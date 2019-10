Liveticker

35 Boxenstopp von Alex Albon Alex Albon kommt zu einem weiteren Stopp an die Box. Er erhält einen gebrauchten Satz der Softs für die letzten Runden.

34 Überholmanöver von Charles Leclerc Charles Leclerc ist weiter auf dem Weg nach vorne. Gerade hat der Ferrari-Fahrer Lance Stroll für Platz sieben überholt.

33 Boxenfunk Lewis Hamilton "Die Reifen sind weiter gut", funkt derweil Hamilton über Funk. Spricht derzeit nicht für einen weiteren Stopp des Briten.

32 Boxenstopp von Sebastian Vettel Der zweite Stopp von Vettel steht an. Dieses Mal geht es auf den Medium, womit er auf Platz drei zurückfällt. 20 Sekunden liegt er hinter Hamilton. Kann er auf der neuen Reifenmischung noch was ausrichten oder bleibt es dabei, dass Mercedes die bessere Renn-Pace hat?

31 Boxenstopp von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo kommt als letzter Fahrer im Feld zu seinem ersten Stopp. Nach dem Medium, bekommt er jetzt den Soft ans Auto geschraubt. Er kommt auf Rang elf wieder auf die Strecke.

29 Hamilton holt auf Für Sebastian Vettel könnte es in einigen Runden wieder eng werden. Der Heppenheimer verliert aktuell wieder enorm zu Lewis Hamilton. Mehr als eine Sekunde wer der in seiner letzten Runde schneller.

27 Überholmanöver von Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg drückt den DRS-Knopf und schiebt sich an Kvyat vorbei. Pérez nutz den Moment und schiebt sich ebenfalls vorbei.

27 Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc kommt an die Box und wechselt auf den Soft. Interessante Wahl, wo doch Vettel derzeit so seine Probleme mit dieser Mischung hat. Auch Norris war ein weiteres Mal an der Box. Er fährt jetzt den Hard.

26 Überholmanöver von Nico Hülkenberg Und auch Nico Hülkenberg macht jetzt kurzen Prozess mit Norris. Der Emmericher liegt wieder innerhalb der Top Ten.

25 Überholmanöver von Lance Stroll Lando Norris hat im Mittelfeld zu kämpfen. Er wird von Lance Stroll überholt und ist jetzt nur noch Elfter. Teamkollege Sainz ist Vierter und fährt noch auf seinem ersten Reifensatz.

24 Boxenfunk Lewis Hamilton Hamilton ist über Funk angefressen über die Strategiewahl der Box. Er möchte, dass man ihm erklärt, wie es zu dem großen Rückstand zu Bottas kommt. Es läge an dem stärkeren Reifenabbau und dem Zeitverlust hinter Vettel, so seine Box.

22 Boxenstopp von Lewis Hamilton Nun kommt auch Lewis Hamilton zu seinem Stopp an die Box. Er erhält den Medium und kommt zehn Sekunden hinter Vettel wieder zurück auf die Strecke.

20 Boxenstopp von Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg war inzwischen auch in der Box und hat sich einen neuen Reifensatz abgeholt. Auf Platz zwölf kommt er wieder auf die Strecke.

20 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas macht jetzt Feuer. In seiner letzten Runde konnte er eine 1:32.137 setzen und den Rückstand zu Hamilton enorm verkleinern. Vettel war gut eine halbe Sekunde langsamer.

19 Boxenfunk Valtteri Bottas Von wegen eine Einstopp-Strategie. Über Funk teilte Mercedes gerade Bottas mit, dass er eine Zweitstopp-Strategie fährt, während Hamilton eine Einstopp-Strategie absolvieren wird.

19 Überholmanöver von Sebastian Vettel Sebastian Vettel hat sich Sainz geschnappt und liegt nun auch offiziell wieder auf dem dritten Platz. 9,8 Sekunden sind es, die er hinter Bottas fährt.

18 Boxenstopp von Valtteri Bottas Bei Mercedes reagiert man und holt Bottas rein. Hier entscheidet man sich für die von Pirelli empfohlene Strategie und es gibt Medium. Damit kann er theoretisch durchfahren.

17 Boxenstopp von Sebastian Vettel Sebastian Vettel kommt an die Box und wechselt die Reifen und man entscheidet sich für Soft! Heißt, er kommt auf jeden Fall noch einmal, denn es müssen ja auf jeden Fall zwei unterschiedliche Reifentypen gefahren werden.

15 Aufgabe von Max Verstappen Bittere Sekunden für die Verstappen-Fans! Der Niederländer biegt an die Box ab und stellt sein Auto in der Garage ab. Da ist im Startcrash doch wohl mehr kaputt gegangen als erhofft.

14 Hamilton kommt näher Lewis Hamilton kommt Vettel derweil gefährlich nahe. Nur noch etwas mehr als eine Sekunde liegt er hinter dem Deutschen. Momentan sieht es so aus, als wäre die Pace des Mercedes im Rennen deutlich besser.

14 Aufatmen bei Vettel! Aufatmen für Sebastian Vettel! Die Stewards haben sich den Start noch einmal ganz genau angeschaut und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es keinen Frühstart gegeben hat.

12 Überholmanöver von Charles Leclerc Leichtes Spiel für Charles Leclerc. Der Mongasse geht ohne große Gegenwehr am Auto von Daniil Kvyat vorbei.

11 Boxenfunk Max Verstappen Verstappen meldet über Funk große Probleme mit seinen Reifen. "Ich kann nicht richtig bremsen. Ich habe massive Bremsplatten!", so seine Nachricht an die Box. Er liegt auf Rang 17 hinter Leclerc.

10 Untersuchung gegen Vettel Und auch Vettel droht jetzt Ärger! Die Rennkommissare untersuchen einen möglichen Frühstart des Deutschen. Ihm droht eine Durchfahrtsstrafe!

9 Hamilton holt auf Die Mercedes haben an der Spitze die schnellsten Autos und Hamilton konnte in den letzten Runden immer wieder was vom Rückstand zu Vettel abknabbern.

8 Untersuchung wieder aufgenommen Interessant! Der Zwischenfall zwischen Leclerc und Verstappen wird noch einmal untersucht, nachdem die Stewards zuvor entschieden hatten, dass es sich um einen normalen Rennunfall gehandelt hatte.

7 Renault spült es nach vorne Von den Zwischenfällen in den ersten Runden profitiert haben die Renault. Nico Hülkenberg liegt inzwischen auf Platz acht, Ricciardo ist Zehnter.

6 Bottas setzt sich ab Aktuell hat Valtteri Bottas an der Spitze alles im Griff. Er kann momentan die besten Rundenzeiten fahren und liegt 2,3 Sekunden vor Sebastian Vettel. Weitere 2,8 Sekunden dahinter folgt Hamilton.

5 Boxenstopp von Lando Norris Lando Norris kommt an die Box. Eine Wiederholung gibt Aufklärung wieso. Zwischen dem Briten und Alex Albon hatte es zuvor eine Berührung gegeben.

4 Boxenfunk Max Verstappen Charles Leclerc hat sich in den ersten Runden nicht gerade Freunde gemacht. Hamilton schimpft über Funk darüber, dass er keine Verwarnungen erhalten hat, dafür, dass er durch das lockere Teil andere Fahrer gefährdet hat. Bei Verstappen geht es um die Entscheidung des Startunfalls. "Was? Der ist direkt in mein Auto gefahren!", so Verstappen.

4 Boxenstopp von Charles Leclerc Jetzt kommt Charles Leclerc dann doch an die Box und absolviert einen Wechsel des Frontflügels. Er geht auf dem Medium wieder raus.

3 Keine Untersuchung nötig Die Rennleitung entscheidet sich dafür, in dem Startunfall zwischen Leclerc und Verstappen keine Untersuchung einzuleiten.

2 Boxenfunk Charles Leclerc Interessant. Nicht Ferrari, sondern Leclerc scheint hier weiterfahren zu wollen. "Warum fahren wir nicht noch ein bisschen weiter? Das Auto fühlt sich weiter gut an." Kurz darauf verliert er allerdings ein kleines Teil am Frontflügel.

2 Boxenfunk Charles Leclerc "Ich habe einen Schaden", funkt Leclerc. Kurioserweise kommt er aber nicht an die Box, sondern fährt mit dem defekten Frontflügel eine weitere Runde. Vielleicht ein taktisches Mittel von Ferrari, um hier Hamilton auf Abstand zu halten?

1 Unfall von Max Verstappen Dahinter kracht es schon! Leclerc und Verstappen kommen sich da in die Quere. Verstappen dreht sich und fällt weit zurück, auch Leclerc kommt nicht ohne Schaden davon.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, der Start ist erfolgt! Die Ferrari kommen nicht gut weg und sofort ist Valtteri Bottas da! Der Finne prescht vorbei.

Gleich geht's los ... Die Autos kehren zurück in die Startaufstellung. Nicht mehr lange, dann erfolgt der Start für den Grand Prix in Japan!

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Sebastian Vettel führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start um die Strecke. Jetzt kommt es darauf an, die Reifen auf die perfekte Temperatur zur bringen. Der Großteil des Feldes startet auf dem Soft. Den Medium fahren Giovinazzi, Räikkönen, Ricciardo, Russell, Magnussen und Kubica.

Die Bedingungen Die Sonne scheint in Suzuka und die Temperaturen liegen im spätsommerlichen Bereich mit 37 Grad Streckentemperatur und 21 Grad Lufttemperatur. Aufpassen müssen die Fahrer auf den Wind, der in einigen Ecken weiterhin stark ist.

Die Strecke Der Suzuka Circuit ist eine der Strecken im Kalender, auf denen der Fahrer noch wirklich gefordert ist und so ist es wenig überraschend, dass viele diesen Kurs als ihren Favoriten nennen. Die Strecke ist 5,807 km lang und es gibt acht Links- und zehn Rechtskurven. Besonders die „S-Kurven“ und die schnelle Linkskurve „130R“ fordern den Fahrern eine Menge Können ab.

Kubica und Magnussen crashen Einen schlechten Start in den Tag erwischten Robert Kubica und Kevin Magnussen. Beide Fahrer leisteten sich im Qualifying Unfälle und gehen nach dem Wechsel von Teilen nun mit Strafen von weit hinten ins Rennen. Kevin Magnussen erhielt nach Getriebewechsel eine Fünf-Positionen-Strafe, die aber an seiner Position nicht viel ändert. Er wird von Platz 19 starten. Bei Kubica muss sogar das Chassis getauscht werden. Eine Mamutausgabe bei dem straffen Zeitplan. Wenn er dann starten kann, dann aus der Boxengasse.

Hydraulik stoppt Hülkenberg Nico Hülkenberg erlebte ein schweres Qualifying. Der Deutsche kam anders als Daniel Ricciardo zwar immerhin in Q2, musste dort aber wegen eines Ausfalls der Hydraulik früh die Segel streichen. Von Platz 15 wird er den Grand Prix in Japan aufnehmen müssen.

Zeitgleiche Red Bull Die beiden Red Bull-Fahrer Max Verstappen und Alex Albon waren im Qualifying exakt die gleiche Zeit gefahren. Da Verstappen seine jedoch früher setzte, darf er laut Reglement vor dem Teamkollegen starten. Insgesamt dürften die Bullen aber mit 0,7 Sekunden Rückstand zur Ferrari-Zeit nicht zufrieden auf das Qualifying blicken. Stärkstes Mittelfeld-Team war McLaren. Sainz und Norris starten von den Plätzen sieben und acht in das Rennen.

Vettel startet von der Pole Sebastian Vettel musste in den letzten Wochen im Qualifying immer einstecken, heute setzte der Heppenheimer zum Angriff an und setzte mit 1:27.064 Minuten den neuen Streckenrekord, der ihm zu seiner 54. Karrierepole verhalf. Auf dem zweiten Platz machte Charles Leclerc das Ferrari-Ergebnis perfekt. Überraschend: Die dominierenden Mercedes konnten mit Ferrari im Qualifying nicht mithalten und landeten deutlich dahinter. Valtteri Bottas startet von Platz drei, Hamilton war Vierter.

Hamilton mit solider WM-Führung Fünf Rennen vor Ende der Saison ist die Frage eigentlich nicht mehr ob, sondern wann Lewis Hamilton seinen sechsten WM-Titel holt. Der Brite führt vor dem Wochenende in Japan mit 73 Punkten vor Teamkollege Bottas, der aber wohl keine ernsthafte Gefahr darstellen dürfte. Charles Leclerc hat bereits 107 Punkte Rückstand. In Japan wird Hamilton den Fahrer-Titel noch nicht einsacken können, der Konstrukteurs-Titel aber ist möglich. Dafür müsste Mercedes am Sonntag 14 Punkte mehr als Ferrari einfahren.