Liveticker

Die Bedingungen in Sotschi zeigen sich auch heute wieder von der besten Seite. Es gibt ein paar Wolken an der Strecke, insgesamt herrschen aber spätsommerliche Temperaturen. Die Streckentemperatur liegt bei 34 Grad, die Lufttemperatur bei 22 Grad.

Hülkenberg aus Startreihe drei

Da Max Verstappen wegen dem Wechsel von Motorenteilen nach dem Qualifying auf Platz neun zurückversetzt wurde, geht es für Nico Hülkenberg heute aus Startreihe drei in den Grand Prix. Der Emmericher legt von Platz zwei los und steht dabei ausgerechnet neben Carlos Sainz im McLaren. Die beiden Fahrer waren sich zuletzt in Singapur beim Start in die Quere gekommen und fielen schon in der ersten Runde weit zurück. Eine Situation, die es heute zu vermeiden gilt. Dahinter starten Norris und Grosjean, ehe Verstappen vor Ricciardo auf Platz neun ins Rennen geht.