Liveticker

7 Strafe für Daniil Kvyat Daniil Kvyat wird von der Rennleitung für den Unfall in der ersten Runde bestraft. Er erhält eine Durchfahrtsstrafe.

6 Hamilton setzt sich ab Lewis Hamilton kann sich aktuell souverän absetzen und vergrößert seinen Vorsprung zu Bottas in jeder Runde. 1,8 Sekunden liegt er nun bereits vor dem Teamkollegen.

5 Hülkenberg Neunter Nicht nur für Vettel war es am Start nach hinten gegangen, auch Nico Hülkenberg war einen Platz nach hinten gerutscht. Er fährt aktuell auf Rang neun hinter Pérez.

4 Vettel im DRS-Fenster Für Sebastian Vettel heißt es sich jetzt nach vorne arbeiten, nachdem er am Start eine Position verloren hatte. Er ist bereits im DRS-Fenster zu Teamkollege Leclerc. Der seinerseits hat inzwischen schon über zwei Sekunden zu Bottas verloren.

3 McLaren in der Box Die beiden McLaren-Fahrer waren natürlich sofort zu kleineren Reperaturarbeiten an der Box. Auf der Strecke führt Hamilton beim Ende des virtuellen Safety Cars mit 1,3 Sekunden Vorsprung zu Bottas.

1 Virtuelles Safety Car Das virtuelle Safety Car kommt zum Einsatz, damit die Teile auf der Strecke weggeräumt werden können. Die McLaren können zwar weiterfahren, liegen aber jetzt deutlich hinter dem Feld.

1 Kvyat räumt McLaren ab Dahinter kracht es bereits! Kvyat erwischt Norris in der Kurve, der daraufhin leicht abgehebt, und auch Carlos Sainz ist hier involviert.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, der Start ist erfolgt! Hamilton kommt gut weg und kann sich den Teamkollegen schnappen. Auch Vettel versucht es an Bottas vorbei, doch bei ihm geht der Schuss nach hinten los. Er wird stattdessen von Leclerc kassiert.

Dreher in Einführungsrunde Schon vor dem Start haben die Fahrer mit kalten Reifen zu kämpfen. Verstappen und Kubica drehen sich auf der Installationsrunde. Beide können aber weiterfahren und sortieren sich wieder ein.

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Bottas führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start über die Runde. Die Top fünf startet auf dem Medium und auch hinter den Top Ten dominiert die mittlere Reifenmischung. Auf dem Soft starten neben den Red Bull und Renault auch Giovinazzi und Albon.

Die Bedingungen Die Verhältnisse in Shanghai sind auch heute wieder gut. Die Streckentemperatur ist etwas kühler als in den letzten Tagen, die Lufttemperatur beträgt weiterhin stabil um die 20 Grad. Regen wird nicht erwartet.

Albon startet aus der Boxengasse Alexander Albon begann in China stark und hatte einen gute Speed, ein Unfall im 3. Training macht es ihm heute aber schwerer. Der Toro-Rosso-Rookie flog in der letzten Kurve ab und hatte einen heftigen Crash, bei dem er sich das Auto komplett zerlegte. Als Folge konnte Albon nicht am Qualifying teilnehmen und muss heute das Rennen aus der Boxengasse angehen.

Hülkenberg von der Acht Der zweite deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg, landet im Qualifying zum China GP auf Platz acht. Sein Renault-Teamkollege Ricciardo war dieses Mal vier Tausendstel schneller und wird vor ihm in das Rennen gehen. Eine Reihenfolge, an der Hülkenberg sicherlich im Rennen schnell etwas ändern möchte.

Großer Ärger bei Verstappen Groß war der Ärger am Qualifying-Tag bei Max Verstappen. Der Niederländer wurde in der Outlap von Vettel, Ricciardo und Hülkenberg überholt und schaffte es am Ende nicht pünktlich über die Linie, um eine weitere Runde fahren zu können. Gleiches Schicksal ereilte die Haas. Über Funk und auch gegenüber den Medien zeigte sich Verstappen anschließend mehr als angefressen und sprach von einem Verstoß gegen das Gentlemen’s Agreement. Für Verstappen geht es damit heute von Platz fünf ins Rennen. Die Haas starten auf den Rängen neun und zehn.

Silberpfeile auch in China top In China ist die Ausgangslage der Silberpfeile ebenfalls richtig gut. Valtteri Bottas war im gestrigen Qualifying stark unterwegs und sicherte sich die Pole vor Teamkollege Lewis Hamilton. Die Ferrari mussten sich nach guten Trainingsleistungen im Qualifying doch deutlich geschlagen geben. Vettel fehlten 0,3 Sekunden zu Bottas und er wird als Dritter ins Rennen gehen, Leclerc steht neben ihm auf Startrang vier.

Mercedes führt Fahrer-WM an In der WM-Wertung haben die Silberpfeile nach zwei Rennen die Nase vorn. Knapp in Führung liegt Valtteri Bottas. Der Finne kommt auf 44 Punkte und hat damit gerade einmal einen Zähler Vorsprung zu Teamkollege Lewis Hamilton. Auf Platz drei findet sich mit 27 Punkten Max Verstappen im Red Bull wieder. Charles Leclerc ist als bester Ferrari-Fahrer mit 26 Punkten Vierter, Vettel liegt auf Platz fünf der WM (22 Pkt.) und wartet weiterhin auf das erste Podium dieser Saison.