Liveticker

32 Überholmanöver von Alex Albon

30 Es riecht nach Zwei-Stopp-Strategien Valtteri Bottas liegt mit 6,6 Sekunden vor Verstappen in Führung und hat 17 Sekunden Vorsprung zu Hamilton, sicher ist ihm der Rennsieg aber noch nicht. An Hülkenberg hat man gesehen, dass die harte Mischung hier nicht unbedingt die längste Lebensdauer hat und es nicht gerade leicht wird, damit das Rennen zu beenden. Sollten Bottas und Verstappen noch einmal stoppen, dann ist das die Chance für Hamilton.

29 Boxenstopp von Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg wurde von seiner Box erlöst und kommt jetzt zu seinem ersten Stopp. Der Hard wird abgeschraubt und er bekommt den Medium. Auf Rang 15 sortiert sich Hülkenberg wieder ein.

28 Boxenfunk Lewis Hamilton Während Hülkenberg gerade Platz um Platz nach hinten gereicht wird, ist Lewis Hamilton fleißig mit der Box am kommunizieren. Man erwartet, dass Bottas und Verstappen noch einmal stoppen müssen und weißt Hamilton an, dass er seine Reifen schonen soll.

27 Überholmanöver von Carlos Sainz Auch der zweite McLaren ist jetzt an Nico Hülkenberg vorbei.

26 Überholmanöver von Lando Norris Für Nico Hülkenberg dürften die letzten Runden nicht viel Spaß gemacht haben. Erst muss er Ricciardo vorbei lassen, dann hat auch Lando Norris keine großen Schwierigkeiten und Hülkenberg fällt auf Platz sieben zurück.

25 Boxenstopp von Lewis Hamilton Nach dem Überholvorgang des Teamkollegen kommt Hamilton jetzt an die Box und bekommt einen frischen Hard aufgezogen. Er kommt weit hinter Verstappen wieder zurück auf der Strecke. Mal sehen, was da noch drin ist.

24 Überholmanöver von Valtteri Bottas Große Gegenwehr sieht anders aus. Lewis Hamilton lässt Valtteri Bottas ohne einen Kampf passieren und nun lautet die Reihenfolge wieder Bottas, Hamilton.

23 Boxenfunk Lewis Hamilton "Box, Box!", heißt die Ansage an Hamilton. Der sieht das ganz anders. "Ich möchte noch länger fahren!", sagt der Brite und bleibt draußen. Ob das die richtige Wahl ist, denn von hinten rauscht Bottas heran.

22 Überholmanöver von Charles Leclerc Charles Leclerc hat sich inzwischen den Renault von Nico Hülkenberg geholt. Der Emmericher war auf dem Hard losgefahren und muss noch stoppen.

21 Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc war an der Box und tauscht den Medium gegen Hard ein. Er sortiert sich auf Platz sechs hinter den beiden Renault wieder ein. Und als könnte es nicht noch schlimmer werden, dauert es sehr lange, bis der linke Hinterreifen am Auto ist.

21 Bottas holt weiter auf Ganz vorne macht Valtteri Bottas weiter Druck und holt gerade mit Riesenschritten zu Hamilton auf. Nur noch 4,6 Sekunden sind es inzwischen, die zwischen ihm und Hamilton liegen.

20 Boxenstopp von Lando Norris Die nächsten Fahrer kommen zu ihrem Boxenstopp. Norris und Gasly waren zu ihrem Reifentausch. Beide bekommen den Hard und können damit theoretisch das Rennen beenden.

19 Boxenstopp von Sainz und Räikkönen Carlos Sainz und Kimi Räikkönen kommen an die Box und wechseln ihren Softreifen gegen einen frischen Satz der Hard ein. Auf den Positionen 13 und 15 geht es für sie wieder auf die Strecke.

19 Bottas richtig schnell Valtteri Bottas ist mit Abstand der schnellste Fahrer auf der Strecke. Nach seinem Stopp hat er sich bereits wieder um 4,5 Sekunden von Verstappen gelöst und verkleinert den Abstand zu Teamkollege Hamilton stetig. Zwei Sekunden war er in seiner letzten Runde schneller als Hamilton.

18 Boxenfunk Lewis Hamilton Die Crew von Hamilton geht davon aus, dass andere Fahrer hier auf einer Zweistopp-Strategie sind. "Wir bleiben bei dem ursprünglichen Plan", heißt es abschließend.

17 Boxenfunk Alex Albon Alex Albon, der sich inzwischen auf Platz 13 vorgekämpft hat, wird über Funk gerade mitgeteilt, dass er einen Aero-Schaden am Auto hat. Vermutlich eine Folge des Startunfalls mit Sainz.

16 Überholmanöver von Max Verstappen Verstappen zieht nach und überholt wenig später ebenfalls Leclerc. Die Reihenfolge lautet damit jetzt Hamilton, Bottas, Verstappen.

16 Überholmanöver von Valtteri Bottas Es ist nicht der Tag von Ferrari. Valtteri Bottas hat gegen Leclerc leichtes Spiel und geht Außen am Ferrari von Leclerc vorbei.

15 Boxenstopp von Valtteri Bottas Eine Runde später holt man dann auch den Führenden an die Box und das war genau der richtige Call bei Mercedes. Nur knapp kommt Bottas vor Verstappen wieder zurück auf den Kurs.

14 Boxenstopp von Max Verstappen Max Verstappen kommt an die Box und versucht den Undercut gegenüber Hamilton. Er bekommt den Hard aufgezogen und kommt auf Platz vier wieder auf die Strecke.

13 Boxenfunk Charles Leclerc „Versuche, den Kerb in Kurve acht zu vermeiden“, funkt die Ferrari-Box an Leclerc. „Wieso?“, möchte dieser wissen. Der Grund ist der Aufhängungsschaden bei Vettel. Der da vielleicht den über Nacht hingebauten Kerb zu hart rangenommen hat.

13 Überholmanöver von Alex Albon Alex Albon ist auf den beschwerlichen Weg nach vorne. Gerade ging es für Platz 15 an Giovinazzi vorbei.

12 Magnussen wird zurückgereich Magnussen hat in den letzten Runden zurückstecken müssen. Der Däne lag lange auf Platz neun, wurde jetzt aber von Räikkönen, Hülkenberg und Kvyat überholt.

10 Hamilton schließt auf Lewis Hamilton hat inzwischen den Rückstand zu Verstappen verkürzt und liegt nur noch knapp eine Sekunde hinter dem Konkurrenten im Red Bull. Dahinter spielt Leclerc schon jetzt kaum noch eine Rolle. 9,6 Sekunden liegt er schon hinter dem Trio an der Spitze.

8 Überholmanöver von Daniel Ricciardo Fast im gleichen Moment hat Daniel Ricciardo seinen Angriff gegen Lando Norris gesetzt und ist an dem McLaren vorbeigezogen.

8 Defekt bei Sebastian Vettel Defekt bei Sebastian Vettel! Als könnte der Tag für den Heppenheimer nicht schlimmer sein, kommt es jetzt noch ein Defekt hinzu. "Ich glaube meine Aufhängung ist gerade gebrochen", teilt er über Funk und stellt sein Auto dann ab. Das lassen auch die TV-Bilder vermuten, in denen das Auto in Kurve 9 plötzlich hinten absackt.

7 Leclerc eine Sekunde langsamer Bestätigt sich die Ferrari-Angst nach den Longruns am Freitag? Charles Leclerc kommt nicht wirklich hinterher und fährt derzeit eine Sekunde langsamer als der Mann an der Spitze. Über Funk bekommt er gerade mitgeteilt, dass man auf "Plan B" wechselt.

6 Boxenfunk Lando Norris "Die Pace ist wirklich gut", lobt man Lando Norris. "Mach so weiter und behalte den Rhythmus bei. Pass auf Untersteuern auf." Der Brite hat Ricciardo und Vettel im Nacken.

4 Verbremser von Vettel Vettel saugt sich wieder von Ricciardo heran, ein Verbremser wird ihn zugleich aber wieder zurück.

3 Bottas kommt nicht weg Valtteri Bottas kann sich an der Spitze aktuell noch nicht entscheidend absetzen. 1,4 Sekunden liegt Verstappen hinter ihm. Hamilton folgt weitere 1,5 Sekunden dahinter auf Platz drei. Dahinter gibt es schon die erste größere Lücke zu Charles Leclerc.

2 Boxenstopp von Alex Albon Einen Start zum Vergessen hatte auch Alex Albon. Nach einer Berührung mit Sainz war er gerade an die Box für Reparaturen. Er kommt mit dem Medium wieder auf die Strecke.

1 Boxenfunk Sebastian Vettel "Ich muss irgendwo einen Schaden haben", sagt Vettel über Funk. "Ich habe nichts berührt, aber ich habe unglaubliches Untersteuern!"

1 Überholmanöver von Lando Norris Bei Vettel scheint der Grip überhaupt nicht da zu sein und der Heppenheimer muss Lando Norris passieren lassen. Unmittelbar danach geht auch Daniel Ricciardo an ihm vorbei.

1 Überholmanöver von Lewis Hamilton So hat sich Vettel die Startphase sicherlich nicht vorgestellt. Lewis Hamilton geht bereits an ihm vorbei und auch der Teamkollege geht an ihm vorbei. Von hinten drücken jetzt bereits die McLaren!

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus und der Start zum USA Grand Prix ist erfolgt! Bottas kommt gut weg. Ganz anders läuft es bei Vettel! Der kommt schlecht weg und gerät direkt unter Druck der Konkurrenz. Verstappen ist vorbei und Hamilton hängt ihm im Nacken.

Spannung steigt! Die Spannung steigt! Die Fahrer kommen zurück in die Startaufstellung. Es dauert nicht mehr lange bis zum Start des Rennens ...

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Bottas führt das Feld ein letztes Mal um den Kurs. Der Großteil des Feldes wird auf dem Medium starten. Nico Hülkenberg und Daniil Kvyat sind auf dem Hard. Kimi Räikkönen hat sich von weiter hinten als einer der wenigen Fahrer für den Soft entschieden.

Das Wetter Es ist heute noch einmal wärmer als in den letzten beiden Tagen. Bei strahlendem Sonnenschein beträgt die Streckentemperatur 28 Grad, die Lufttemperatur 21 Grad.

Hektik bei Verstappen Bei Max Verstappen gab es vorhin noch viel Hektik. Das Team hatte im Heckflügel einen Riss entdeckt, wodurch der Heckflügel ausgetauscht werden musste. Die Arbeiten sind inzwischen aber fast abgeschlossen.

Das Mittelfeld In Mittelfeld konnte im Qualifying McLaren am meisten überzeugen und für Carlos Sainz und Lando Norris sprangen die Plätze sieben und acht raus. Das Team dürfte aber aus dem Rennen in Mexiko gelernt haben. Dort war man am Samstag ebenfalls bärenstark, konnte die Leistung aber nicht in den Sonntag bringen. Sollte das auch hier passieren, dann werden Renault und Toro Rosso sicherlich zur Stelle sein.

Wird es wieder eng? Geht es nach den letzten Tagen, dann könnte uns heute ein spannendes Rennen bevorstehen. Im Qualifying lieferten sich Bottas, Vettel und Verstappen einen Tausendstelkrimi und auch in den Trainings lagen die drei Topteams dicht beisammen. Einen großen Einfluss könnte also einmal mehr die richtige Strategie sein. Beim Start hat die Top 5 den Medium aufgezogen und erhofft sich dadurch mehr Spielraum. Albon im zweiten Red Bull ist auf Softs.

Die Startaufstellung Wer Hamilton kennt, weiß, dass der Brite heute aber am liebsten mit einem Sieg den sechsten Titel feiern würde. Die Voraussetzungen dafür sich allerdings nicht gerade einfach. Während Bottas ein starkes Qualifying ablieferte, kam Hamilton im entscheidenden Schlagabtausch in Q3 nicht zurecht und steht heute auf Startplatz fünf. Zwischen ihm und den Teamkollegen gegen Vettel, Verstappen und Leclerc in das Rennen.

So wird Hamilton Weltmeister Lewis Hamilton steht in Austin vor dem vorzeitigen Gewinn seines sechsten WM-Titels und würde damit an Juan Manuel Fangio vorbeiziehen. Sein einzig verbliebener WM-Rivale ist Valtteri Bottas und selbst bei einem Sieg und der schnellsten Rennrunde von diesem braucht Hamilton heute nur Achter werden. Holt Hamilton sich den Extrapunkt für die schnellste Runde, genügt bereits Rang neun.