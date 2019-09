Liveticker

8 Der Showdown beginnt! Das Mittelfeld ist schon draußen, jetzt folgen auch die Topteams! Die Ferrari legen vor, dahinter dann Verstappen vor Bottas und Hamilton.

6 Erste Runs sind durch Nach den ersten Runs sind die Fahrer zurück in ihren jeweiligen Garagen. Findet noch ein Fahrer eine Antwort in Richtung Charles Leclerc oder steht der Monegasse kurz vor seiner vierten Pole in Folge.

5 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q3 Die Topfahrer sind durch und schon ist es für Hülkenberg nur noch Platz sechs. Aktuell steht Charles Leclerc auf der Pole Position. Der Monegasse ließ Vettel um 0,3 Sekunden hinter sich. Hamilton hatte auf Rang drei bereits eine halbe Sekunde gefehlt. Bottas rangiert auf Platz vier vor Verstappen, der satte 0,9 Sekunden zurück lag.

4 Neue Bestzeit von Nico Hülkenberg in Q3 Die ersten Rundenzeiten stehen. Momentan liegt Hülkenberg vorne, allerdings ist auch noch kein Fahrer aus den Topteams durch.

3 Es geht in die fliegen Runden Die ersten Fahrer sind mit ihren Outlaps durch, jetzt geht es auf die fliegenden Runden.

2 Mercedes legt vor Die Mercedes werden gleich vorlegen. Dahinter gehen dann Vettel und Leclerc auf die Runde. Max Verstappen wir dann den Schlusspunkt setzen.

1 Q3 gestartet Jetzt geht es um alles! In den nächsten zwölf Minuten fahren die zehn verbliebenen Fahrer die Pole Position unter sich aus. Großer Favorit ist Leclerc, der bisher in diesem Qualifying den besten Eindruck hinterließ.

15 Q2 beendet Q2 ist beendet! Ausgeschieden sind Pierre Gasly, Sergio Pérez, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen und Lance Stroll.

14 Verbesserung bei Vettel Die Zeit von Leclerc kann Vettel nicht knacken, aber er verbessert immerhin seine Rundenzeit deutlich und wird mit dem frischeren Reifen ins Rennen gehen dürfen.

13 Absolute Sektorenbestzeit von Vettel Vettel startet mit einer absoluten Sektorenbestzeiten in seine fliegen Runde. Jetzt muss auch der Rest passen beim Heppenheimer.

11 Die finalen Runs stehen an Die ersten Fahrer verlassen ihre Boxen und gehen wieder zurück auf die Strecke. Unter den ersten Piloten ist auch Vettel, der jetzt einen frischen Soft am Auto hat. Damit muss er jetzt seine vorherige Zeit verbessern, um auf dem besseren Reifen starten zu dürfen.

7 Erste Runs sind durch Die ersten Runs sind durch und die Fahrer sind zurück an ihren Boxen. Leclerc bleibt vor Vettel, Verstappen und Hamilton in Führung. Aktuell ausgeschieden sind Magnussen, Grosjean, Stroll, Ricciardo und Giovinazzi.

5 Vettel auf der Zwei Vettel liegt ebenfalls deutlich hinter seinem Teamkollegen. Mit 0,6 Sekunden Rückstand ist er der neue Zweite vor Verstappen. Hülkenberg startet auf dem neunten Rang.

5 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2 Erst unterbietet Verstappen die Mercedes, kurz darauf kommt Leclerc über die Linie und schnappt sich mit einem satten Vorsprung von 0,7 Sekunden zum Niederländer die erste Position.

4 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 Die Mercedes sind mit ihren schnellen Runden durch und setzten sich für den Moment an die Spitze. Eine 1:33.134 war Hamilton gefahren. Bottas war 0,1 Sekunden langsamer.

2 Ferrari auf Soft Und auch die Ferrari beginnen Q2 mit der weichsten Reifenmischung, dem Soft. Vettel ist dabei auf einem gebrauchten Satz. Inzwischen sind alle 15 Fahrer auf der Strecke.

1 Mercedes mit Medium Valtteri Bottas und Lewis Hamilton sind schon draußen. Beide Fahrer werden zunächst den Medium fahren. Ihnen folgt Verstappen, der auf Soft fährt.

1 Q2 gestartet Die Ampeln an der Boxengassenausfahrt schalten wieder auf grün, es geht in den nächsten Teil des Qualifying. In den nächsten 15 Minuten geht es darum, sich in den Top Ten zu qualifizieren.

18 Q1 beendet Die Zeit ist abgelaufen. In der Gruppe der ausgeschiedenen Fahrer gibt es keine wirklichen Überraschungen. Neben dem gecrashten Albon und Kvyat, der nicht fahren konnte, sind Kimi Räikkönen, Russell und Kubica ausgeschieden.

16 Viel noch mal auf der Strecke Jetzt ist es noch einmal richtig voll auf der Strecke. Einzig Vertappen, Leclerc und Hülkenberg stehen in ihren Garagen und schauen sich die letzten Minuten am Monitor an.

15 Neue Bestzeit von Sebastian Vettel in Q1 Sebastian Vettel markiert eine neue Bestzeit in Q1 und ist damit ganz sicher Safe für die nächste Runde. Ärgern wird es ihn aber natürlich dennoch, dass er dafür einen neuen Reifensatz benötigte.

14 Vettel auf der Runde Sebastian Vettel ist mit der Outlap durch und geht jetzt auf seine schnelle Runde. Der Großteil der Fahrer steht noch an der Box, er kann also frei Fahrt genießen.

12 Strecke freigegeben Die Strecke ist wieder freigegeben. Als erster Fahrer begibt sich Sebastian Vettel wieder auf die Strecke. Dieses Mal mit dem Soft.

11 Kvyat wird nicht mehr fahren Inzwischen ist auch sicher, dass Daniil Kvyat nicht mehr fahren kann. Der Russe hat sich gerade an seinem Kommandostand eingefunden und wird das Qualifying als Zuschauer verfolgen müssen.

11 Rote Flagge Rote Flaggen! Alex Albon crasht in Kurve 13 mit dem Heck voran in den Reifenstapel. "Ich bin okay", gibt er schnell Entwarnung. Für Vettel heißt das, das auch seine aktuelle Runde dahin ist.

10 Hülkenberg auf der Sechs Nico Hülkenberg ist nach seinem ersten Run in einer guten Position. Position sechs steht für ihn derzeit zu Buche. Vettel geht derweil auf seine nächste schnelle Runde. Die sollte dann auch passen, wenn er hier nicht unter Zeitdruck geraten möchte.

9 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q1 Lewis Hamilton markiert eine neue Bestzeit in Q1 mit einer 1:33.230. Damit schiebt er sich um 0,4 Sekunden vor Leclerc, der aber natürlich auf dem Medium gefahren war. Auch Verstappen war schneller als der Monegasse.

8 Dreher von Kubica Robert Kubica sorgt nach einem kurzzeitigen Dreher für Gelbe Flaggen. Ein Nachteil unter anderem für Vettel und Albon, die auf ihren schnellen Runden war.

5 Red Bull und Mercedes mit Soft Red Bull und Mercedes sind inzwischen auch auf ihre Runden gegangen. Beide Teams haben ihre Fahrer auf dem Soft ins Qualifying geschickt.

4 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1, Fehler von Vettel Charles Leclerc markiert eine neue Bestzeit in Q1 mit einer 1:33.613. Bei Vettel hingegen begann die Runde solide, im letzten Sektor warf er die Runde nach einem größeren Fehler jedoch weg. Er wird noch einmal ranmüssen.

3 Russell fährt die erste Zeit George Russell fährt mit einer 1:36.201 die erste Zeit in diesem Qualifying. Lange dürfte er aber nicht vorne sein, denn auch Ferrari ist auf der schnellen Runde.

2 Strecke füllt sich Nach und nach beginnt sich die Strecke zu füllen. Einzig Mercedes, Red Bull, Renault sowie Daniil Kvyat stehen noch in der Garage. An seinem Auto wird weiterhin gearbeitet und momentan sieht es nicht so aus, als könnte er am Qualifying teilnehmen.

1 Ferrari mit Medium Die beiden Ferrari-Fahrer lassen sich auch nicht lange bitten und gehen jetzt auf die Strecke. Sowohl Vettel als auch Leclerc sind auf dem härteren Medium.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Sotschi ist erfolgt. In den nächsten 18 Minuten werden die ersten fünf Fahrer aussortiert. Russel und Kubica sind die ersten Fahrer auf der Strecke.

Die Wetterbedingugnen Gestern befürchteten alle einen nassen Samstag, davon ist momentan aber nichts zu sehen. Die schwarzen Wolken haben sich verzogen und das Qualifying dürfte auf trockener Strecke über die Bühne gehen. Die Lufttemperatur liegt bei 21 Grad, die Lufttemperatur bei 31 Grad.

Die Strecke Auf dem Sochi International Street Circuit wurde 2014 zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen auf russischen Boden veranstaltet. Die Strecke führt rund um das olympische Dorf der Winterspiele und wurde von Rennstrecken-Architekt Hermann Tilke entworfen. Der Kurs hat zwölf Rechts- und sechs Linkskurven und ist mit einer Länge von 5,854 Kilometern eine der längsten Strecken im Kalender.

Enges Mittelfeld Eng geht es auch hier im Mittelfeld zu. Wenn es nach den Ergebnissen in den Trainings geht, dann wird es wohl auf ein Duell zwischen Haas, McLaren und Renault hinauslaufen, was die Plätze im Q3 angeht.

Einige Motorenstrafen Einig Fahrer gehen heute vorbelastet in das Qualifying. Prominentester Fahrer in der Gruppe ist Max Verstappen im Red Bull. Er muss wie sein Teamkollege Albon am Sonntag in der Startaufstellung fünf Positionen nach hinten. Gleiches Schicksal trifft Pierre Gasly von Toro Rosso. Für Daniil Kvyat und Robert Kubica wird es wegen dem wechseln mehrerer Motorenkomponenten ans Ende der Startaufstellung gehen. Für Kvyat ist dabei noch nicht klar, ob er gleich überhaupt im Qualifying starten kann. Da es im 3. Training einen weiteren Defekt am Auto des Russen gab, erhält er weitere frische Motorenteile. Möglicherweise reicht also die Zeit nicht aus, um ihn gleich noch rausschicken zu können.

Fährt Leclerc zur vierten Pole in Folge? Charles Leclerc hat sich in dieser Saison immer mehr als Spezialist für eine Runde herauskristallisiert und auch hier in Sotschi kam der Monegasse bisher bestens zurecht. Das Abschlusstraining gewann Leclerc mit einem Vorsprung von 0,3 Sekunden zu Teamkollege Vettel, den er zuletzt acht Mal im Qualifying schlagen konnte. Lewis Hamilton lag als bester Mercedes-Pilot 0,4 Sekunden zurück, Bottas hatten schon 0,6 Sekunden gefehlt.

Der WM-Stand vor Russland Nach 15 von 21 Rennen hat Lewis Hamilton in der Fahrer-WM weiterhin ein solides Polster. Der Brite kommt auf 296 Punkte und liegt vor Valtteri Bottas (231 Pkt.) in Führung. Charles Leclerc und Max Verstappen liegen jeweils 96 Zähler hinter Hamilton. Vettel ist mit 194 Punkten Fünfter der WM-Wertung.