Liveticker

Gerade schien es so, als würden mehr Fahrer auf die Strecke gehen und dann so etwas. Kevin Magnussen meldet Schwierigkeiten mit der Technik und stellt den Haas am Streckenrand ab.

Bezwingt Sebastian Vettel seinen Fluch?

Für Sebastian Vettel lief in den letzten Wochen nichts nach Wunsch und der Deutsche ärgerte sich mit Pleiten, Pech und Pannen herum. Ausgerechnet in Hockenheim, dort wo für ihn im letzten Jahr die Negativspirale ihren Anfang fand, soll jetzt die Wende her. 2018 lenkte er seinen Ferrari in der Sachs-Kurve ins Kiesbett und warf einen sicheren Sieg beim Heimrennen weg, von dort an häuften sich die Fehler beim Deutschen und in der WM hatte er keine Chance mehr. Auch in diesem Jahr sieht es in Richtung Titelgewinn schwarz aus und nach schweren letzten Wochen wäre ein Erfolgserlebnis wichtig.