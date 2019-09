Liveticker

34 Verstappen auf Rang drei Max Verstappen hat die erste schnelle Runde an diesem Samstag gefahren und sortiert sich 0,4 Sekunden hinter Leclerc auf Rang drei ein. Zur Erinnerung: In der Startaufstellung wird er wegen eines neuen Motors nach ganz hinten müssen.

33 Mercedes mit Medium Interessant: Während viele Teams jetzt einen frischen Satz der Softs aufziehen, geht Mercedes mit zweimal Medium wieder auf die Strecke.

31 FIA greift hart durch Die beiden Haas finden sich derzeit weit hinten in den Ergebnislisten wieder. Grund dafür ist, dass die FIA hart durchgreift und die Rundenzeiten löscht, sobald ein Fahrer in der Parabolica zu weit rauskommt. Hier heißt es später auch im Qualifying besonders aufpassen.

29 Gute Renault-Zeiten Bisher kann Renault seinen Auftritt vom Freitag bestätigen und führt das Mittelfeld im 3. Training an. Noch sind die Programme der Teams aber noch sehr unterschiedlich. Mal abwarten, wie es nach den Qualifyingsimulationen aussieht.

27 Neue beste Runde von Charles Leclerc Im zweiten Anlauf wechselt sich die Reihenfolge der Ferrari. Leclerc setzt im ersten Sektor seine persönliche Bestzeit, in den anderen beiden Sektoren die absolute Bestzeit. Insgesamt wird es eine 1:20.452, mit er er um 0,1 Sekunden an Vettel vorbeigeht und die neue Nummer eins in der Ergebnisliste ist.

24 Neue beste Runde von Sebastian Vettel Die Ferrari sind mit ihrem ersten Anlauf durch und schieben sich gleich einmal an die Spitze. Die aktuelle Bestzeit hat mit einer 1:20.611 Vettel inne, Leclerc war 0,4 Sekunden langsamer.

21 Frische Reifen bei Ferrari Auch Ferrari lässt sich jetzt zum ersten Mal auf der Strecke blicken. Sowohl Sebastian Vettel als auch Charles Leclerc sind auf einem frischen Satz der Softs.

17 Mercedes auf Longurns Bei Mercedes wird derzeit nicht auf eine schnelle Runde gefahren, sondern in Richtung Rennen getestet. Beide Fahrer sind auf gebrauchten Reifen mit unterschiedlichen Härtegraden unterwegs. Ferrari steht weiter in der Box, auch bei Red Bull hat noch keine Rundenzeit auf dem Konto seiner Fahrer.

13 Erste Rundenzeiten Einige Fahrer sind nach der Installationsrunde wieder an die Box gekommen, andere fahren bereits die ersten gezeiteten Runden. Momentan hat Carlos Sainz mit einer 1:21.986 die beste Rundenzeit auf dem Konto.

11 Ferrari und Toro Rosso an der Box Während der Großteil des Feldes schon auf der Strecke ist und fleißig testet, haben es Ferrari und Toro Rosso nicht sehr eilig. Bei beiden Teams stehen beide Fahrer noch in der Garage.

10 Strecke freigegeben Die Ampeln an der Boxengassenausfahrt schalten um und die Piloten brauchen nicht lange, um die Strecke einzunehmen. Lando Norris ist als erster Fahrer auf dem Asphaltband, kurz drauf folgt ihm Hülkenberg. Auch die Mercedes gehören zu den ersten Autos auf der Strecke.

6 Um 12:10 Uhr geht's los Die Arbeiten in der Parabolica sind abgeschlossen, in vier Minuten soll es dann mit dem Training losgehen. Dann würden noch 50 Minuten auf der Uhr verbleiben, in denen getestet werden kann.

5 Nur wenig Trainingszeit Die Arbeiten an der Strecke bedeutetet für die Teams und Fahrer im Umkehrschluss, dass nur wenige Trainingszeit zur Verfügung stehen wird, um die Autos final auf das Qualifying vorzubereiten. Nicht optimal, nachdem man gestern vor allem im Nassen getestet hat, aber die Sicherheit der Piloten hat klar Vorrang.

1 Start 3. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 3. Trainings in Monza ist erfolgt. Rausfahren wird so schnell aber niemand. Die FIA arbeitet momentan noch an einer Streckenumgestaltung, nachdem es in der Formel 3 einen heftigen Crash in der Parabolica gegeben hatte. Dort war Alexander Peroni auf dem Wurstkerb abgehoben und anschließend in den Fangzaun gekracht. Der Zaun muss repariert werden, der Kerb wird entfernt. Der Fahrer ist zum Glück nach ersten Informationen mit dem Schrecken davon gekommen. Zur Sicherheit steht aber ein Check im Krankenhaus an.

Die Bedingungen Nach viel Regen am Freitag zeigt sich Monza heute von seiner schönen Seite. Die Sonne scheint und von dunklen Wolken ist am Himmel nichts zu sehen. Vor dem Start der Trainingssession liegt die Streckentemperatur bei 25 Grad, die Lufttemperatur bei 19 Grad.

Und Red Bull? Auch Red Bull war im 2. Training keinesfalls abgeschlagen, dadurch dass Max Verstappen aber in der Startaufstellung bis nach ganz hinten versetzt wird, dürfte es für die Bullen aber wohl schwer werden eine wirkliche Rolle zu spielen. Für Alex Albon dürfte das hinterlassene Loch nach nur einem Rennwochenende im Red Bull wohl zu groß sein, um es zu stopfen.

Mercedes ist dran Auch wenn Leclerc die Nase vorn hatte, war Mercedes nicht so weit abgeschlagen wie zuletzt in Spa. Auch wenn man laut eigenen Angaben das beste Reifenfenster für die Softs am Nachmittag verpasst hatte, war Lewis Hamilton um 68 Tausendstel herangekommen. Diesen Abstand hatten die Silberpfeile durch Windschatten-Spiele erfahren. Ein Prozedere, welches heute auch im Qualifying eine große Rolle haben könnte.

Leclerc führt Freitagslisten an Ferrari konnte am Freitag durch Charles Leclerc einen guten Auftakt in das Heimwochenende feiern. Der Sieger von Spa gewann beide Sessions. Allerdings ist fraglich, wie viel das wert ist, denn der erste Tag in Italien war von viel Regen durchzogen. Die Programme der Teams waren daher sehr unterschiedlich und schwer zu vergleichen.