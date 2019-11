Liveticker

Ein Ergebnis, was man sich bei McLaren vielleicht einrahmen wird. Lando Norris zeigt zum Ende von Q1 auf der sich stark verbessernden Strecke noch einmal die beste Runde und geht an Hamilton vorbei.

Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1

Die ersten Fahrer sind bereits wieder draußen und es geht in die finalen Minuten von Q1.

Momentan ausgeschieden sind in Q1 Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Sergio Pérez sowie George Russell und Robert Kubica. Der Großteil befindet sich derzeit in der Box, um sich auf einen möglichen zweiten Run vor.

Lewis Hamilton stellt die Hackordnung wieder her und übernimmt mit einer 1:33.454 Position eins. Knapp hinter ihm liegt Max Verstappen, Gerade als Dritter kommt Bottas über die Linie.

Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q1

Neue Bestzeit von Carlos Sainz in Q1

Lando Norris startet ganz ordentlich in sein Qualifying und schiebt sich für den Moment mit einer 1:34.503 an die erste Position. Dürfte aber nur eine Momentaufnahme sein, denn da sind einige auf einer guten Runde.

Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1

Auch die Mercedes sind jetzt in das Qualifying gestartet. Einzig Kevin Magnussen steht gegenwertig noch in der Box.

Auch Charles Leclerc ist gerade rausgefahren. Seine Reparaturarbeiten konnten also pünktlich zum Qualifying abgeschlossen werden. Er ist ebenfalls auf dem Soft.

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Austin, TX ist erfolgt. Als erster Fahrer begibt sich Robert Kubica auf die Strecke. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn in Q2 wiedersehen ist relativ gering. Der Williams dürfte gegenüber der Konkurrenz unterlegen sein.

Die Temperaturen in Austin liegen kurz vor dem Start des Qualifyings bei 20 Grad. Die Streckentemperatur beträgt 27 Grad. Regen wird nicht erwartet.

Die Strecke

Gefahren wird auf dem Circuit of The Americas. Die 5,513 Kilometer lange Strecke verfügt über 20 Kurven und ist vom bekannten Formel-1-Architekten Hermann Tilke entworfen worden. Ein besonderes Merkmal der Strecke ist auch die erste Kurve, in der es bergauf geht und deren Ausgang der Fahrer nicht einsehen kann. Auch die Bodenwellen dürften die Fahrer jetzt wieder fördern.