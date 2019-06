Liveticker

Schon im 1. Training war Norris gut mit dabei und auch jetzt passt es zum Auftakt in das Training. Mit einer 1:34.313 geht es für Norris jetzt an die Spitze. Derweil macht sich Vettel auf die erste schnelle Runde. Er ist auf dem Medium.

Kimi Räikkönen übernimmt die Führung in der Zeitentabelle. Eine 1:34.486 war der Finne in seiner letzten Runde gefahren.

Auf der Strecke beginnt es langsam voller zu werden. Zehn der 20 Fahrer sind nach sieben Minuten in dieser Session auf der Strecke.

1

Start 2. Training

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 2. Trainings in Le Castellet ist erfolgt. Als erster Fahrer begibt sich Daniil Kvyat auf die Strecke. Für ihn wird es am Sonntag in der Startaufstellung wegen einer neuen Antriebseinheit bis nach ganz hinten gehen.