Liveticker

31 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton hat derweil seine Bestzeit noch einmal runterschrauben können. Eine 1:17.233 war er in seiner letzten Runde gefahren.

30 Dreher von Verstappen Max Verstappen ist der nächste Fahrer, der sich hier einen wilden Dreher leistet. Er schlägt aber nirgends an und kann seine Fahrt fortsetzen.

28 Boxenfunk Alex Albon Alex Albon zeigt sich schon seit Beginn der Session unzufrieden mit seinem Auto. Die Balance scheint noch nicht zu stimmen. "Ich weiß nicht, was hier vor sich geht", meldete er über Funk, nachdem er vorhin über die Kerbs ratterte.

26 Gasly schiebt sich zwischen Ferrari Pierre Gasly hat nach 26 Minuten seine erste schnelle Runde gefahren und kann sich mit einer 1:18.897 zwischen die Ferrari setzen. Zu Verstappen fehlt ihm aber eine satte Sekunde.

25 Ferrari in der Box Die Ferrari-Piloten stehen derzeit geschlossen an der Box und haben ihren ersten Run hier bereits beendet. Hamilton und Verstappen sammeln indes weiter Runden.

23 Dreher von Stroll Lance Stroll liefert den ersten Dreher an diesem Wochenende ab. Der Kanadier verliert sein Auto, nachdem er über den Kerb kommt und ist von da an nur Passagier. Beim Rückfahren auf die Strecke zeigt er sich etwas ungeschickt und steht Gasly im Weg.

22 16 Fahrer mit Zeit Der starke Schauer bleibt zum Glück auch weiterhin aus und so sehen wir viel Fahrbetrieb auf der Strecke. 16 der 20 Piloten haben zumindest schon eine Zeit gefahren.

20 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Und schon ist Verstappen seine Bestzeit wieder los. Hamilton kann die 1:17.565 bringen und ist damit jetzt wieder der Spitzenreiter. Beim zweiten Mercedes-Piloten, Valtteri Bottas, wird derweil weiterhin am Auto gearbeitet, um die Ursache für die Felzündungen zu finden.

20 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:17.875. Doch wie lange bleibt er noch vorne? Auch Hamilton ist auf der nächsten schnellen Runde.

17 Hülkenberg auf Platz sechs Auch Nico Hülkenberg hat inzwischen schon ein paar Runden abgespult. Derzeit reicht es für ihn für Rang sechs vor Teamkollege Ricciardo.

15 Verstappen robbt sich heran Während die TV-Kameras gerade Charles Leclerc einfangen, der über die Auslaufzone muss, hat sich Verstappen ganz nah an Hamilton herangerobbt. Nur noch 0,80 Sekunden liegen zwischen den beiden Piloten.

13 Hamilton holt sich Führung zurück Lewis Hamilton hat die nächste schnelle Runde gefahren und geht damit souverän wieder auf die Eins. Gut eine halbe Sekunde hatte er der Konkurrenz vorhin abgenommen.

11 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen kann noch schneller und übernimmt jetzt knapp mit einer 1:18.629 die Spitze im Zeitenmonitor. Auch Vettel konnte sich steigern. Er ist nun Dritter mit 0,1 Sekunden Abstand.

10 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Ändert sich jetzt. Lewis Hamilton schiebt sich mit zwei absoluten Sektorenbestzeiten auf die erste Position und fährt eine 1:18.660. Leclerc liegt 0,3 Sekunden dahinter. Vettel hatte seine letzte Runde abgebrochen. Unterwegs sind momentan zehn Fahrer.

9 Magnussen setzt sich auf die Zwei An der Spitze gibt es derzeit viel Bewegung. Leclerc ist noch der Führende, dahinter fahren aber einige Fahrer neue Sektorenbestzeiten. Zweiter ist Magnussen vor Teamkollege Grosjean.

7 Bottas in der Box Valtteri Bottas steht momentan in der Box. Am Mercedes des Finnen hatte es vorhin eine Fehlzündung gegegeben. Ärger droht ihm auch von der Rennleitung. Denn er war bei der hektischen Rückkehr in die Box an der falschen Seite des Pollers zurückgefahren.

6 Boxenfunk Lewis Hamilton "Das ist erst der Anfang. Wir erwarten in etwa vier Minuten deutlich stärkeren Regen", funkt man von Mercedes-Kommandostand in Richtung Hamilton.

5 Neue beste Runde von Charles Leclerc Noch lässt sich der Kurs gut befahren, obwohl es vereinzelt ein paar Tropfen gibt. Charles Leclerc ist der neue Führende mit 1:19.638. Hamilton und Vettel liegen knapp 0,3 Sekunden dahinter.

4 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Da viele Fahrer schon losgelegt haben, gibt es auch relativ früh die ersten gezeiteten Runden. Es führt aktuell Lewis Hamilton mit einer 1:20.763. Charles Leclerc ist Zweiter vor Grosjean und Vettel.

3 Der Regen ist schon da Eigentlich hatte man erst in 15 Minuten mit dem Regen gerechnet, doch der ist schon da und in einen Streckenteilen fallen ein paar Tropfen. Noch kann aber auf Trockenreifen gefahren werden.

1 Es wird voll Entsprechend lassen sich die Teams nicht viel Zeit und bis auf zwei Fahrern sind schon jetzt alle auf der Strecke. Auch Mercedes, die dafür bekannt sind, es in den Trainings nicht unbedingt eilig zu haben, sind schon mit beiden Fahrern unterwegs.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Budapest ist erfolgt. Die ersten Fahrer sind bereits auf die Straße gegangen. Mitmischen könnten auch gleich wieder der Regen. Für diese Session liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90%.

Wer behält die Oberhand im Mittelfeld? Im Mittelfeld ging es in den letzten Jahren hoch her und zuletzt musste in Deutschland McLaren seine Vormachtstellung abgegeben. Neue Nummer eins war Toro Rosso, aber auch Racing Point zeigte, dass die Updates am Auto gefruchtet haben. Einen Schritt nach vorne machte auch Alfa Romeo, wenn es auch nach dem Rennen eine Strafe für beide Autos gab und damit keine Punkte. Die Frage ist auch, ob Renault das Blatt wenden kann, nachdem man im Mittelfeld zuletzt nicht viel zu melden hatte.

Verstappen macht Druck Heiß auf das Ungarn-Wochenende ist sicherlich auch Max Verstappen. Red Bull hat sich über die letzten Wochen immer näher an Ferrari und Mercedes herangekämpft und konnte zuletzt richtig Druck ausüben. Zu Gute kommen sollte den Bullen dabei auch, dass am Hungaroring Power nicht die große Rolle spielt. Der nächste Coup des Niederländers ist also möglich.

Hat Vettels Pechsträhne ein Ende? Für Sebastian Vettel dürfte der zweite Platz beim Heimrennen in Hockenheim von großer Bedeutung gewesen sein. Nachdem er in den letzten Wochen von Pech und Pannen verfolgt wurde, lief endlich mal etwas nach Plan und er konnte in positives Ergebnis verbuchen. Jetzt heißt es daran anschließen und noch einmal mit einem positiven Erlebnis zur Sommerpause feiern.

Der WM-Stand Obwohl Mercedes in Deutschland das Rennen versemmelt hat, führen die Silberpfeile die jeweiligen Wertungen weiter souverän an. In der Fahrer-WM führt Lewis Hamilton nun mit 225 Punkten. Valtteri Bottas ist mit 184 Punkten Zweiter vor Max Verstappen (162 Pkt.), dem einzigen Sieger der Saison, der keinen Mercedes lenkte. Vettel findet sich mit 141 Punkten auf Rang vier wieder. Leclerc (120 Pkt.) und Gasly (55 Pkt.) liegen auf den Rängen vier und fünf. Nico Hülkenberg muss sich mit Rang 14 zufriedengeben.

Viel Action in den letzten Rennen Nach dem Rennen in Frankreich sah es schon so aus, als würde die Saison 2019 in Langeweile verfallen, doch dann zeigte die Formel 1 ihr anderes Gesicht und in den letzten drei Jahren gab es viele unerwartete Momente und viel Spannung. Zuletzt sorgte in Hockenheim der Regen für ein irres Rennen und einer starken Aufholjagd von Vettel von Platz 20 auf Rang zwei. Mercedes erlebte indes ein Debakel und räumte nur nach Strafen anderer Teams nach Rennende überhaupt noch Punkte ab.