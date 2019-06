Liveticker

70 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit...

68 Wasserleck bei Grosjean Zu einer Zwangspause ist bei seinem Heim-Grand-Prix aktuell Romain Grosjean gefunden. An seinem Haas wurde ein Wasserleck gefunden, dass jetzt repariert werden muss. Erst neun Runden hat Grosjean auf dem Konto.

66 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Hamilton kann die Zeit des Teamkollegen knapp unterbieten und ist der neue Führende in der Zeitentabelle. Eine 1:33.272 war er in seiner letzten Runde gefahren. Neuer Dritter ist Max Verstappen.

63 Hülkenberg ist Achter Nico Hülkenberg hat sich in der Zwischenzeit auf den achten Platz verbessern können. Noch besser kommt bislang aber Teamkollege Ricciardo zurecht, der auf Position fünf geführt wird.

61 Doppelspitze für Mercedes Die Mercedes haben aufgedreht und übernehmen nach den schnellen Runden auf dem Soft die Führung im Klassement. Eine 1:33.779 war Bottas gefahren, 0,3 Sekunden dahinter lag Hamilton. Bei Ferrari arbeitet man derzeit an den Autos und tauscht die Unterböden.

58 Neue beste Runde von Lando Norris So ist es dann auch. Auch im zweiten Sektor gibt es durch Norris die absolute Bestzeit, womit er sich dann am Ende der Runde knappe 0,1 Sekunden vor Gasly setzen kann.

57 Neue beste Runde von Pierre Gasly Pierre Gasly setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:34.271. Lange dürfte die aber wohl nicht Bestand haben, denn Norris geht gerade auf die schnelle Runde und beginnt mit starken Zeiten.

55 Hülkenberg fährt wieder raus Nico Hülkenberg gesellt sich dazu und beendet seine Pause nach der Reifenrückgabe jetzt ebenfalls. Auch bei ihm ist der Soft ans Auto geschraubt. Diese Mischung war er auch vorhin bereits gefahren.

51 Norris fährt wieder raus Lando Norris ist es, der die Stille auf dem Kurs bricht. Mit dem Softreifen geht es für ihn wieder raus, nachdem er im ersten Teil des Trainings den Medium gefahren war.

45 Der Zwischenstand 45 Minuten des Trainings sind gefahren und da alle Fahrer in den Boxen stehen, haben wir Zeit genug, auf den Zwischenstand zu blicken. Es führt Valtteri Bottas mit einer 1:34.500. Nur 0,095 Sekunden dahinter liegt Verstappen, der auf der Mediummischung gefahren war. Dritter ist Hamilton vor Norris, Gasly, Sainz und Ricciado. Vettel liegt auf Rang zehn, Hülkenberg ist Elfter.

40 Zusatzreifen werden zurückgegeben Die 40-Minuten-Marke ist erreicht und alle Fahrer sind zurück an ihren Garagen, um die Zusatzreifen an Pirelli zurückzugeben. Meist ist das auch der Zeitpunkt, an dem wir uns auf eine längere Pause einstellen müssen.

36 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Lange bleibt die Rundenbestzeit aber nicht in der Hand von Red Bull. Bottas kann noch einmal zulegen und schiebt sich mit 0,095 Sekunden Vorsprung wieder an Verstappen vorbei. Hamilton ist Dritter vor Norris, Gasly und Ricciardo.

35 Neue beste Runde von Max Verstappen Trotzdem kann Verstappen jetzt aber eine schnelle Runde fahren. Eine 1:34.595 war er auf dem Mediumreifen gefahren.

34 Boxenfunk Max Verstappen "Ich weiß nicht, was los ist. Ich rutsche immer mehr", meldet Verstappen über Funk. Ein Problem, mit dem der Niederländer nicht alleine ist, ähnliche Beschwerden haben wir schon häufiger gehört in dieser Session.

31 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas hat inzwischen die Führung in der Zeitentabelle übernommen. Eine 1:34.695 war der Mercedes-Pilot gefahren. Zweiter ist Lando Norris, der mit dem Medium 0,9 Sekunden langsamer war.

27 Boxenfunk Nico Hülkenberg Da wird Renault wohl noch einmal genau nachprüfen müssen. "Es ist wie beim Barbecue hier drin", sagt Hülkenberg über Funk. Wiederholungen zeigen Rauch im Cockpit. Wenig später das gleiche bei Ricciardo. Grund zur Hektik scheint das aber nicht zu sein. Beide Fahrer bleiben draußen.

25 Hamilton startet ins Training Auch Lewis Hamilton startet jetzt in seine Session. Der Brite ist auf der weichsten Mischung, dem Soft. Eine gezeitete Runde haben 15 Fahrer gesetzt.

23 Neue beste Runde von Carlos Sainz Carlos Sainz hat sich die Spitze in der Zeitentabelle zurückgeholt. Eine 1:35.752 war er in die letzte Runde gefahren.

22 Dreher von Kvyat Daniil Kvyat leistet sich den ersten Dreher an diesem Wochenende. Auf der Outlap verliert der Russe sein Heck und dreht sich in eine der großzügigen Auslaufzonen.

18 Es wird wieder voller In den letzten Minuten hatte Ferrari die Strecke für sich alleine, jetzt wird es wieder etwas voller auf dem Asphaltband. Ins Trainings gestartet ist inzwischen auch Williams, die Mercedes-Fahrer stehen noch in der Box.

15 Boxenfunk Charles Leclerc "Da ist etwas komisches mit meinem Vorderreifen", meldet Leclerc an die Box. Seine Vorderreifen scheinen schon nach gerad einmal sechs Runden deutlich mitgenommen zu sein. Er bleibt aber vorerst draußen.

13 Nur Ferrari unterwegs Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Einzig die Ferrari-Fahrer sind auf dem Kurs und testen fleißig die neu mitgebrachten Teile.

10 Neue beste Runde von Charles Leclerc Charles Leclerc setzt eine neue Rundenbestzeit. Eine 1:35.822 war der Monegasse in seiner letzten Runde gefahren. Das Ende der Fahnenstange ist das aber sicherlich noch nicht.

6 Keine Eile bei Mercedes Während Ferrari derzeit neue Teile testet, hat man es bei Mercedes nicht sehr eilig. Sowohl Hamilton als auch Bottas stehen noch in der Box. Auch Williams war noch nicht mit den Fahrern auf der Strecke.

4 Erste gezeitete Runde von Sainz Carlos Sainz ist der erste Fahrer im Feld, der hier eine gezeitete Runde setzt. 1:39.095 Minuten hatte er für die Umrundung des Kurses benötigt.

2 Vettel auf der Strecke Auch Sebastian Vettel ist jetzt auf die Strecke gegangen und absolviert zum Auftakt eine Installationsrunde. Wenig später folgt ihm Teamkollege Leclerc.

1 Latifi bei Williams Bei Williams ist heute wieder Nicholas Latifi als Freitagsfahrer am Start. Dieses Mal ersetzt er im ersten Training George Russell. In Montreal hatte er vor zwei Wochen noch das Cockpit von Kubica übernommen.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Le Castellet ist erfolgt. Die ersten Fahrer sind bereits auf die Strecke gegangen.

Die Strecke Die Strecke in Le Castellet kehrte in der vergangenen Saison nach 28 Jahren wieder in den Rennkalender zurück. Der Circuit Paul Ricard ist eine der längeren Strecken im Formel-1-Kalender. Die Strecke ist gespickt mit drei Geraden und 15 teils schnellen Kurven. Kurve zehn gilt mit bis zu bis zu 300 Stundenkilometern zu den schnellsten der Saison.

Kanada nur eine Momentaufnahme? Für Ferrari und Renault gilt es in Frankreich die Hosen runterlassen. Beim Kanada Grand Prix meldeten sich die Teams mit Upgrades um Auto stark zurück, nun heißt es, diesen Aufwärtstrend auch in Frankreich zu zeigen. Besonders groß dürfte der Druck dabei auf Renault sein, für die es der Heim-Grand-Prix ist. Vorteil könnte sein, dass es sich bei beiden Strecken um Hochgeschwindigkeitskurse handelt.

Hamilton führt WM an In der Fahrerwertung führt vor dem Frankreich Grand Prix Lewis Hamilton. Der Brite kommt aktuell auf 162 Punkte und hat sich damit etwas von Teamkollege Valtteri Bottas gelöst, der 133 Zähler auf seinem Konto hat. Sebastian Vettel liegt mit 100 Punkten auf Platz drei der Fahrer-WM. Vierter ist Max Verstappen mit 88 Punkten vor Charles Leclerc (72 Pkt.) und Pierre Gasly (36 Pkt.).

Vettel-Strafe im Mittelpunkt Das Geschehen der Formel 1 in den Medien bestimmte in den letzten zwei Wochen die umstrittene Vettel-Strafe beim Grand Prix in Kanada. Dort kam Vettel von der Strecke ab und drängte, laut der Rennkommissare, anschließend beim Zurückfahren Lewis Hamilton von der Strecke ab. Eine Fünf-Sekunden-Strafe für dieses Vergehen warf ihn auf Platz zwei zurück. Nun macht Ferrari von dem Recht gebrauch, dass die Szene noch einmal überprüft wird. Zwischen dem ersten und zweiten Training soll das mit einer offiziellen Anhörung beginnen. Dazu muss Ferrari neue Beweise vorlegen. Über den Ausgang des Protests wird aber dann noch nicht entschieden, sondern nu ob die Beweise ausreichend sind, damit das Revisionsverfahrens fortgesetzt werden darf.