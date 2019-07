Liveticker

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Silverstone ist erfolgt. Die ersten Fahrer sind mit Albon, Giovinazzi und Räikkönen schon auf die Strecke gegangen.

Auch der Regen könnte im Qualifying gleich eine Rolle spielen. Über den Kurs in Silverstone hängen dicke Wolken, die durchaus einen Schauer bringen könnten. Die Streckentemperatur liegt bei 29 Grad, die Lufttemperatur bei 18 Grad.

Was macht das Wetter?

Der Silverstone Circuit nördlich von London ist seit der ersten Stunde im Programm der Formel 1 und gehört zu den Klassikern im Motorsport. Vor allem die vielen fließenden Kurvenkombinationen machen die 5,891 Kilometer in Silverstone zu einem Highlight. Die Abfolge Copse, Maggotts und Becketts, die mit mehr 250 km/h gefahren werden, verlangt von den Fahrern alles ab.

Im Mittelfeld geht es gewohnt eng zu, in den Trainings kristallisierte sich aber Lando Norris als stärkster Fahrer der Gruppe heraus. Nico Hülkenberg war mit Position acht ebenfalls weit vorne dabei, ebenso wie Daniel Ricciardo im zweiten Renault. Zu kämpfen hatten die Racing Point, die am Ende des Mittelfeldes gelandet waren. Dahinter waren nur die formschwachen Williams zu finden.

Norris führt Mittelfeld an

Der WM-Stand

Vor dem zehnten Saisonrennen hat in der Fahrerwertung weiterhin Lewis Hamilton die Nase vorn. Der Brite führt vor seinem Heimrennen mit 197 Punkten die Wertung an. Auf Platz zwei folgt ihm Teamkollege Valtteri Bottas mit 166 Punkten. Dritter ist nach dem Rennen in Österreich Max Verstappen mit 126 Punkten. Sebastian Vettel ist mit 123 Zählern Vierter.