Liveticker

Hat auch Hülkenberg sich da irgendwas am Start beschädigt? Der Deutsche kommt zu Beginn der zweiten Runde bereits an die Box. Er wird mit Hard wieder rausgeschickt. Auch Russell und Sainz waren abgebogen.

Vettel versucht es immer wieder gegen Hamilton, doch bisher macht sich der Mercedes-Fahrer richtig breit. Weit hinten liegt Carlos Sainz. Er könnte zu denen gehören, die am Start bereits in kleine Unfälle verwickelt waren.

Bei Ferrari gab es schon Drama, ehe es überhaupt losging. Offensichtlich gab es am Auto von Leclerc ein Elektronikproblem. Aktuell kehrt wieder etwas Ruhe ein, optimal ist das in der Rennvorbereitung aber natürlich nicht.

Neben Sebastian Vettel wird Max Verstappen das Rennen in Angriff nehmen. Valtteri Bottas und Alex Albon bilden die dritte Startreihe. Die Fans erwartet also eine vorne buntgemischte Startaufstellung. Es folgen Carlos Sainz im McLaren und Renault-Fahrer Nico Hülkenberg. Die Top Ten vervollständigen Lando Norris und Antonio Giovinazzi.

Leclerc feiert dritte Pole in Folge

Nach Spa und Monza konnte Ferrari auch auf dem Marina Bay Street Circuit wieder jubeln. Die Italiener waren als klarer Underdog angereist, alle waren sich sicher, dass das Auto auf der langsamen, verwinkelten Strecke keine Chance hat, doch Ferrari machte seinen Job und brachte zum Qualifying ein Topauto an den Start. Sein Arbeitsfahrzeug am besten nutzen konnte Charles Leclerc, der zu seiner dritten Pole in Folge fuhr. Sebastian Vettel war in den ersten Runs von Q3 der Stärkste, als es um die Wurst ging, erwischte der Deutsche seine Runde dann allerdings nicht perfekt. Er wird heute hinter Hamilton auf Rang drei starten.