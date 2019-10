Liveticker

78 Stroll zurück auf der Strecke Lance Stroll kommt nach Reparaturarbeiten zurück auf die Strecke. Da haben seine Mechaniker gute Arbeit geleistet und der Kanadier hat nach seinem Unfall nicht zu viel Trainingszeit verloren.

76 Leclerc mischt mit Charles Leclerc mischt ebenfalls mit und das, obwohl der Ferrari noch auf dem Medium ist. Er reiht sich zwischen Hamilton und Verstappen auf der zweiten Position ein. Vettel indes konnte noch keine saubere Runde in der zweiten Phase des Trainings fahren. Vorhin war er in Kurve 1 einmal mehr auf Abwegen und musste über das Gras.

74 Verstappen knapp dahinter Auch Verstappen gelingt die deutliche Steigerung, die Hamilton-Zeit kann er aber nicht unterbieten. 0,1 Sekunden fehlten dem Red Bull-Piloten zur Bestzeit.

72 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:17.327. Damit war der Brite 0,6 Sekunden schneller als zuletzt Albon. Vettel hingegen hat richtig Pech und hängt in der letzten Kurve im Verkehrschaos fest.

70 Alle Fahrer unterwegs Bis auf dem gecrashten Stroll sind jetzt wieder alle Fahrer unterwegs. Die ersten Piloten aus dem Feld gehen gerade wieder auf die schnelle Runden.

69 Strecke wieder freigegeben Die Strecke ist wieder freigegeben und die Fahrer lassen sich nicht lange bitten! Schnell geht ein Schwung von Fahrern wieder auf den Kurs.

63 Reparaturarbeiten laufen Die Reparaturarbeiten an der Barriere laufen weiterhin. Noch dauert es ein bisschen, bis es hier weitergehen kann. In der Zwischenzeit hat die Rennleitung bekannt gegeben, das Grosjean seine Rundenzeit gestrichen wird, da er die Streckenlimits in Kurve 1 missachtet hatte.

58 Rote Flagge Die Session wird mit Roten Flaggen unterbrochen, damit die Unfallstelle überprüft werden kann. Lance Stroll hat sich mit seinem Auto inzwischen befreien können und kehrt langsam zurück an die Box. Beschädigt hatte er sich unter anderem die linke Seite des Autos und den Heckflügel.

57 Unfall von Lance Stroll Unfall von Lance Stroll! Der Kanadier landet mit seinem Fahrzeug in den Barrieren Ausgang des Stadions.

56 Neue beste Runde von Alex Albon Alex Albon setzt mit Abstand die neue Rundenbezeit mit einer 1:17.949. Es dürfte aber wohl nicht lange dauern, bis er die erste Position wieder räumen muss. Die Strecke verbessert sich jetzt deutlich.

55 Ferrari auf Medium Bei Ferrari geht man einen anderen Weg. Sowohl Leclerc als auch Vettel begeben sich auf der mittleren Reifenmischung wieder zurück auf das Asphaltband.

54 Bottas auf dem Soft Valtteri Bottas ist der erste Fahrer aus den Reihen der Topteams, der sich wieder auf die Strecke begibt. Nachdem er vorhin den Medium fuhr, geht es jetzt auf dem Soft wieder raus.

50 Latifi bricht die Stille Nicholas Latifi bricht die Stille und begibt sich als erster Fahrer nach der Reifenrückgabe wieder zurück auf die Strecke. Dieses Mal ist er auf dem Soft.

45 Halbzeit im 1. Training Die Hälfte der Zeit im 1. Training ist gelaufen. Da die Strecke noch relativ grün ist, sind die Zeiten noch nicht repräsentativ. Momentan liegt Charles Leclerc mit 1:18:849 Minuten vorne. 0,1 Sekunden dahinter folgt Hamilton vor Verstappen und Bottas. Sebastian Vettel liegt auf Platz fünf und hat derzeit 0,7 Sekunden Rückstand zum Teamkollegen.

40 Zusatzreifen werden zurückgegeben Die 40-Minuten-Marke ist erreicht, heißt, die Zusatzreifen müssen an Pirelli zurückgegeben werden. Meist ist das auch der Punkt, an dem wir uns auf eine ruhigere Phase auf der Strecke einstellen müssen.

37 Fahrer kämpfen mit Grip Eine ganz saubere Runde hat hier noch niemand aus dem Feld fahren können. Immer wieder sind kleine Rutscher oder größere Ausflüge abseits der Streckenbegrenzung zu beobachten.

35 Neue beste Runde von Charles Leclerc Charles Leclerc setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:18.849. Vettel ist derweil nach seinem Ausflug neben die Strecke zurück an die Box gefahren.

33 Vettel auf Abwegen Sebastian Vettel war derweil auf Abwegen. In Kurve 1 kam er weit raus und musste daraufhin über das Gras fahren. Passiert ist dabei aber nichts.

32 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Jetzt ist die Bestzeit wieder in der Hand von Lewis Hamilton. 0,031 Sekunden hatte er der Verstappen-Zeit abgenommen.

30 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen legt nach und unterbietet die Bestzeit jetzt deutlich mit einer 1:19.035. Der Niederländer ist allerdings auch mit der weichsten Reifenmischung unterwegs.

29 Neue beste Runde von Lewis Hamilton An der Spitze geht es schnell hin und her. Erst für Vettel Bestzeit, dann wieder Bottas, ehe Hamilton nachlegte. 1:19.463 Minuten lauert der momentane Spitzenwert.

28 Viel los Im Augenblick ist richtig viel los auf der Strecke. Bis auf Norris und Ricciardo sind alle Fahrer auf der Strecke.

26 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Bottas hat an einigen Stellen mit der feuchten Strecke zu kämpfen, am Ende steht für ihn aber dennoch die aktuelle Bestzeit hinter seinem Namen. Eine 1:21.887 war er gefahren.

25 Erste Rundezeit von Nicholas Latifi Nicholas Latifi setzt als erster Fahrer eine Rundenzeit, dürfte aber wohl bald unterboten werden, denn auch bei Mercedes geht es jetzt auf die schnellen Runden.

23 Mercedes auf Medium Bottas und Hamilton verlassen ihre Garagen und gehen nun mit dem Medium auf Erkundungstour. Nach und nach begeben sich auch weiter Fahrer zurück auf den Kurs.

20 Wann kommt die erste Zeit? 20 Minuten sind inzwischen gelaufen und noch immer warten wir auf die erste Rundenzeit. Die Ferrari-Piloten sind inzwischen wieder zurück an der Box. Abgelöst wurden sie auf der Strecke durch Latifi.

18 Vettel gesellt sich dazu Sebastian Vettel gesellt sich zu seinem Teamkollegen und geht jetzt ebenfalls wieder auf die Strecke. Auch er ist einmal mehr auf dem Inter.

16 Viel Platz Auf der Strecke haben die Fahrer weiterhin sehr viel Platz. Hamilton ist inzwischen zurück in der Garage, es fährt derzeit nur Charles Leclerc. Alle scheinen abzuwarten, dass die Strecke weiter abtrocknet. Leclerc ist auf dem Intermediate.

11 Es bleibt ruhig Auf der Strecke bleibt es ruhig und noch steht keine gezeitete Runde in den Ergebnistabellen. Einziger Fahrer auf der Strecke ist Lewis Hamilton.

8 Vergleichstest bei Hülkenberg Bei Renault stehen zum Auftakt in das Training Vergleichstests am Frontflügel an. Zunächst war Hülkenberg die ältere Variante gefahren, nun ist er mit der neueren Version auf der Strecke.

7 Mercedes zeigt sich Auch Mercedes zeigt sich jetzt zum ersten Mal im 1. Training. Valtteri Bottas geht auf dem Intermediate auf seine Installationsrunde.

4 Noch keine Rundenzeit Eine Rundenzeit ist noch kein Fahrer gefahren. Viele sind nach ihren Installationsrunden direkt zurück an die Box gefahren.

2 Viele schon unterwegs Der Großteil des Fahrerfeldes ist bereits unterwegs. Einzig Gasly, Pérez, Verstappen sowie Hamilton und Bottas haben noch keine Kilometer im 1. Training zurückgelegt. Da die Strecke an einigen Stellen leicht feucht ist, starten viele mit dem Intermediate.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in México, D.F. ist erfolgt. Die ersten Fahrer sind bereits auf ihren Installationsrunden.

Latifi statt Kubica Im 1. Training ist bei Williams einmal mehr Nicholas Latifi im Einsatz. Er wird als einer der heißesten Kandidaten auf das freie Williams-Cockpit in der kommenden Saison gehandelt und ersetzt in der ersten Session Robert Kubica.

Schwieriger Kurs erwartet Fahrer Zu Gast ist die Formel 1 auf einem ganz besonderen Kurs. Die Strecke liegt in der extremen Höhenlage von über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Höhenluft ist eine Herausforderung für die Technik: Die Bremsen sind am Limit, weil sie nicht ausreichend gekühlt werden können. Dazu gilt der Kurs als der schnellste neben Monza. Die 4,304 Kilometer lange Strecke trägt den Namen Autodromo Hermanos Rodriguez.

Wer ist der Favorit? Beide WM-Titel sind zwar schon sicher in den Händen von Mercedes, die Konkurrenten werden sich dennoch bei den letzten Rennen der Saison keine Blöße geben. Als großen Favoriten sehen Red Bull und Mercedes hier Ferrari. Sebastian Vettel aber hat Bedenken, was die Stärke des Ferrari hier in Mexiko angeht. Laut ihm käme es darauf an, wie sich das Auto in den langsamen Streckenabschnitten verhält, was bislang Ferraris große Schwäche in der Saison war. In Mexiko hatte Ferrari seit dem Comeback noch nicht gewonnen.

McLaren führt Mittelfeld an Als Nummer vier hat sich McLaren etabliert und vieles spricht dafür, dass das Team diesen Platz auch zum Saisonende behaupten kann, zumal Renault zuletzt in Japan noch nachträglich disqualifiziert wurde. 34 Punkte beträgt der Vorsprung zum ersten Verfolger im Mittelfeld und die Performance des Autos stimmt.

WM-Titel rückt für Hamilton näher Die Konkurrenten im Ferrari und Red Bull können Lewis Hamilton auf dem Weg zu seinem sechsten WM-Titel seit Japan nicht mehr gefährlich werden, einzig auf Bottas kommt es beim Rennen in Mexiko noch an. Sein Teamkollege könnte durch eine gute Platzierung hier dafür sorgen, dass die WM-Entscheidung auf den USA-Grand-Prix vertagt wird. 64 Punkte liegt Bottas vor dem Wochenende in Mexiko zurück.