es um Rang 13.

Sebastian Vettel holt derzeit nur langsam auf und es bleibt bei 7,8 Sekunden Rückstand zu Max Verstappen. Vorne spricht derweil weiter alles für Hamilton, der aktuell die besten Rundenzeiten abliefern kann. Leclerc musste in den letzten Runden abreißen lassen und hat vier Sekunden Rückstand zu Bottas.

Sergio Pérez wird von der Rennleitung bestraft. Er war in der Kurve neben die Strecke gefahren und hatte sich beim Zurückkehren einen Vorteil verschafft. Er erhält eine 5-Sekunden-Strafe.

Antonio Giovinazzi war inzwischen an der Box und hat als erster Fahrer seinen Reifen gewechselt. Vom Soft geht es auf dem Medium.

An der Spitze hat Lewis Hamilton aktuell alles im Griff. In der vorherigen Runde gab es die Rundenbestzeit, womit er sich um 2,1 Sekunden von Bottas absetzen konnte. Der seinerseits hat 2,5 Sekunden Vorsprung zu Leclerc. Dahinter rangiert Verstappen mit großem Vorsprung zu Sainz.

vorbeikommen das andere. Vettel hängt auch in Runde vier weiterhin hinter Norris und kann auch DRS aktuell nicht nutzen, um sich den Briten zu schnappen.

Carlos Sainz lässt sich so leicht nicht abschütteln und macht weiterhin richtig Druck auf Max Verstappen, der vor ihm fährt. Mercedes kann sich derweil vorne schon etwas lösen.

Das Feld setzt sich für die Einführungsrunde in Bewegung. Bei den Startreifen geht kaum jemand großes Risiko und bis auf den Fahrern, die sich mit Soft für Q3 qualifizieren mussten (Gasly, Giovinazzi), sind alle auf dem Medium und dem Hard.

Die Bedingungen sind wie schon die bisherigen Tage perfekt in Frankreich. Die Sonne scheint und kurz vor dem Start liegt die Streckentemperatur bei 56 Grad. Die Luft hat sich auf 26 Grad aufgewärmt.

Ganz anders dürfte die Stimmung gestern bei McLaren gewesen sein. Das Team zeigte sich schon seit Freitag stark in Frankreich. Im Qualifying sprang dann für Lando Norris und Carlos Sainz die komplette dritte Startreihe heraus. Hinter Vettel von Platz acht startet Daniel Ricciardo, Pierre Gasly und Antonio Giovinazzi vervollständigen die Top Ten. Mit seinem Teamkollegen Ricciardo nicht mithalten konnte Hülkenberg. Zwar fährt der Deutsche noch mit einem alten Motorupdate, ohne einen Fehler in Q2 wäre die Top Ten aber möglich gewesen.

Einen herben Rückschlag musste im Qualifying Sebastian Vettel einstecken. Seinen ersten Versuch in Q3 musste der Heppenheimer abbrechen, bei seinem zweiten Versuch kam er nicht über Platz sieben hinaus. Im ersten Run, den Vettel abbrach, hatte er zuvor ein Problem beim Hochschalten vermeldet, im zweiten Versuch habe ihm dann plötzlich der Grip mit dem Soft gefehlt. Heute kann er nur hoffen, dass es besser wird.

Mercedes der große Favorit

Mercedes dominierte das bisherige Wochenende nach Belieben und konnte sich am Samstag mit einem souveränen Auftritt im Qualifying die erste Reihe in der Startgrid sichern. Sollte nichts Unvorhersehbares passieren, spricht alles dafür, dass am Ende des Tages einmal mehr ein Silberpfeilpilot ganz oben auf dem Podium steht. Aufgeben möchte die Konkurrenz aber nicht und Leclerc, der von Platz drei startet, gab sich nach dem Qualifying gestern kämpferisch.