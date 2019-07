Liveticker

30 Halbzeit in Hockenheim Die Hälfte des 3. Trainings ist um. Momentan schaut es danach aus, als könnte Ferrari seine gute Form vom Freitag auch heute zeigen und Mercedes hinter sich lassen. Doch noch ist das mit Vorsicht zu betrachten. Die Qualifying-Testruns stehen noch aus.

28 Verbesserung von Verstappen Max Verstappen setzt die absolute Bestzeit im ersten Sektor und kann sich auch insgesamt verbessern. Für den Niederländer geht es vor auf Platz drei.

26 Aufpassen auf Tracklimits Aufpassen gilt es heute - insbesondere später im Qualifying - auf die Tracklimits. Da schaut die Rennleitung heute in der ersten und letzten Kurve besonders aufmerksam drauf. Gerade wurde auch schon eine Zeit von Vettel gelöscht. Macht aber keinen Unterschied, da Vettel kurz darauf bereits eine bessere Zeit gefahren war.

21 Verstappen fährt raus Lange stand Verstappen an der Box, jetzt gesellt sich der Niederländer aber zu seinen Rennfahrerkollegen auf die Strecke. Er ist auf dem Mediumreifen.

20 Neue beste Runde von Charles Leclerc Charles Leclerc kann noch einmal zulegen und brennt jetzt die 1:12.735 in den Asphalt. Damit hängt er Vettel bereits um eine halbe Sekunde ab. Hamilton, der sich gerade auf Rang drei verbesserte, liegt 0,7 Sekunden dahinter.

18 Hülkenberg derzeit Dritter Einen guten Auftakt konnte auch Nico Hülkenberg hinlegen. Aktuell ist er Dritter hinter dem Ferrari-Duo. Noch haben aber natürlich nicht alle Teams hier ernst gemacht. Trotzdem scheinen sich die Updates bislang zu lohnen.

16 Neun Fahrer mit einer Rundenzeit Inzwischen haben neun der 20 Fahrer eine Rundenzeit gefahren, zumindest auf der Installationsrunde waren 14 Fahrer. Zu denen, die wir heute noch nicht auf der Strecke gesehen haben, gehören unter anderem Max Verstappen und Kimi Räikkönen.

15 Neue beste Runde von Charles Leclerc Scheint momentan so, als könnten die Italiener ihre Pace vom Freitag mit in den Samstag nehmen. Leclerc fährt mit einer 1:13.117 die neue schnellste Runde, Vettel konnte die Mercedes auf Rang zwei ebenfalls souverän abhängen.

14 Auch Ferrari draußen Auch Ferrari ist inzwischen mit seinen beiden Fahrern rausgefahren. Charles Leclerc geht gerade auf die schnelle Runde, unmittelbar hinter ihm fährt Vettel.

13 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Für die Bestzeit reicht es ihm aber dennoch souverän und schon in der ersten schnellen Runde geht es für den Briten an die Spitze der Zeitentabelle. Auch Nico Hülkenberg hat bereits eine Zeit am Samstag gefahren. Aktuell eicht die für Rang fünf.

11 Boxenfunk Lewis Hamilton Hamilton scheint kein Fan des Retro-Looks bei Mercedes zu sein. "Gibt mir normale Handschuhe", schimpfte er über das Radio bei der Ausfahrt aus der Box. "Diese hier passen nicht."

11 Neue beste Runde von Carlos Sainz Carlos Sainz setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:14.152. Dürfte aber nicht lange halten, denn auch bei Mercedes macht man jetzt ernst.

9 Ricciardo fährt erste Rundenzeit Während der Kurs sich langsam füllt, fährt Daniel Ricciardo die erste Rundenzeit am Samstag. 1:15.030 Minuten hatte er für seine Runde gebraucht. Ricciardo ist auf dem Soft.

8 Bottas eröffnet für Mercedes Bei Mercedes, die anlässlich ihres Jubiläums von 125 Jahren Motorsport heute nicht nur das Auto, sondern auch seine Teammitglieder im Retrostyle geschmückt hat, ist es Valtteri Bottas, der den Auftakt macht.

6 Ricciardo gesellt sich dazu Daniel Ricciardo gesellt sich dazu und macht als sechster Fahrer ein paar Kilometer in Hockenheim. Eine Rundenzeit ist noch niemand gefahren.

3 Ruhiger Start Wie üblich fällt der Start in das Training eher ruhig aus. Erst fünf der 20 Fahrer haben ihr Auto in den ersten drei Minuten aus der Box gelenkt und eine Installationsrunde absolviert.

1 Start 3. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 3. Trainings in Hockenheim ist erfolgt. Als erste Fahrer begeben sich Kevin Magnussen und Alex Albon auf die Strecke.

Das Wetter Das Wetter in Hockenheim hat sich zum Freitag deutlich verändert. Es ist mit gut 24 Grad deutlich kühler und es gibt das Risiko von Schauern. Ein paar Tropfen hat es am frühen Morgen schon gegeben, derzeit ist es aber trocken. Für das Qualifying beträgt die Regenwahrscheinlich derzeit 50%.

Chassiswechsel auch bei Kubica Pierre Gasly ist nicht der einzige Fahrer, der heute mit einem neuen Chassis unterwegs ist. Williams fand am Auto von Kubica Schäden, weshalb man auf das Ersatzchassis gewechselt hatte. Das Team musste dafür die Sperrstunde brechen.

Hülkenberg mit kleineren Problemen Mit vielen kleineren Problemen kämpfte am Freitag Nico Hülkenberg im Renault und immer wieder musste er seine Runs wegen technischer Schwierigkeiten oder Unzufriedenheit mit dem Setup unterbrechen. Platz neun sprang für ihn aus. Deutlich besser hatten sich im Mittelfeld am Freitag Racing Point und Haas präsentiert, die zuletzt ebenfalls zu kämpfen hatten.

Abflug von Gasly Nach seinem starken Wochenende in Silverstone tat sich Pierre Gasly in Hockenheim wieder schwerer und konnte nicht mit Verstappen mithalten, der Fünfter wurde. Zu allem Überfluss sorgte der Franzose dann auch noch für den einzigen großen Abflug am Freitag. Der Red Bull-Pilot verlor in der letzten Kurve das Heck und schlug mit der linken Fahrzeugseite in die Streckenbegrenzung ein. Für Gasly bedeutet der Crash auch, dass er nach einem Chassiswechsel ohne Upgrades fahren muss. Davon hat Red Bull nicht genug Teile mitgebracht.

Ferrari führt Freitag an Am Freitag war Ferrari in Hockenheim das stärkste Team. Sebastian Vettel sicherte sich im 1. Training die Bestzeit, im 2. Training schlug dann Charles Leclerc zu und setzte die beste Zeit des Tages. Eine Rundenzeit von 1:13.449 Minuten war der Monegasse auf dem Soft gefahren. Vettel hatte ein Zehntel gefehlt. Mercedes allerdings war trotz der großen Hitze nicht weit weg und konnte mit der roten Konkurrenz mithalten. Hamilton fehlten nur zwei Hundertstel zur Vettel-Zeit.