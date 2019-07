Liveticker

Vettel fährt rein, Norris fährt raus und das mit einem frischen Satz der Softreifen. Die Qualifyingsimulation steht in ihren Startlöchern.

Der Großteil des Feldes ist inzwischen an die Box zurückgekehrt. Einzig Vettel fährt derzeit. Nach seiner letzten Runde hatte er sich auf Platz fünf einsortiert.

Viele in der Box

Bei Romain Grosjean läuft es überhaupt nicht rund zum Start des Wochenendes. Nach seinen Drehern im ersten Training konnte er jetzt noch gar nicht fahren. An seinem Auto wird derzeit gearbeitet, nachdem man ein Hydraulik-Leck vermutet.

Arbeiten am Grosjean-Auto

Sebastian Vettel fährt wieder zurück auf die Strecke und geht gleich auf seine erste gezeitete Runde an diesem Nachmittag.

Von einem unaufgeregten Training kann bei Ferrari derzeit keine Rede sein. Nachdem Vettel schon länger an die Box kommt, biegt nun auch Leclerc ab und steuert seine Garage an. Über Funk hat er ein Problem vorne links gemeldet.

So soll das sicherlich nicht aussehen! Sebastian Vettel ist der nächste Fahrer, der sich hier eine Offroad-Einlage leistet und hart über den Rasen rattert. Er bricht seine Runde ab und kommt an die Box.

Zu Beginn der Session gibt es ganz vorne viel Bewegung. Inzwischen hat sich Kvyat an die erste Position der Zeitentabelle setzen können. Gefahren ist nach gut zehn Minuten etwa die Hälfte des Feldes.

Viele Wechsel an der Spitze

Kevin Magnussen setzt eine neue Rundenbestzeit und geht mit einer 1:29.595 locker an Räikkönen vorbei. Hinter ihm reiht sich Norris mit 0,025 Sekunden Rückstand ein.

Den Anfang in dieser Session macht Kimi Räikkönen. Am Vormittag musste der Alfa-Fahrer lange zusehen, nachdem ihn ein technischer Defekt ereilte. Diese verlorene Zeit heißt es jetzt aufzuholen.

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 2. Trainings in Silverstone ist erfolgt...

Aber nicht nur die Rotphase sorgte für Stille auf der Strecke, auch der Regen mischte sich ein. Wegen eines kleinen Schauers kamen die Teams nach gut einer Stunde in der Sessions geschlossen an die Box. Nach einer kurzen Unterbrechung, konnte das Training später wieder aufgenommen werden.

Romain Grosjean sorgte schon zu Beginn der Session für die wohl kurioseste Szene der Session. Der Franzose verlor beim Verlassen der Box die Kontrolle über sein Auto und drehte sich in der Boxenausfahrt in die Leitplanke. Dabei beschädigte er sich den Frontflügel. Ausrutscher leisteten sich auf dem neuasphaltierten Kurs aber auch andere Fahrer und immer wieder gab es wegen Ausflüge neben der Strecke Gelbphasen. Für Rot hatte Räikkönen gesorgt. Sein Alfa Romeo blieb nach gut 40 Minuten wegen eines technischen Defekts stehen.

Hülkenberg "Best of the Rest"

Nico Hülkenberg war im 1. Training ebenfalls gut dabei. Für den Renault-Fahrer sprang Position sieben vor Teamkollege Daniel Ricciardo heraus. Alex Albon und Carlos Sainz hatten die Top Ten komplettiert.