Liveticker

Start von Q2! In den nächsten 15 Minuten geht es darum, sich einen der begehrten Plätze in den Top Ten zu sichern.

Sebastian Vettel kann sich noch einmal steigern und robbt sich mit seiner letzten Runde um 0,4 Sekunden an Leclerc heran. Verstappen, Bottas und Hamilton sind schon in der Box.

Die ersten Fahrer biegen inzwischen auf die schnelle Runde ab. Auch Sainz ist nicht an die Box abgebogen, sondern setzt eine schnelle Runde. Scheint, als hätte man das Problem so lösen können.

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Singapur ist erfolgt. In den nächsten 18 Minuten werden fünf Fahrer rausfliegen.

Der WM-Stand

In der Weltmeisterschaft hat Lewis Hamilton weiterhin die besten Karten. Der Brite führt vor dem Rennen in Singapur mit 284 Punkten die Wertung an. Sein Teamkollege Valtteri Bottas ist mit 221 Punkten Zweiter. Max Verstappen liegt mit 185 Zählern auf dem dritten Rang, nur drei Punkte dahinter hat sich Charles Leclerc nach seinen Siegen in Spa und Monza eingefunden. Sebastian Vettel ist mit 169 Punkten Fünfter.