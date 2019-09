Liveticker

12 Ende Qualifying Das Qualifying auf dem Autodromo di Monza ist beendet...

12 Pole Position für Charles Leclerc! Damit ist auch klar, dass morgen Charles Leclerc von der Pole Position ins Rennen gehen wird. Der Monegasse war eine 1:19.307 gefahren. Neben ihm steht Lewis Hamilton, dem 0,039 Sekunden gefehlt hatten. Valtteri Bottas ist Dritter vor Vettel. Sainz konnte noch mal fahren, verbesserte sich aber nicht.

12 Nur Sainz kam durch! Was für ein Ding! Durch das ganze Gebummel hat fast das ganze Feld die Chance verpasst hier noch einmal eine gezeitete Runde zu fahren. Einzig Sainz, der ganz vorne gefahren war, kam durch und darf noch eine Runde fahren!

11 Hülkenberg führt die Bummelfahrt an Was für eine Bummelfahrt! Die Gruppe ist ganz langsam unterwegs. Eine Situation, die sich Vettel nicht mehr antut. Er überholt das Feld und geht mit Norris an die Spitze der Gruppe.

9 Jetzt wird ernst! Jetzt wird es ernst! Die Teams haben alle extrem lange gewartet und jetzt fahren alle auf den letzten Drücker auf die Strecke. Es geht auf die Outlaps!

7 Zeit läuft weiter Die Zeit läuft weiter, die Strecke ist wieder freigegeben. Bei den Teams aber besteht mal wieder keine Eile. Könnte gleich wieder mächtig Verkehr geben, wenn alle gleichzeitig loswollen.

6 Bald geht's weiter Es dauert nicht mehr lange, dann wird die Session fortgesetzt. Um 16:07 Uhr wird die Session fortgesetzt. Vettel scheint indes mit dem blauen Auge davon gekommen zu sein. Noch hat die Rennleitung seine Zeit nicht gestrichen.

6 Bottas-Rundenzeit zählt doch Erst hatte Valtteri Bottas keine Rundenzeit erhalten, nun hat man diese Nachgereicht. Der Mercedes war anscheinend doch noch knapp vor Rot über die Linie gekommen. Es wird weiterhin in der Parabolica gearbeitet.

6 Rote Flagge Die Roten Flaggen kommen raus! Kimi Räikkönen war in der Parabolica rausgeflogen und in die Streckenbegrenzung eingeschlagen. Er ist bereits ausgestiegen. Das Heck des Alfa Romeos sieht nicht gut aus. Wenn es ganz dumm läuft, gibt es da noch eine Strafe wegen des Wechseln von einigen Teilen.

6 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q3 Die ersten Fahrer sind durch. Charles Leclerc liegt momentan mit einer 1:19.307 auf der Pole. Nur knapp dahinter folgt dann Lewis Hamilton mit 0,039 Sekunden Rückstand. Vettel ist derzeit Dritter, aber seine Runde könnte gestrichen werden. Er war in der kritischen Kurve mit allen vier Rädern draußen.

4 Es geht in die schnellen Runden Sebastian Vettel biegt als erster Fahrer auf die schnell Runde ab, hinter ihm folgen dann die Renault vor Leclerc. Zwischen die Mercedes hat sich Sainz gemogelt. Windschatten-Spiele werden für die großen Zwei schwer.

3 Viel durcheinander Ganz schönes durcheinander auf der Outlap. Es wird sich hin und her überholt. Vettel kam auch nicht perfekt durch. Er war in der Schikane geradeaus gefahren.

2 Mercedes legt vor Die Mercedes-Fahrer legen vor, als zweites Team verlässt Ferrari die Box. Bei der Ausfahrt allerdings lassen sich die Merceds aber dann wieder zurückfallen.

1 Q3 gestartet Es geht in den großen Showdown! In den nächsten zwölf Minuten geht es um die Pole für das morgige Rennen.

15 Q2 beendet Q2 ist beendet! Verabschieden müssen wir uns von Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lando Norris und Pierre Gasly.

15 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 Lewis Hamilton markiert eine neue Bestzeit in Q2 mit einer 1:19.464. Vettel hingegen hat seine Runde abgebrochen und kam zurück an die Box. Damit wird er morgen einen Nachteil haben, sollte denn im Trockenen gestartet werden. Sein Runden wäre dann etwas älter als bei der direkten Konkurrenz.

12 Vel Verkehr Die Teams sorgen auch jetzt wieder für mächtig Verkehr. Erst möchte niemand, dann gehen alle Fahrer auf einmal auf die Strecke. Noch einmal eine schnelle Runde fahren wird sicherlich auch Sebastian Vettel. Der hatte seine Zeit vorhin mit einem gebrauchten Satz Soft gefahren. Nicht gerade optimal als Startreifen.

10 Boxenfunk Daniil Kvyat "Ich brauche, wir brauchen ein bisschen Windschatten, Jungs", funkt Kvyat beim Reinfahren in die Box an das Team. Könnte sein, dass Gasly da gleich Schützenhilfe leisten muss.

7 Hülkenberg Siebter Momentan sind alle bis auf Pierre Gasly in ihren Garagen. Es bleibt dabei, dass Leclerc vor Hamilton und Vettel liegt. Riccairdo ist Vierter vor Bottas, Albon. Dahinter folgt Nico Hülkenberg. Komplettiert wird die Top Ten derzeit von Sainz, Magnussen und Kvyat.

5 Räikkönen im Kies Kimi Räikkönen sorgt kurzzeitig für Gelbe Flaggen. Der Finne war in Lesmo durch das Kiesbett gerattert. Er kommt zurück an die Box.

4 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2 Die ersten Fahrer sind durch. Nach dem ersten Schlagabtausch führt Charles Leclerc mit einer 1:19.553 die Wertung an. Hamilton ist Zweiter vor Vettel und Ricciardo.

3 Nur Gasly noch in der Box Bis auf Pierre Gasly sind jetzt alle Fahrer unterwegs. Er muss morgen ans Ende des Feldes zurück nach einer Strafe. Gut möglich also, dass er nicht mehr fährt. Alle sind auf dem weichen Soft.

2 Die ersten Fahrer sind unterwegs Kvyat macht im Toro Rosso den Anfang und geht mit gebrauchten Softs auf die Strecke. Ihm folgen Magnussen und Stroll.

1 Q2 gestartet Start von Q2! In den nächsten 15 Minuten kämpfen die Fahrer um den Platz in den Top Ten. Der dürfte richtig eng werden, denn vorhin lag die Top 16 innerhalb von 0,7 Sekunden.

18 Q1 beendet Q1 ist beendet! Ausgeschieden sind Romain Grosjean, Sergio Pérez, George Russell, Robert Kubica und Max Verstappen, der in langsamen Tempo zurück an seine Box kam. Vettel war nach der Outlap zurück an die Box gekommen.

17 Boxenfunk Max Verstappen "Keine Leistung!", funkt Max Verstappen über Funk. Keine guten Nachrichten bei Red Bull, immerhin ist ein nagelneuer Motor eingebaut.

15 Vettel fährt noch mal Auch Sebastian Vettel fährt noch einmal raus, dieses Mal mit dem Soft. Ferrari hat extra lange gewartet, damit man nicht mitten in den Verkehr kommt.

15 Es könnte eng werden Jetzt aber geht es schnell und wie an einer Perlenschnur kommen viel Fahrer noch einmal raus. Jetzt heißt es auf der Outlap wieder aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig im Weg steht.

14 Strecke wieder freigegeben Die Strecke ist wieder freigegeben und die finalen Minuten in Q1 laufen!

14 Rote Flagge Ärgerlich! Vettel war auf einer guten Runde und hatte in allen Sektoren persönliche Bestzeit gefahren, dann aber kommen die Roten Flaggen raus. Das Auto von Sergio Pérez ist ausgerollt. Hört sich nach einem Defekt am Motor an.

11 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1 Jetzt aber heißt es für Hülkenberg die Spitze räumen. Leclerc zieht um 0,029 Sekunden an Hülkenberg vorbei. Vettel konnte sich ebenfalls verbessern, liegt mit Rang sechs aber nicht auf einem Toprang.

10 Hülkenberg bleibt vorne Interessant: Bottas und Hamilton könnten Nico Hülkenberg an der Spitze auch nicht verdrängen. Es war allerdings mit 0,001 Sekunden Rückstand bei Bottas mehr als knapp.

9 Mercedes auf der schnellen Runde Als eines der letzten Teams hat sich auch Mercedes jetzt auf die ersten Runden im Qualifying begeben. Bottas fährt vor, Hamilton hinterher.

8 Neue Bestzeit von Nico Hülkenberg in Q1 Viel gebracht scheint die Konzentration auf die Windschatten-Spiele Ferrari nicht gebracht zu haben. Vettel liegt ziemlich weit zurück und auch Leclerc war nur kurzzeitig vorne zu finden. Neuer Spitzenreiter ist Nico Hülkenberg im Renault, Teamkollege Ricciardo ist Zweiter vor Albon.

6 Boxenfunk Charles Leclerc "Sebastian ist zu schnell", funkt Leclerc über Funk in der Outlap. Der Monegasse hat heute das Recht hinterherzufahren, heißt aber natürlich nicht, dass Vettel mit Absicht langsam fährt.

6 Neue Bestzeit von Antonio Giovinazzi in Q1 Antonio Giovinazzi hatte vom Windschatten von Räikkönen profitiert und ist jetzt Erster. Aber auch das dürfte wohl nur eine Momentaufnahme sein, denn auch Ferrari ist jetzt auf der schnellen Runde.

5 Neue Bestzeit von Daniil Kvyat in Q1 Die ersten Fahrer sind mit ihren schnellen Runden durch und alle haben sich in ihrem ersten Schuss auf Windschatten-Spiele eingelassen, dir hier knapp 0,2 Sekunden bringen können. Kvyat führt derzeit mit 1:21.281 Sekunden.

3 Boxenfunk Lando Norris "Die fahren alle super langsam", schimpft Lando Norris in seiner Outlap über Funk.

2 Es füllt sich Nach und nach beginnt sich die Strecke zu füllen. Immer mehr Fahrer verlassen ihre Boxen und gehen auf die erste schnelle Runde.

2 Kubica macht den Anfang Robert Kubica ist der erste Fahrer, der sich auf die Strecke begibt. Groß sind seine Chancen auf Q2 aber wohl nicht. Bisher war Williams hier gnadenlos unterlegen.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Monza ist erfolgt. In den nächsten 18 Minuten geht es zunächst darum, sich einen Platz unter den Top 15 zu ergattern.

Das Wetter Die Bedingungen sind gut und heute werden anders als am Freitag keine Schauer erwartet. Die Streckentemperatur liegt vor dem Start des Qualifyings bei 34 Grad.

FIA spricht Machtwort Die FIA hat ein Machtwort in Richtung Fahrer und Teams gesprochen, was das Prozedere des Qualifyings betrifft. Wer in Monza auf den Outlaps unnötig langsam unterwegs ist und anderen Fahrern im Weg steht, könnte eine Grid-Strafe erhalten. Zu diesem Schritt fühlt sich die Rennleitung nach einer heiklen Situation am letzten Wochenende gezwungen, in der die Mercedes fast in einander gekracht waren, als es auf der Outlap zu langsam zuging. Strafen hatte es von der FIA bereits in der Formel 1 gegeben. Dort ging es im Qualifying chaotisch zu, da einige auf der Outlap zu langsam gefahren waren und in der Parabolica den Fahrern auf der schnellen Runde im Weg gestanden hatten. Dort mussten sogar Rote Flaggen rausgeholt werden.

Verstappen muss von hinten starten Nach seinem Ausfall am vergangenen Wochenende, steht Max Verstappen auch hier ein schwierigeres Rennen bevor. Der Niederländer erhält an diesem Wochenende die neue Ausbaustufe des Honda-Motors und muss entsprechend bis zum Ende der Startaufstellung zurück. Gleiches Schicksal trifft Pierre Gasly im Toro Rosso und Lando Norris aus dem McLaren-Team.

Feld eng beisammen Ferrari ist jedoch nicht so dominierend wie am vergangenen Wochenende. Im Abschlusstraining ging es richtig eng zu und zwischen Platz eins und Platz 15 lag gerade einmal eine Sekunde. Mitgemischt hatte auch Renault, bei denen sich Daniel Ricciardo auf Platz fünf und damit auch vor Lewis Hamilton platzieren konnte. Nico Hülkenberg war Siebter gewesen.

Ferrari gewinnt alle Trainings Ferrari hat bisher einen guten Start in das Heimwochenende abgeliefert. Nachdem Charles Leclerc am Freitag im Regen beide Trainingsdurchgänge für sich entscheiden konnte, war heute mit Sebastian Vettel wieder ein Ferrari-Pilot ganz vorne in der Ergebnisliste zu finden. Kein Wunder also, dass das italienische Team als einer der großen Favoriten gehandelt wird, wenn es um die Pole geht.

Der WM-Stand In der Weltmeisterschaft hat weiterhin Lewis Hamilton souverän die Führung inne. Der Brite führt vor dem Rennen in Italien mit 268 Punkten die Wertung an. Mit 65 Punkten Rückstand Zweiter ist sein Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen liegt mit 181 Punkten auf der dritten Position. Sebastian Vettel ist mit 169 Zählern Vierter vor Teamkollege Leclerc (157 Pkt.).