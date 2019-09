Liveticker

24 Verstappen noch in der Box Einen Fahrer haben wir hier noch nicht gesehen. Max Verstappen steht derzeit mit seinem Fahrzeug noch an der Box. Lewis Hamilton hat derweil seinen Rückstand zu Leclerc auf 0,7 Sekunden verkürzen können. Keine schlechte Zwischenbilanz, wenn man bedenkt, dass er auf dem Medium ist.

22 Defekt bei Daniil Kvyat "Box, Box! Wir haben ein Problem!", lautet der Funkspruch an Daniil Kvyat. Und das Problem liegt am Motor. Als der Russe an die Box abbiegt, kommt Rauch aus dem Heck.

19 Vettel deutlich zurück Es reicht nicht für Vettel, um seinen Teamkollegen zu gefährden. Mit 0,9 Sekunden bleibt er doch deutlich hinter Leclerc zurück, nachdem er Mittelsektor auf einen langsameren Alfa Romeo auflief.

17 Vettel mit absoluter Sektorenbestzeit Auch Vettel ist jetzt auf die schnelle Runde gegangen. Im ersten Sektor gibt es von ihm eine absolute Bestzeit, mal sehen, wie die restliche Runde des Deutschen folgt.

16 Neue beste Runde von Charles Leclerc Lange kann Hamilton den Spitzenplatz allerdings nicht behaupten. Nur kurz nach ihm beendet Leclerc seine erste schnelle Runde des Samstags. Auf dem Soft geht es mit einer 1:39.365 und 0,9 Sekunden Vorsprung am Mercedes-Konkurrenten vorbei.

15 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Hamilton ist auch in dem restlichen Teil der Runde schnell unterwegs und lässt den Teamkollegen schließlich mit 0,4 Sekunden Vorsprung deutlich hinter sich. Beide Silberpfeil-Piloten fahren den Medium.

14 Hamilton auf der schnellen Runde Auch Lewis Hamilton hat sein Training inzwischen aufgenommen. Der Brite geht mit einer absoluten Bestzeit im ersten Sektor auf die fliegende Runde.

11 Erste gezeitete Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt als erster Fahrer eine gezeitete Runde hin. 1:40.926 Minuten lautet die erste Duftmarke am Samstag. Nur 0,1 Sekunden langsamer war Albon, der anders als Bottas aber schon Soft fährt.

9 Bottas legt bei Mercedes vor Die ersten Topteams haben ihre Fahrer rausgeschickt. Für Mercedes ist Valtteri Bottas unterwegs, bei Red Bull dreht Albon die ersten Kilometer.

4 Keine Eile Große Eile besteht bisher nicht. Acht Fahrer waren für eine Installationsrunde draußen, derzeit herrscht aber wieder Stille auf dem Stadtkurs.

1 Hülkenberg ist draußen Auch bei Renault schickt man die beiden Fahrer schnell raus. Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo sind gerade auf die Outlap gegangen.

1 Start 3. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 3. Trainings in Singapur ist erfolgt. Die ersten Fahrer auf der Strecke sind Magnussen und Norris.

Die Bedingungen Die Bedingungen sind auch heute wieder eine Herausforderung. Kurz vor dem Start des 3. Trainings liegt die Streckentemperatur bei 40 Grad, die Lufttemperatur beträgt 31 Grad.

Hülkenberg führt Mittelfeld an Nico Hülkenberg ließ sich von den schlechten Nachrichten rund um seine Chancen, 2020 überhaupt noch ein Formel-1-Cockpit zu erhalten, nicht beeinflussen. Der Deutsche fuhr am Freitag gute Trainings und beendete den Tag auf Position sieben. Carlos Sainz und Lando Norris lauerten für McLaren unmittelbar dahinter.

Vettel am Freitag Dritter Sebastian Vettel konnte sich am Freitag auf der dritten Position einordnen. Der Rückstand zur Hamilton-Bestzeit war mit über acht Zehnteln aber groß. Hinter ihm hatten sich Valtteri Bottas, Alex Albon und Charles Leclerc eingeordnet. Allen dreien hatte mehr als eine Sekunde zur Hamilton-Zeit gefehlt.

Hamilton fährt in Favoritenrolle Nachdem sich Mercedes in Spa und Monza mit der Rolle des Nebendarstellers zufriedengeben musste, haben die Silberpfeile hier wieder Oberwasser. Insbesondere Lewis Hamilton fuhr sich gestern in die Favoritenrolle. Der Brite holte mit einer Zeit von 1:38.773 Minuten die Tagesbestzeit vor Max Verstappen in Red Bull, dem 0,184 Sekunden fehlten. Auf den Longruns dominierte Hamilton anschließend das Geschehen und war deutlich schneller als die Konkurrenz.