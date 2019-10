Liveticker

18 Q1 beendet Q1 ist beendet

16 Ferrari bleibt in der Box Der Großteil des Feldes ist noch einmal rausgefahren. Dagegen entschieden haben sich die beiden Ferrari-Piloten sowie Max Verstappen. Zwei Minuten verbleiben noch in Q1.

13 Hamilton legt zu Lewis Hamilton legt noch einmal zu und verbessert sich auf Platz zwei. Zu Leclerc fehlen ihm noch 0,3 Sekunden. Bottas hat sich im gleichen Zug auf Platz vier gesteigert.

13 Die aktuell Ausgeschiedenen Derzeit ausgeschieden sind im Qualifying von Suzuka Pérez, Räikkönen, Grosjean sowie die gecrashten Fahrer Magnussen und Kubica.

11 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1 Charles Leclerc legt da noch einen drauf und fährt eine 1:28.405. 0,3 Sekunden liegt er damit vor Vertappen. Vettel ordnet sich auf Position drei ein. Die Mercedes-Fahrer haben mehr als eine Sekunde Abstand.

10 Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1 Das ist schon überraschend. Haben es die Mercedes da bei ihren ersten Versuch vorsichtiger angehen lassen? Verstappen kommt mit einer 1:28.754 durch und hält damit die beiden Mercedes-Fahrer deutlich auf Abstand.

10 Viel Vekehr Auf der Outlap gibt es ordentlich Verkehr in der letzten Kurve und es beginnt sich langsam zu stauen. Die beste Positionen hatten sich die Mercedes verschafft, die ziemlich weit vorne in der Gruppe lagen.

6 Ampel wieder auf Grün Die Ampeln schalten wieder auf Grün und die Fahrer schwärmen zurück auf die Strecke. Spätestens jetzt sollten alle vorgewarnt sein, dass man auf der grünen Strecke bei viel Wind es in einigen Ecken nicht übertreiben sollte.

6 Rote Flagge Wieder Rote Flaggen in Suzuka! Kevin Magnussen fliegt in der letzten Kurve ab und landet mit dem Heck voraus im Reifenstapel. Er kann sich mit dem beschädigten Auto noch einmal befreien, der Schaden ist aber groß. Der Frontflügel und der Heckflügel sind dahin.

6 Erste Rundenzeiten in Q1 Die ersten Rundenzeiten in Q1 sind gefahren. Momentan liegt Pierre Gasly mit einer 1:29.614 vorne. 0,1 Sekunden dahinter hat sich sein Teamkollege Kvyat eingeordnet. Gerade auf die Strecke begeben sich auch die Mercedes und Verstappen.

5 Alle auf Soft Dieses Mal wird bei keinen Auto zunächst der Soft aufgezogen. Alle legen direkt mit dem Soft los. Räikkönen biegt gerade als erster Fahrer auf die Schnelle Runde. Noch nicht draußen sind die Mercedes und Verstappen.

3 Strecke wieder freigegeben Die Strecke ist wieder freigegeben und die ersten Piloten begeben sich mit ihren Autos bereits wieder auf die Strecke. Alfa legt vor, direkt dahinter folgen die Toro Rosso und Racing Points.

2 Rote Flagge Die Roten Flaggen kommen raus, damit jetzt das Auto von Kubica abtransportiert werden kann. Eine Wiederholung zeigt, dass der Pole mit dem Wagen auf das Gras kam und dann den Reifenstapel leicht erwischte. Anschließend ging es in die Streckenbegrenzung.

2 Unfall von Robert Kubica Unfall von Robert Kubica! Den ersten Fahrer trifft jetzt schon der Wettlauf gegen die Zeit Richtung Rennen. Robert Kubicas Auto steht kaputt in der Streckenbegrenzung. Die Radaufhängung hat auf jeden Fall was abbekommen.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Suzuka ist erfolgt und die Fahrer begeben sich schnell auf die Strecke. Die Entwicklung der Zeiten dürfte später enorm werden, denn der Regen hat gestern den Grip weggespült. Interessant: Einige Fahrer beginnen mit dem Hard.

Das Wetter Noch einmal ein Blick auf das Wetter. Die Sonne scheint und die Streckentemperatur liegt bei 33 Grad. Die Lufttemperatur beträgt vor Start des Qualifyings 22 Grad. Achten müssen die Fahrer auf dem Wind. Im Gegensatz zum gestrigen Taifun-Tag hat der zwar deutlich abgenommen, ist aber weiterhin frisch und so heißt es sicherlich doppelt aufpassen, damit man nicht abfliegt.

Schäden vermeiden Bei dem engen Plan für den heutigen Tag könnten vor allem Schäden und Defekte den Fahrern gefährlich werden. Zwischen dem Qualifying und dem Rennen liegen im Optimalfall nur vier Stunden. Bei größeren Schäden am Auto dürfte es da schwer werden, in Richtung Rennen noch viel zu machen.

McLaren führt Mittelfeld an, Renault verzockt sich Im Mittelfeld hatte McLaren seine Position als viertstärkstes Team im Feld bestätigen können. Carlos Sainz wurde Siebter, Lando Norris hatte Position zehn eingenommen. Auch Racing Point und Toro Rosso sahen gut aus. Renault hingegen war am Ende des Feldes zu finden und konnte einzig Williams hinter sich lassen. Sorgen macht man sich deshalb aber nicht, denn man hatte ganz einfach den falschen Zeitpunkt für die weichen Reifen gewählt. Während viele schon früh mit frischen Softs und leerem Tank gefahren waren, hatte Renault dieses Programm am Ende absolviert und war dabei auf zahlreiche langsame Fahrzeuge und viel Verkehr getroffen.

Mercedes der Favorit Als großer Favorit für das Wochenende hat sich Mercedes herauskristallisiert. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton waren in beiden Trainingssessions am Freitag dem Feld davongefahren. Die beste Zeit am Freitag war mit einer 1:27.785 Valtteri Bottas gefahren. Hamilton war 0,1 Sekunden langsamer gewesen. Max Verstappen kam mit 0,2 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Charles Leclerc rangierte sich auf Position vier vor Sebastian Vettel ein.

Blick gen Himmel Der Blick der Verantwortlichen ging heute Morgen in Richtung Himmel. Der Taifun Hagibis richtete vieler Orts in Japan große Schäden an, die Region Suzuka jedoch, blieb vom Schlimmsten verschont und die Infrastruktur der Strecke hat keinen Schaden genommen. An der Strecke wurden die Teams mit Sonnenschein begrüßt und dem Plan, Qualifying und Rennen an einem Tag durchzuführen dürfte nichts im Weg stehen.