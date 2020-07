Liveticker

Bisher hatte die Formel 1 Glück und das Wetter in Budapest hat heute gehalten. Noch gibt es über den Kurs aber einige dunkle Wolken, ganz unwahrscheinlich ist Regen im Qualifying also nicht. Die Streckentemperatur liegt derzeit bei 29 Grad, die Lufttemperatur bei 19 Grad.

Alfa Romeo und Haas abgeschlagen

Während es im Mittelfeld eng zugeht und auch Williams einen Aufwärtstrend verzeichnen kann, scheinen Alfa Romeo und Haas auch hier nicht so recht in die Gänge zu kommen. Romain Grosjean und Kevin Magnussen kamen zwar in einen Bereich, der für Q2 reicht, für Aufsehen sorgen konnte aber keiner der beiden Fahrer. Alfa Romeo hingegen war Schlusslicht in der Tabelle.