Liveticker

36

Rote Flagge

War nur ein kurzes Vergnügen. Sergio Pérez ist der nächste Fahrer, den es bei nassen Bedingungen erwischt. Er dreht sich in der Ascari und landete in der Streckenbegrenzung. Die Radaufhängung vorne und das Heck ist auf jeden Fall dahin. Das Auto von Räikkönen ist derweil zurück in der Box und wird in Augenschein genommen.