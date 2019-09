Liveticker

Dreimal Rot

Dreimal hatte es im 1. Training Rot gegeben. Für die erste Rotphase hatte nach einer halben Stunde Kimi Räikkönen gesorgt. Dem Finnen brach in der Parabolica das Heck aus und er landete seitlich im Reifenstapel. Nur kurz nachdem die Strecke dann wieder freigegeben war, erwischte es Sergio Perez. Er schlug zuerst mit dem Heck und dann mit der vorderen Radaufhängung ein. Für die letzte Rot-Unterbrechung hatte dann Pierre Gasly gesorgt. Der Franzose hatte sich in der ersten Schikane gedreht und war auf dem Kerb hängen geblieben. Nach mehreren Wendeversuchen und Hilfe der Marshals schaffte er es aber zurück an die Box.