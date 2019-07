Liveticker

Mit Max Verstappen und Charles Leclerc haben sich nach dem letzten Wochenende zwei Fahrer gefunden! Die beiden Piloten kommen zeitgleich an die Box. Seite an Seite fahren sie durch die schmale Boxengasse. Erst beim rausfahren, kann Leclerc das Duell für sich entschieden. Die Rennleitung wird sich das aber sicherlich noch mal ansehen, ob da alles gepasst hat.

So schnell aber, gibt Bottas nicht auf. Hamilton kommt in der nächsten Kurve zu weit raus und diesen kleinen Fehler nutzt der Finne für seinen Konter. Er übernimmt wieder Platz eins!

Die Ampeln sind aus und das Rennen in Silverstone ist eröffnet! Bottas kann seine Position behaupten und geht vor Hamilton in die erste Kurve. Dahinter hat sich Vettel bereits Gasly geschnappt. Auch Hülkenberg macht einen Platz gut.

Die Autos kommen zurück in die Startaufstellung. In wenigen Sekunden wird der Start erfolgen ...

Arbeiten am Verstappen-Auto

Am Auto von Max Verstappen gibt es kurz vor dem Start noch hektische Arbeiten am Heck. Laut Informationen von Christian Horner gab es einen Schaden an der Endplatte, die man nun mit Absprache der FIA tauschen darf. Eine Situation, die man so kurz vor dem Start aber sicherlich nicht gebrauchen kann.