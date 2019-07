Liveticker

58 Boxenfunk Lewis Hamilton

56 Albon neben der Strecke Alex Albon ist der nächste Fahrer, der sich in Kurve sechs einen kleinen Fehler leistet. Er verliert sein Auto und muss über das Gras. Passiert war dabei aber nichts.

52 Der Zwischenstand Mehr als die Hälfte des Trainings ist inzwischen gefahren. Derzeit schaut es so aus, als wäre Mercedes hier der große Favorit. Bottas führt die Zeitentabelle mit einer 1:27.832 an, 0,2 Sekunden hinter ihm liegt Hamilton. Erst eine Sekunde später rangiert sich dann Verstappen auf Rang drei ein. Gasly ist Vierter vor Perez, Vettel und Albon.

49 Dreher von Grosjean Romain Grosjean leistet sich bereits den zweiten Dreher in dieser Session. Das Heck ist ihm weggebrochen und schon war es passiert. Dieses Mal kommt er aber größeren Schaden davon und setzt seine Fahrt fort.

47 Grosjean bricht die Stille Die Strecke ist wieder freigegeben und Romain Grosjean ist der erste Fahrer, der das Training wieder aufnimmt.

43 Bald soll es weitergehen Der Alfa Romeo ist inzwischen an eine sichere Stelle geschoben worden, bald soll die Session wieder aufgenommen worden.

40 Rote Flagge Da der Alfa Romeo an einer ungünstigen Stelle steht, wird die Session mit Roten Flaggen unterbrochen. Wie üblich läuft die Zeit im Training aber weiter.

39 Defekt bei Kimi Räikkönen Defekt bei Kimi Räikkönen. Der Finne rollt aus und muss sein Arbeitsfahrzeug am Streckenrand abstellen. "Etwas ist gebrochen", meldet er über Funk.

38 Boxenfunk Sebastian Vettel Sebastian Vettel ist wieder zurück an seiner Box, nachdem er zuvor über Funk gemeldet hatte, dass etwas an seinem Bodywork "locker" ist.

38 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Und schon ist es wieder Bottas, der die Zeitentabelle anführt. Nach einer 1:27.832 liegt er 0,290 Sekunden vor Hamilton.

36 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton legt zu und schiebt sich nach einer 1:28.122 vor Teamkollege Bottas. Der setzt aber bereits zum Konter an und bringt im Mittelsektor die absolute Bestzeit.

33 Doppelspitze für Mercedes Doppelspitze für die Mercedes. Bottas hat derzeit die Führung mit einer 1:28.562 inne, Hamilton war auf seiner bisher besten Runde 0,5 Sekunden langsamer. Für Vettel steht Rang vier zu Buche.

32 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton wunderte sich gerade über Funk, dass er auf der Geraden kein DRS benutzen kann. Der Grund liegt bei der Rennleitung und nicht in der Technik. An dieser Stelle wurde nach zahlreichen Unfällen die DRS-Zone wieder gestrichen.

30 Russell in der Wiese George Russell verliert sein Auto und leistet sich eine kurze Offroad-Einlage. Er kann den Williams abfangen ohne in der Mauer zu landen. Kurz neben der Strecke war auch gerade Leclerc.

29 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas unterbietet das und fährt eine 1:29.604. Wie auch Norris ist der Mercedes-Fahrer auf dem Medium unterwegs. Verstappen ordnet sich nach seiner ersten schnellen Runde auf dem Soft auf Position drei ein.

28 Norris verbessert seien Bestzeit Lando Norris hat seine Bestzeit inzwischen verbessert und war eine 1:30.229 gefahren. Die VSC-Phase ist bereits wieder aufgehoben. Es darf überall Vollgas gegeben werden.

25 Neue beste Runde von Lando Norris Lando Norris hat in der Zwischenzeit die Bestzeit auf eine 1:31.691 hochgeschraubt. Auch Nico Hülkenberg ist eine Zeit gefahren, er liegt hinter Norris auf Position zwei.

24 Virtuelles Safety Car Das virtuelle Safety Car kommt zum Einsatz, da Grosjean noch einige Teile über die Stecke verteilt hat. Nicht gerade eine clevere Szene des Franzosen.

22 Grosjean ohne Flügel Romain Grosjean kann sein Image als Crashkid nicht abschütteln. Der Franzose steht ohne Flügel am Boxenausgang. Über Funk heißt es von ihm, dass er sich gedreht habe. Er fährt ohne Flügel auf die Strecke.

20 Erste Rundenzeit kommt von Kubica Robert Kubica setzt mit einer 1:34.735 als erster Fahrer eine Rundenzeit. Währenddessen haben sich auch die Mercedes auf die Reise begeben.

19 Es füllt sich langsam Von den Mercedes ist weiterhin nichts zu sehen, andere Fahrer haben die Strecke aber wieder in Beschlag genommen. Norris, Räikkönen, Hülkenberg und die beiden Williams-Piloten sind derzeit auf dem Kurs unterwegs.

17 Stille auf der Strecke Nachdem Sainz zurück an die Box gekommen ist, herrscht jetzt völlige Still auf der Strecke. Bald dürfte aber auch Mercedes sein Training aufnehmen. Hamilton ist vorhin in sein Cockpit gestiegen.

13 Wenig los Es ist weiterhin ziemlich ruhig und momentan fährt einzig Carlo Sainz seine Runden.

10 Aero-Tests bei Alfa und Toro Rosso Die ersten Runden des Trainings nutzen viele Teams auch dafür, die Aerodynamik zu testen. Bei Alfa Romeo war man Flow-Viz unterwegs, bei Kvyat war ein Messgitter ans Auto geschraubt worden.

8 Keine Eile bei Hamilton Bei Mercedes gibt es zum Start des Trainings gewohnt keine Eile. Lokalmatador Lewis Hamilton trudelt gerade erst in seiner Box ein. Auch Bottas war noch nicht auf der Strecke.

5 Noch niemand mit einer Rundenzeit Die Session beginnt gewohnt ruhig und nach der Installationsrunde sind die meisten Fahrer direkt wieder an die Box gekommen. Eine Rundenzeit hat noch niemand aus dem Feld gesetzt.

2 Auch Vettel schon draußen Auch Sebastian Vettel ist schon früh draußen und fährt die ersten Kilometer an diesem Wochenende. Zwölf der 20 Fahrer sind bereits auf der Installationsrunde.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Silverstone ist erfolgt. Als erster Fahrer geht Carlos Sainz auf die Strecke.

Die Strecke Der Silverstone Circuit nördlich von London ist seit der ersten Stunde im Programm der Formel 1 und gehört zu den Klassikern im Motorsport. Vor allem die vielen fließenden Kurvenkombinationen machen die 5,891 Kilometer in Silverstone zu einem Highlight. Die Abfolge Copse, Maggotts und Becketts, die mit mehr 250 km/h gefahren werden, verlangt von den Fahrern alles ab.

Der Kampf im Mittelfeld Im Mittelfeld geht es in dieser Saison wieder hoch her und bisher hat sich noch kein Team als die klare Nummer eins etablieren können. Heiß auf das Rennen in Silverstone dürften die McLaren mit Brite Lando Norris sein, bei denen es zuletzt außerordentlich gut lieg. Auch Alfa Romeo hat zuletzt wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Anders sieht es bei Renault aus. Der Rennstall, für den Nico Hülkenberg fährt, tat sich Österreich schwer und konnte nicht mit den Konkurrenten mithalten.

Die Favoriten Trotz der guten Vorstellung in Österreich liegt die Favoritenrolle in Silverstone keinesfalls bei Ferrari, sondern bei den Mercedes. In Spielberg kämpfte das Team zwar mit einigen Problemen, doch wer die Silberpfeile kennt, weiß, dass sie das in den letzten zwei Wochen sicherlich analysiert und aussortiert haben. Dass die Strecke Mercedes liegt, zeigt auch der Blick in die Statistik. In den letzten sechs Jahren gewann das Team hier fünfmal. Ferrari hingegen stapelt schief und gegenüber der Presse hieß es, dass man nicht mit einem guten Resultat rechne.

Der WM-Stand Vor dem zehnten Saisonrennen hat in der Fahrerwertung weiterhin Lewis Hamilton die Nase vorn. Der Brite führt vor seinem Heimrennen mit 197 Punkten die Wertung an. Auf Platz zwei folgt ihm Teamkollege Valtteri Bottas mit 166 Punkten. Dritter ist nach dem Rennen in Österreich Max Verstappen mit 126 Punkten. Ferrari-Star Sebastian Vettel muss sich mit 123 Zählern begnügen und ist Dritter.